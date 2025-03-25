VIX Trading - ¿Cómo invertir en el índice de volatilidad (VOLX)?

¿Observas volatilidad en el mercado? ¿Te gustaría predecir lo que va a ocurrir para ganar? Echa un vistazo al VIX, conocido como "el índice del miedo".

El mercado de valores es conocido por la volatilidad de sus precios y es ampliamente considerado como una inversión de alto riesgo. La volatilidad en sí misma puede ser para algunos inversores una oportunidad de aumentar los ingresos, mientras que para otros puede ser una fuente de pérdidas.

El índice VIX, comúnmente conocido como el "índice del miedo", permite a los inversores generar ganancias a partir de los niveles de volatilidad esperados del índice S&P 500. El nombre "índice de miedo" tiene su origen en la psicología de los inversores, ya que el miedo en el mercado siempre provoca reacciones de precios muy rápidas, que se producen durante los pánicos. Cuanto mayor sea el alcance del pánico, más bruscamente sube el VIX, ya que los inversores anticipan caídas masivas de los precios de los activos peligrosos. Operar en el VIX también le permite obtener ganancias cuando la tendencia se invierte y el sentimiento positivo regresa al mercado.

Esta es la razón por la cual el comercio VIX se ha vuelto particularmente popular entre los comerciantes que intentan encontrar los mínimos y picos de euforia y pánico y con los comerciantes que juegan estrategias basadas en pronósticos de eventos que podrían afectar la economía. En este artículo, aprenderá qué es VIX, cuáles son las estrategias básicas que se juegan en este índice y cómo comenzar a operar en VIX en nuestra plataforma xStation.

¿Qué es el índice VIX?

El VIX es conocido como el Índice de Volatilidad y fue creado por el Chicago Board Options Exchange (CBOE). El índice refleja las expectativas de volatilidad del mercado. El VIX está construido de tal manera que representa la volatilidad pronunciada del índice S&P 500. El VIX es ampliamente conocido como un representante de todo el mercado de valores de EE. UU. a pesar de que su punto de referencia es solo el índice S&P 500 (disponible para negociar en xStation como US500).

El VIX se calcula a partir de los precios de las opciones sobre el índice S&P 500 y se expresa como un porcentaje. Si el valor del índice de volatilidad está aumentando, es muy probable que el índice S&P 500 simplemente esté cayendo. Si el VIX está cayendo, el S&P 500 probablemente se esté consolidando o subiendo y hay un sentimiento positivo de los inversores en el mercado.

El VIX también se conoce como el 'índice del miedo' porque mide el nivel de miedo entre los inversores en el mercado.

Entendiendo el VIX

Existe una fuerte correlación negativa conocida entre la valoración del VIX y los rendimientos del mercado de valores. En este modelo, si el VIX está subiendo, es probable que el S&P 500 esté cayendo debido a los crecientes temores de los inversores y la inversión en acciones se vuelve temporalmente menos rentable a medida que el gran capital huye de los activos de riesgo.

Por el contrario, cuando el índice de volatilidad cae, es probable que el S&P 500 experimente ganancias o consolidación, por lo que hay poco estrés para los inversores y el mercado de valores ofrece rendimientos satisfactorios. Sin embargo, la volatilidad comercial no siempre es sinónimo de caídas del mercado, ya que es posible que el mercado de valores caiga pero que la volatilidad permanezca relativamente baja. Solo los eventos económica o geopolíticamente significativos pueden aumentar significativamente la volatilidad del mercado. Por lo general, son los eventos que los inversores perciben negativamente los que generan la mayor volatilidad de los precios.

Por lo tanto, la volatilidad es una medida del movimiento del precio de un activo, no una medida del precio del activo en sí. En la práctica, esto significa que cuando opera con volatilidad en el mercado abriendo posiciones en el VIX, no solo debe concentrarse en la dirección del cambio, sino también en cuánto se ha movido el mercado y cuáles son las perspectivas para futuros movimientos grandes. Esta es la razón por la que el VIX tiene un precio en puntos porcentuales.

Los valores del índice por debajo de los 20 puntos porcentuales se consideran un signo de estabilidad y cuando el nivel sube por encima de los 30 puntos, el mercado indica una alta volatilidad de los precios.

Para los inversionistas que intentan anticipar los picos y valles del S&P 500 cuando el VIX alcanza máximos extremos, esto se ve como una señal de un cambio de tendencia y un regreso al crecimiento para el S&P 500. Por el contrario, cuando el índice alcanza mínimos extremos, esto puede verse como un regreso a la baja para el S&P 500. Esto crea oportunidades de inversión para los inversores contrarios que intentan superar al mercado para superar sus posiciones.

