<p><strong>En esta lección aprenderás:</strong></p> <ul> <li>Las principales características de la plataforma MT4</li> <li>Cómo acceder a la plataforma</li> <li>Qué instrumentos están disponibles en MT4</li> </ul>

No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4

La MetaTrader 4 (MT4) es una de las plataformas más populares. Su interfaz simple e intuitiva hace que sea una de las principales del mercado, con décadas de recorrido en el mundo del trading.

La MT4 es una buena elección si te interesa construir tus propias estrategias de trading automáticas, tus propios indicadores y accesorios, o si estás buscando una comunidad de inversión abierta.

Puedes instalar la MT4 como un software adicional tanto en tu ordenador como tu teléfono móvil.

Para instalarla en tu ordenador, pincha aquí y sigue los siguientes pasos. Para entrar en la versión web, tan solo haz click en el botón de acceso en la esquina superior derecha de esta página.

Acceder a MT4

Una vez has introducido tus datos de tu cuenta, la plataforma MT4 se iniciará automáticamente. Si tienes varias cuentas - por ejemplo una cuenta demo y una cuenta real - puedes seleccionar con cuál te gustaría operar desplegando el menú de la ventana de acceso de la MT4, en el apartado server.

El cambio entre cuentas es rápido y sencillo, y no tendrás que introducir de nuevo los datos de acceso.

Como puedes ver, la vista por defecto de MetaTrader 4 se divide en tres módulos:

Cotizaciones

El módulo superior izquierdo es la sección de Cotizaciones, donde encontrarás un listado de instrumentos disponibles para operar con la plataforma MT4 en XTB. Si no encuentras el instrumento exacto, solo debes clicar con el botón derecho del ratón en cualquier instrumento y seleccionar "Mostrar todos los instrumentos". A través de Cotizaciones puedes abrir una ventana aparte con nuevas órdenes, profundidad de mercado y especificaciones de instrumentos. También puedes personalizar tus mercados favoritos para verlos y agruparlos. Con MT4 puedes elegir entre forex, materias primas e índices. La sección de Cotizaciones te ofrece la posibilidad de observar la variación del precio de los instrumentos en tiempo real.

Ventana de gráficos

El módulo superior derecho es la Ventana de gráficos. Como puedes ver, es la parte principal de la plataforma MT4. Los gráficos muestra de forma sencilla los movimientos de precio de los instrumentos en un periodo de tiempo específico (hora, día, semana, etc). Los gráficos son la fuente de información más importante para los traders técnicos y son necesarios para realizar análisis técnicos, trabajar con indicadores o asesores expertos.

La plataforma MT4 te permite personalizar de forma sencilla la apariencia de los gráficos para adaptarlos a tus necesidades, y puedes guardar los cambios para que aparezcan por defecto cada vez que accedes a la plataforma. Además, puedes introducir una nueva orden directamente desde cualquier gráfico en tan solo unos segundos.

Terminal

El módulo inferior es Terminal. Aquí es desde donde puedes gestionar y monitorizar tu trading, abrir operaciones y órdenes pendientes, el historial de tu cuenta de trading, operaciones de efectivo, balance total y patrimonio, y tu margen. Puedes modificar tus posiciones añadiendo niveles Stop Loss o Take Profit desde este módulo.

*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5