Entender el valor del pip y del margen

La gestión del riesgo es uno de los factores más importantes de tu estrategia de trading. Aprende por qué deberías centrarte en la selección de tu posición y por qué la gestión del riesgo es crucial para lograr el éxito en tu operativa.

Valor de pip y Margen

Una de las primeras decisiones que hay que tomar como trader a la hora de empezar su proceso de inversión es elegir el volumen de trading que se ajuste a sus operaciones.

La elección del volumen de trading dependerá de muchos factores psicológicos, así como confort emocional y aversión al riesgo, pero la elección del volumen de trading estará sincronizada con el manejo de riesgo que usted piensa poner en práctica. Esto quiere decir, en otras palabras, que comprender como el volumen de trading puede afectarlo, es crucial ya que el volumen que usted elija determinará tanto el margen por operación como el valor del pip.

Margen

Cuando abrimos una transacción, necesitará una cierta cantidad de desembolso. Esto es conocido como margen. El margen no es un costo, es una cantidad de dinero que se congela en una operación determinada y se le devuelve una vez que la transacción se ha cerrado. Es fundamental conocer qué cantidad del margen será para que pueda evaluar no sólo el riesgo en sí, sino también los fondos disponibles que le permitirán abrir posiciones paralelamente.

Lo importante es que, con los CFDs, sólo se requiere una fracción del valor nominal para poder abrir una posición. Por ejemplo, con un apalancamiento de 1: 200, sólo necesitaría el 0,5% del valor nominal para el margen de la operación.

Ejemplo de operación:

Digamos que quiere abrir una transacción de 1 lote en GBP / USD con un apalancamiento de 1: 200, pero no sabe cuál es el valor nominal por lote para este activo. Esta información la puede buscar en la tabla de especificaciones del instrumento.

En el GBP / USD, el valor nominal por lote es £ 100,000. Si el apalancamiento es 1: 200, sólo necesitará 0,5% para el margen de este activo, calculado en la moneda base de la divisa. Por lo tanto, necesita £ 500 para el margen de una operación de 1 lote.

Desde la perspectiva del manejo de riesgo, el margen es muy importante y se aplica la noción común de que los operadores no deben ingresar en posiciones con un margen superior al 30% del capital total invertido.

Regresando al ejemplo anterior, si su capital inicial es £ 5.000 y desea abrir una transacción de 1 lote, entonces eso representaría el 10% de su capital total porque el margen requerido con un apalancamiento 1: 200 sería £ 500. Es clave que antes de abrir una posición, analice cuál será su margen máximo y no rompa ninguna de las reglas establecidas por usted mismo. Siguiendo un estricto reglamento de manejo de riesgos es básico para lograr el éxito en los mercados financieros.

Valor del pip

El segundo factor que influirá el tamaño del volumen es el valor de pip. En el proceso de inversión es importante saber el valor del pip, particularmente para fines de gestión de riesgos. Usted debe conocer cómo su cartera se verá afectada si el mercado va 100 pips a su favor, o 100 pips en su contra.

Para calcular el valor del pip, puede usar nuevamente la tabla de especificaciones del instrumento.

Para calcular el valor de pip por 1 lote se multiplica el "Valor Nominal de un lote" por el "Tamaño de un PIP" y el valor lo tendremos en la moneda cotizada:

100000 x 0.0001 = 10 USD

Esto traduce que si abre una transacción de 1 lote en el GBP / USD y el mercado mueve 100 pips a su favor, obtendría una ganancia de 1000 USD (10 USD x 100 pips). Por otra parte, si el mercado no se mueve a su favor, se asumiría una pérdida de 1000 USD.

Este cálculo le será de ayuda para establecer en qué nivel de mercado podría estar su pérdida máxima asumible y dónde puede asignar una orden de Stop Loss.

La idea general es que usted no incursione en pérdidas mayores al 5% de su capital total en una posición. El motivo de esto es que el mercado está basado en la probabilidad y usted debe dar a su estrategia una oportunidad estadística en el análisis, para identificar si tiene una mayor probabilidad de lograr el éxito en lugar de la derrota.

Ejemplo:

Abrimos una operación de 1 lote en el GBP / USD donde el valor del pip es de 10 USD. También cumplirá la regla de no aceptar una pérdida superior al 5% de su capital total. Por lo tanto, su capital total es de £ 5.000 por lo que su pérdida máxima asumida es de £ 250, que es de aproximadamente $ 380.

Si usted conoce que 1 pip vale $ 10 y su pérdida máxima asumida suma $ 380, entonces dividiendo $ 380 por 10, su nivel máximo de Stop Loss es de 38 pips.

¿Debe usted realizar estos cálculos manualmente?

¡Afortunadamente no! La plataforma de mercado xStation tiene una calculadora inteligente incorporada que le ayuda con todos estos cálculos. Sólo haga doble clic en cualquier instrumento en la ventana Market Watch / cotizaciones.