Tipo de posiciones en VIX

Cuando desee comenzar a operar con el índice VIX, puede tomar dos posiciones: una posición corta o una posición larga. Es importante recordar que al operar con volatilidad no necesariamente está interesado en si el precio del índice S&P 500 sube o baja siguiendo la tendencia, ya que ambas situaciones presentan oportunidades. Sin embargo, vale la pena recordar que son noticias negativas las que tienden a aumentar considerablemente la volatilidad en el mercado.

La posición que decidas tomar dependerá de tus expectativas del nivel de volatilidad y no de la dirección de subidas o bajadas en el precio de los índices o del mercado de valores.

Posición larga en VIX

Una posición larga de 'COMPRA' es particularmente popular cuando hay temor e incertidumbre en el mercado o cuando hay circunstancias externas que podrían hacer que el instrumento negativo regrese. En tal situación, si asume que el S&P 500 experimentará una rápida caída de precios después de un anuncio económico o político, puede tomar una posición larga en volatilidad. De esta manera, puede jugar estrategias comerciales para eventos específicos que ocurren en el mundo que probablemente aumenten o reduzcan significativamente la volatilidad de los precios de los activos.

Si ocurriera una alta volatilidad, su pronóstico sería correcto y podría obtener una ganancia. Por el contrario, si tomó una posición larga y no hubo volatilidad en el mercado, su posición sufriría una pérdida.

Posición corta en VIX

Cuando toma una posición corta de 'VENDER' en el índice VIX, básicamente asume que la valoración del S&P 500 aumentará. Una posición corta sobre volatilidad es particularmente popular cuando existe un crecimiento económico razonable y predecible y las tasas de interés son relativamente bajas, lo que da como resultado una volatilidad reducida en los mercados financieros. Esta situación generalmente dura más que los períodos de elevada volatilidad.

En tal modelo, la combinación de baja volatilidad y crecimiento económico conduce a un aumento constante y estable en los precios de las acciones de las empresas que componen el índice S&P 500. Entonces, un inversor puede optar por tomar una posición corta sobre la volatilidad, esperando que el mercado de valores siga subiendo y manteniendo la volatilidad en niveles bajos. Los inversores contrarios también pueden buscar su ventaja al pronosticar un retorno del sentimiento positivo al mercado cuando prevalece el miedo extremo. El índice VIX está entonces en niveles muy altos y si la situación política y económica mejora, lo que generalmente provoca un sentimiento positivo en el mercado de valores, una posición corta puede generar ganancias significativas.

Luego, cuando suba el índice S&P 500, es probable que el VIX caiga y usted pueda obtener una ganancia. Una posición corta en el VIX es, por supuesto, arriesgada porque podrían ocurrir circunstancias en cualquier momento que harían que se reanudara el sentimiento negativo entre los inversores.

Comparación histórica de VIX Index y S&P500 Fuente: Bloomberg y CBOE Exchange. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

El mejor momento para comenzar a operar con VIX (VOLX)

El mejor momento para interesarse en el comercio de futuros del VIX es durante el período de mayor volatilidad y miedo, lo que hace que suba el precio del índice.

Cuando los operadores anticipan una mayor volatilidad, es probable que el VIX suba. La volatilidad pronosticada está correlacionada con el miedo en el mercado. Así, si los inversores esperan caídas y hay pánico en el mercado en la fase temprana o desarrollada, el VIX tiende a subir espectacularmente.

Este es el período en el que muchos operadores esperan oportunidades para operar activamente con el instrumento. Cuando el mercado está tranquilo y hay movimientos alcistas, el precio del VIX cambia muy poco y su volatilidad es limitada.

El gráfico de precios históricos del índice VIX muestra que durante cada situación de crisis, cuando había miedo en el mercado, el VIX tendía a subir, lo que por supuesto terminaba con una caída en su valoración ya que el sentimiento positivo volvía al mercado.

Las caídas de precios en las bolsas de valores tienden a ser rápidas y violentas, por lo que los aumentos de precios del instrumento VIX también tienen esta característica. Las subidas de precios en bolsa suelen tener un carácter más tranquilo y durante su duración el mercado no asume una volatilidad excepcionalmente alta de los precios de los activos. Como resultado, los aumentos dinámicos de los precios del índice VIX pueden intercalarse con períodos de consolidación, durante los cuales el precio del instrumento se moverá en una tendencia lateral con desviaciones menores. La consolidación del precio del VIX reflejará un sentimiento positivo y tranquilo de los inversores.

De ello se deduce que los operadores interesados en comenzar a operar con el índice VIX deben seguir las noticias políticas y macroeconómicas provenientes del mundo, especialmente de los principales países y economías. Cualquier información negativa puede aumentar el miedo entre los inversores, lo que hace que el mercado pronostique una mayor volatilidad. Por lo general, es un buen momento para comenzar a operar VIX de forma activa.

