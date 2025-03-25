Gestionar operaciones abiertas y beneficios

La gestión del riesgo es uno de los factores más importantes de tu estrategia de trading. Aprende por qué deberías centrarte en la selección de tu posición y por qué la gestión del riesgo es crucial para lograr el éxito en tu operativa.

Los mercados de trading están estrechamente relacionados con el concepto de probabilidad. Es más, usted no debe solo tener en cuenta la cantidad de operaciones exitosas, sino en hacer más ganancias cuando los mercados se mueven a su favor – y perder la menor cantidad posible cuando se mueven en su contra.

Es por este motivo que el concepto de ratio entre riesgo y beneficio es tan importante. Este concepto está vinculado a cómo los traders manejan sus posiciones abiertas y como pueden conseguir sus ganancias.

En esta lección, asumiremos que el ratio riego:beneficio mínimo aceptado es de 1:3, y esto quiere decir que para que el trader haga dinero, debe entonces conseguir tres veces lo que acepta perder. La razón principal para esto es ser capaz de generar ganancias con un número menor de transacciones ganadores. Estableciendo este escenario, utilicemos el siguiente ejemplo:

- Cuando el trader tiene una transacción exitosa, sus ganancias suman £300.

- Cuando el trader tiene una transacción perdedora, sus pérdidas aumentan £100.

Con este ratio, el trader puede generar beneficios si tiene una tasa de éxito de solo el 30% como puede ver a continuación:

30 transacciones ganadoras x £300 de ganancia = £9,000

70 transacciones perdedores x £100 de pérdidas = £7,000

Ganancia neta = £2,000

Puede parecer que tener una tasa de éxito del 30% no es positivo, pero en el ejemplo anterior se muestra que puede ayudar a alcanzar el éxito en los mercados financieros.

Este ratio ayudará a desarrollar un esquema que puntualizará como los traders manejan sus operaciones abiertas.

Cuando usted abre una transacción, debe decidir cuál será su pérdida máxima asumible, y estipular un stop loss. Si usted utiliza el ratio entre riesgo y beneficio 1:3, cuando las ganancias alcancen una cantidad tres veces superior a su stop loss, usted tendrá dos posibilidades:

- Cerrar la transacción: Cerrar una transacción en una ganancia tres veces superior a la pérdida aceptada jamás es una mala idea, pero lo que debe tener en consideración es como usted reaccionará, emocionalmente hablando, si el mercado continúa moviéndose en la dirección que usted apuntó luego de cerrar la posición. Este es un momento complicado desde el punto de vista emocional, donde muchos traders intentarán volver a esa operación ganadora. Desafortunadamente, intentar volver y tomar decisiones basado en emociones es uno de los errores más grandes que un trader puede cometer.



- Cambiar el stop loss: Luego de que la posición alcanzó su objetivo, usted puede cambiar su stop loss a un nivel inferior al actual del precio de mercado. De esta manera, se estará garantizando las ganancias obtenidas y le brinda la oportunidad de tener ganancias mayores, donde la diferencia entre el precio actual y el stop loss modificado puede ser tomado en cuenta como la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar para tener la oportunidad de que el mercado le de mayores ganancias.

Ejemplo de cambio de Stop Loss

Aquí, el trader abre una operación EUR/GBP, determinando un stop loss y el target mínimo tres veces superior al valor del stop loss.

Luego de que el mercado alcanza el objetivo del trader, este modifica su stop loss a un nuevo nivel y reasigna su target, dando la chance de aumentar las ganancias en la misma operación.

El mercado alcanza un nuevo objetivo del trader, posteriormente a que el trader repite la acción previa de modificar ambos, tanto el stop loss como el nivel de target. Lamentablemente en está ocasión, el mercado no le permitió al trader mantener su posición abierta y cerró la operación en un nuevo stop loss.

Estas son dos de los caminos más populares para manejar sus transacciones abiertas y obtener los beneficios, pero hay más opciones que podrían amoldarse a su nivel de confort emocional.

Por ejemplo:

- Modificación del Stop Loss a ganancias de 0 pip: La idea principal es que cuando el mercado ha cubierto el costo de la operación, usted puede cambiar su stop loss a una ganancia de 0 pip. Este método brinda confort emocional ya que suceda lo que suceda con el mercado, lo peor que puede pasar es que la operación se cierre sin ganancias.



- Cambio de Stop Loss basado en máximos y mínimos previos: La idea principal es que cuando el mercado rompe un máximo en una tendencia alcista, usted puede reasignar su stop loss a un nivel ya sea por debajo del candlestick que rompe el máximo o a un nivel seguro que este por debajo del máximo anterior. Por otro lado, en una tendencia bajista un stop loss puede ser reasignado después de que el mercado rompa el último mínimo y el stop loss puede ser programado tanto por arriba del candlestick que rompe ese mínimo o por el máximo previo.

Mostraremos a continuación un ejemplo modificación del Stop Loss basado en anteriores máximos y mínimos.

Aquí vemos que el trader abrió una transacción en el nivel de la línea azul y asigno el stop loss inicial en la línea verde, posteriormente con cada rompimiento del último mínimo el trader reasigna un nuevo stop loss en el máximo del máximo previo. Luego de tres modificaciones de stop loss, el mercado cierra la operación.

En conclusión, existen varias modalidades de manejo de operaciones abiertas e incremento de la probabilidad de alcanzar beneficios mayores, así como el crecimiento del ratio de riesgo:beneficio lo más posible. Intente analizar qué porcentaje de operaciones exitosas requiere si aumenta el ratio de 1:3 a 1:5 o posiblemente 1:8.