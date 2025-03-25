En esta lección aprenderás:

¿Por qué el ratio riesgo / beneficio es importante en el trading?

Cuáles son los ratios más populares: los cocientes de riesgos.

¿Por qué la probabilidad es la clave de toda estrategia de negociación?

Una relación riesgo-recompensa es utilizada por muchos operadores para comparar los rendimientos esperados. Para el cálculo de la relación riesgo-recompensa, se divide la cantidad que puede perder si el precio se mueve en una dirección inesperada (el riesgo) por la cantidad de beneficios que espera al momento de cerrar su posición (la recompensa).

Algunos de los ratios para más populares son: 2:1, 3:1 y 4:1 y éstas cambiarán dependiendo de la estrategia de la operación. Por supuesto, hay otros aspectos que pueden afectar el riesgo de una operación, tales como la administración del dinero y la volatilidad de los precios.

Un ejemplo de una relación riesgo-beneficio

Digamos que usted decide comprar acciones de ABC. Usted 'compra' 100 lotes, equivalentes a 100 acciones, que tienen un precio de £ 20 para un valor de la posición total de 2.000 £ - sobre la base de que usted cree que el precio de la acción llegará a 30 £. Configura su stop loss en £ 15 para asegurar que sus pérdidas no superen los 500 £.

En este caso, entonces, usted está dispuesto a correr el riesgo de £ 5 por acción para hacer un retorno esperado de £ 10 por acción después de cerrar su posición. Ya que ha arriesgado la mitad, su tasa de riesgo es de 2: 1. Si su meta de ganancias es de £ 15 por acción, su relación de riesgo sería de 3: 1, y así sucesivamente.

Es importante recordar sin embargo, que mientras la relación riesgo / beneficio ayuda a administrar su rentabilidad, no se da ninguna indicación de la probabilidad.

La importancia de un riesgo: el porcentaje de retribución

La mayoría de los traders no aspiran a tener un ratio de riesgo / beneficio de menos de 1: 1. Una recompensa positiva: cociente de riesgos tales como 2: 1 dictaría que su beneficio potencial es más grande que cualquier pérdida potencial, lo que significa que incluso si usted sufre una pérdida, sólo necesita una operación ganadora para lograr un beneficio neto.

A continuación hemos incluido una tabla para resaltar las diferentes ratios de riesgo / beneficio y su impacto en sus ganancias y pérdidas totales. La tabla a continuación asume 1 es igual a £ 100 y tiene una tasa de ganancias del 50% a través de 10 operaciones.

Se puede ver claramente en la siguiente tabla los beneficios potenciales de tener una relación de riesgo / beneficio positivo y cómo esto puede afectar a su rentabilidad neta.

Probabilidad clave:

Mencionamos "probabilidad" brevemente más arriba, pero vamos a echar un vistazo más en profundidad.

Digamos que de las últimas 100 operaciones, 60 fueron rentables. Eso le da una probabilidad del 60%. La probabilidad depende de su sistema de trading, así como su capacidad emocional para pegarse a ese sistema.

Lo que es más, el objetivo principal de cada análisis realizado es maximizar la oportunidad de entrar en un trade de alta probabilidad. Si usted busca un patrón técnico específico, estará tratando de maximizar una probabilidad. ¿Por qué? Porque tal como aparece debe ser seguido por un movimiento específico del precio. Mediante la búsqueda de un patrón, usted busca una mayor probabilidad de obtener una ganancia.

Elija uno para usted:

Cada trader tiene su propia relación de estrategia de negociación y el riesgo-recompensa que es el más adecuado para ellos. Uno de los retos de la negociación es encontrar un sistema que funcione para usted.

Si pensamos en la tolerancia al riesgo en un espectro, ¿dónde cree que estaría? ¿Es más conservador o se abre a tomar más riesgos y disfrutar de la adrenalina?

Lo más importante es elegir un sistema de riesgo y recompensa que sea manejable para usted y que asegure que su trading sea lo más rentable posible. No hay ninguna regla específica - sólo tiene que encontrar uno perfecto que se adapte a su estrategia.