¿Cómo comenzar a operar con VIX (VOLX)? (h2)

El comercio de VIX está disponible en nuestra plataforma de comercio xStation y puede comenzar a operar con su índice de volatilidad al realizar transacciones de CFD (contrato por diferencias) en el instrumento VOLX y utilizar todo el potencial de apalancamiento.

Al operar con VIX, puede aprovechar la volatilidad del mercado y abrir posiciones durante movimientos de precios muy rápidos. El apalancamiento es muy arriesgado, pero puede multiplicar las ganancias de un comerciante de día. Trading VIX está dedicado a los comerciantes activos a los que les gusta el riesgo y la volatilidad de los precios.

Gracias al apalancamiento de 1:5, solo necesitará un margen del 20 % para abrir una posición. Al usar 2000 USD, abrirá una posición que vale 10 000 USD. Debido a los instrumentos CFD apalancados, el nivel de alto riesgo de ingresos potenciales de la posición también puede ser alto, pero también la pérdida potencial es posiblemente mayor como resultado. VIX CFD Trading brinda a los operadores la oportunidad de abrir posiciones cortas y largas. Las posiciones cortas brindan a los comerciantes la oportunidad de obtener ganancias cuando los precios de las emisiones están cayendo.

Si desea leer más sobre CFD y apalancamiento financiero, puede leer la información aquí:

Las únicas tarifas en las que incurre por dicha negociación son el diferencial (diferencia entre el precio de compra ASK y el precio de venta BID) y los puntos de intercambio. El margen es muy pequeño y cuesta centavos dependiendo del tamaño de su posición. Los puntos de intercambio son los costos en los que incurre el corredor para financiar posiciones apalancadas; los swaps se cargan diariamente a la posición abierta en el instrumento VOLX.

Al operar con contratos VOLX, puede aprovechar la volatilidad del mercado y abrir posiciones durante movimientos de precios muy rápidos. El apalancamiento es un instrumento de alto riesgo y puede generar pérdidas, pero puede multiplicar las ganancias de un comerciante diario.

El comercio de VIX es especulativo y para los comerciantes activos solo importan las fluctuaciones de precios en este instrumento. Este tipo de contrato es un acuerdo financiero que paga la diferencia en el precio de liquidación entre la transacción abierta y cerrada sin ninguna entrega física del instrumento negociado.

La inversión online le permite operar con VOLX sin salir de casa, con cero comisiones y márgenes bajos. Teniendo en cuenta que VOLX es un contrato bastante líquido, debería ser posible cerrar una posición en cualquier momento en que el mercado esté abierto en condiciones normales.. Esta es la razón por la cual el comercio de contratos VOLX en línea tiene tantas ventajas y ahora es cada vez más popular.

Precio del índice VIX

El VIX es conocido como un instrumento volátil y el precio puede hacer grandes movimientos en cualquier momento. Es por eso que hacer un seguimiento de la cotización del VIX es muy importante para los comerciantes. En xStation, proporcionamos cotizaciones en tiempo real para futuros contratos en VIX al ofrecer el instrumento VOLX:

VIX (VOLX) Horario de negociación

¿Qué pasa con las horas disponibles de VIX (VOLX)? Esta información es especialmente importante para los inversores intradiarios. El comercio de VOLX está disponible 5 días a la semana de 00:00 CET a 22:15 CET de lunes a jueves y de 00:00 CET a 22:00 CET los viernes. Operar con VOLX no está disponible durante los fines de semana en nuestra plataforma. El precio de VOLX es estático cuando el mercado está cerrado. El resto del tiempo los precios fluctúan constantemente.

Por supuesto, el mejor momento para operar con VOLX es durante los períodos de volatilidad muy alta, cuando los inversores sienten emociones extremas. Cuando el miedo está en el mercado, el volumen del índice VOLX aumenta. Esta situación es una gran oportunidad para los comerciantes que prefieren el riesgo, que utilizan el apalancamiento para obtener grandes ganancias en posiciones largas pero también en posiciones cortas.

El aumento del miedo podría estar influido por la publicación de noticias políticas o macroeconómicas negativas. VOLX es uno de los instrumentos más volátiles cuando aumenta el miedo y su penetración está directamente relacionada con cuestiones macroeconómicas y políticas, p. información sobre la política monetaria de la FED o información sobre conflictos globales o crisis políticas. Estos factores pueden hacer que los inversores sientan miedo y esto siempre es una señal de grandes movimientos de VOLX.

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. Los contratos por diferencia (CFDs) son productos apalancados y conllevan un riesgo significativo de pérdida de capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por lo tanto, asegúrese de comprender completamente los riesgos. Este material es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información.







