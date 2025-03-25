Leer más
Tiempo de lectura: 1 minute(s)

Gráficos y herramientas de MT4

Conoce los gráficos y herramientas de análisis técnico disponibles en la MT4 que te ayudarán en tu operativa.
Índice
Conoce los gráficos y herramientas de análisis técnico disponibles en la MT4 que te ayudarán en tu operativa.

No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4

La plataforma MT4 ofrece una gran cantidad de herramientas de análisis técnico, incluyendo Fibonacci, herramientas basadas en Gann, indicadores y osciladores como el MACD, RSI, el oscilador estocástico, las medias móviles y más. También posee la opción de elegir líneas, barras o gráficos de velas para satisfacer sus preferencias al momento de operar.

 

 

*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5

5 minutos

Sentimiento de mercado en xStation5
1 minutos

xStation 5 - Calendario económico y noticias
2 minutos

xStation 5 - Estadisticas

Esto es contenido educativo y no una recomendación. Invertir implica riesgos. Invierte de forma responsable.

Plataforma

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.