Dominar la psicología del trading

El trading puede convertirse en algo dificultoso a nivel emocional, especialmente cuando los precios se mueven rápidamente y usted es testigo de cómo sus ganancias o pérdidas fluctúan. Las consecuencias emocionales pueden llevarlo a realizar una operación impulsiva, donde la lógica y la racionalidad se ven superadas por la parte emocional. Debido a esto es de gran apoyo generar un plan de trading para mantenerse enfocado en una estrategia cuando realicemos cada operación.

A continuación, comentaremos las emociones típicas a la hora de hacer trading y cómo superarlas:



Expectativa

Todo trader está a la espera de que sus operaciones sean ganadoras y que su análisis del mercado fue correcto. Pero la expectativa puede conducirlo hacia la confusión, más aún si los precios comienzan a volverse en su contra. Sea consciente de esto y mantenga su estrategia. Cuando los precios comienzan a moverse en una dirección contraria a la que usted apunto en su operación, usted debe cerrar la posición al mejor precio que posible.

Miedo

Sentir miedo al abrir una posición es una sensación bastante frecuente, especialmente en principiantes. La mayor parte del miedo asociado al trading es consecuencia del hecho de sufrir una pérdida. Usted necesita aceptar que las pérdidas son comunes a la hora de hacer trading y no debe permitir que el miedo le obstaculice tomar una oportunidad sólida. Si aún continúa miedoso hacia el trading, entonces tal vez debería buscar períodos de tiempo mayores.

Codicia

Esta es tal vez la peor emoción en algunos traders. La codicia puede hacerlo perseguir al mercado, generar pérdidas, sobre operar y lo más dañino, convencerlo de dejar su estrategia de lado. Cree un plan de trading y cúmplalo. Algunos traders creen que la mejor forma de seguir sus propias reglas es escribiéndolas – de esa manera, usted tiene un recordatorio visual cada vez que abre una posición.

Emociones - Déjelas de lado

La mejor manera de protegerse a uno mismo ante las emociones que tengan un impacto negativo en sus decisiones es tratar al trading como una empresa. Usted necesita crear un plan detallado de trading y una estrategia detrás de cada posición que toma y seguir las reglas de su plan. Hasta los mejores traders sufren pérdidas. Forma parte de ser un trader. Lo más importante cuando sufre una pérdida es aprender de ello, no repetir los mismos errores y continuar hacia la próxima potencial oportunidad.