Forex: Glosario de Términos Esenciales para el Mercado de Divisas

En esta sección encontrarás las definiciones de los términos más usados en el mercado Forex. Aprende qué son los pares de divisas Major, Minors, Exóticos, el apalancamiento, las sesiones de trading y mucho más para entender a fondo el trading de divisas.

El mercado de Forex (Foreign Exchange o mercado de divisas) es el mercado financiero más grande y líquido del mundo. Para navegarlo con éxito, es crucial entender su terminología específica. Aquí te presentamos las definiciones clave que todo trader de Forex debe conocer:

 

Over-the-Counter (OTC)

El mercado OTC (Over-the-Counter) es un mercado descentralizado donde los participantes negocian acciones, materias primas, divisas u otros instrumentos directamente entre dos partes. A diferencia de una bolsa de valores tradicional, las transacciones OTC no se realizan a través de un intercambio centralizado o un bróker único como intermediario principal. Esto significa que las operaciones se ejecutan de manera directa entre las partes involucradas.

 

Pares de Divisas

Un par de divisas es una cotización de dos divisas diferentes, donde una se valora frente a la otra. Cada divisa se representa con una abreviatura de tres letras, y generalmente se separa de la otra con un espacio, un punto o una barra (por ejemplo, EUR/USD).

  • La primera divisa en un par (ej. EUR en EUR/USD) se denomina divisa base.
  • La segunda divisa (ej. USD en EUR/USD) se denomina divisa de cotización.

 

Moneda Base y Moneda de Cotización

Para ilustrarlo, tomemos el ejemplo del par EUR/USD 1,1830. En esta cotización:

  • El Euro (EUR) es la moneda base.
  • El Dólar Estadounidense (USD) es la moneda de cotización.

El valor 1,1830 indica cuánta cantidad de la divisa de cotización (USD) se necesita para comprar una unidad de la divisa base (EUR). Es decir, en este ejemplo, cada Euro se negocia por 1,1830 Dólares Estadounidenses.

 

Pares de Divisas "Majors"

Los Majors son los pares de divisas más negociados a nivel mundial, caracterizados por su alta liquidez y volumen de operaciones. Incluyen las divisas euro (EUR), dólar estadounidense (USD), yen japonés (JPY), libra esterlina (GBP), dólar australiano (AUD), dólar canadiense (CAD) y franco suizo (CHF). La mayoría de las transacciones extranjeras del mundo se denominan en estas monedas, lo que las convierte en las más líquidas y en las que los países comúnmente valoran sus propias monedas.

 

Pares de Divisas "Minors" (Cruzados)

También conocidos como pares de divisas cruzadas, los Minors son pares que no incluyen el dólar estadounidense, pero sí incluyen al menos una de las otras tres monedas principales del mundo (EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF). Estos pares son ligeramente menos populares que los Majors y a menudo experimentan cambios de precio más pronunciados en ambas direcciones debido a una menor liquidez en el mercado. Esta menor liquidez también puede resultar en costos de operación (spreads) más amplios en comparación con los Majors.

 

Pares de Divisas "Exóticos"

Los pares de divisas Exóticos suelen estar formados por una divisa importante (como el USD o EUR) emparejada con una divisa menos negociada o una divisa de una economía de mercado emergente. Ejemplos comunes incluyen USD/TRY (Dólar Estadounidense/Lira Turca), USD/MXN (Dólar Estadounidense/Peso Mexicano), EUR/PLN (Euro/Zloty Polaco) o EUR/HUF (Euro/Forint Húngaro).

Estos pares no se negocian con tanta frecuencia como los Majors y Minors, por lo que el costo de operar con ellos puede ser significativamente más alto debido a la falta de liquidez en estos mercados. Las monedas exóticas pueden ser extremadamente volátiles y, a menudo, se negocian a volúmenes bajos.

 

Sesiones de Trading en Forex

El mercado de divisas es único porque está disponible para operar las 24 horas del día, cinco días y medio a la semana. Esta disponibilidad se puede dividir en cuatro sesiones principales de trading:

  • Sesión de Sídney (Australia)
  • Sesión de Tokio (Asia)
  • Sesión de Londres (Europa)
  • Sesión de Nueva York (América)

En ocasiones, estas sesiones se superponen. Por ejemplo, hay un período de cuatro horas de actividad máxima donde tanto la sesión de Londres como la de Nueva York están abiertas simultáneamente, lo que a menudo se traduce en una mayor volatilidad y volumen de operaciones.

 

Divisas Vinculadas a Materias Primas

Las divisas vinculadas a materias primas son las monedas de países con abundantes recursos naturales y grandes reservas de productos básicos. Debido a que estos países dependen en gran medida de las exportaciones de commodities, los tipos de cambio de su moneda nacional pueden fluctuar significativamente junto con los precios de esas materias primas.

Algunos ejemplos de monedas de materias primas incluyen el Dólar Canadiense (CAD), el Rublo Ruso (RUB), el Dólar Australiano (AUD) y el Dólar Neozelandés (NZD).

Esto es contenido educativo y no una recomendación. Invertir implica riesgos. Invierte de forma responsable.

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.