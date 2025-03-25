<p><strong>En esta lección aprenderás: </strong></p>

Cómo personalizar los gráficos según tus necesidades

Cómo crear una nueva plantilla

Cómo añadir nuevos gráficos y reemplazar los antiguos

Como ya debes saber, la parte principal de la platafroma MT4 es la Ventana de Gráficos, que tiene por defecto un fondo negro.

Si prefieres trabajar con un color de fondo diferente, la MT4 te permite personalizar la apariencia de los gráficos para adaptarlos a tus necesidades. Solo debes pincharlo con el botón derecho del ratón y seleccionar "Propiedades":

Aquí puedes personalizar por completo tus preferencias para los gráficos.

Plantillas

Una vez hayas configurado todo según tus preferencias, puedes guardar los cambios en una plantilla para cuando abras nuevos gráficos. Para hacerlo pincha en el gráfico con el botón derecho del ratón, elige "Plantilla", "Guardar Plantilla", y dale un nombre.

Consejo: si llamas a esta plantilla "default/defecto", cada gráfico que abras a partir de ahora será con esta configuración personalizada.

Personalización de los gráficos

Para la mayoría de los traders el gráfico es la fuente más importante de información. Es por eso que es tan importante una personalización buena. La manera más rápida de personalizar tu gráfico es utilizar los iconos que encontrarás en el menú superior. Todos ellos son bastante intuitivos, pero aquí tienes un desglose más detallado en caso de que necesites más indicaciones.

Puedes cambiar el tipo de gráfico fácilmente:

También puedes llevar un registro del precio del instrumento durante distintos intervalos de tiempo:

Hacer zoom para acercarte o alejarte:

Aplicar cualquier tipo de elementos de análisis:

Si quieres comparar un gráfico al lado de otro, puedes abrir múltiples gráficos en una sola ventana con este icono:

*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5