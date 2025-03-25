Historia y futuro del Gas Natural

¿Te has preguntado alguna vez qué es el NATGAS y cómo comenzó la historia de su uso? ¿Qué le deparará su futuro a los inversores ? Aprende más sobre Gas Natural con XTB.

El gas natural en bruto se extrae como un combustible fósil que se formó hace millones de años en enormes cantidades, resultantes de restos de materias orgánicas - plantas antiguas y animales. Ha desempeñado un papel importante en la mezcla energética de muchos países de todo el mundo, y se ha usado para calefacción, cocinar, generar electricidad, la producción de ingredientes químicos, fertilizantes y otras aplicaciones industriales.

A pesar de su uso generalizado, la historia de la extracción del gas natural está marcada por controversia y dificultades. El proceso de extracción del gas natural convencional o depósitos de gas no convencional (principalmente gas de esquisto), conocido como fracking, ha sido muy criticado por su potencial impacto en el entorno y la salud humana debido al fuerte efecto invernadero - dióxido de carbono - o uso de sulfuro de hidrógeno en el proceso de perforación. Además, la fluctuación de precios y tensiones geopolíticas asociadas con el suministro y demanda de gas natural han derivado en volatilidad en los mercados mundiales.

Sin embargo, a pesar de los desafíos, se espera que el gas natural continúe siendo un componente crítico en el conjunto de energía mundial en el futuro. A medida que los gobiernos y negocios priorizan cada vez más la reducción de las emisiones de gas invernadero, el gas natural se ve como una alternativa más limpia al carbón o el petróleo.

Además de su uso como combustible puente hacia una futura energía más limpia, el gas natural también se está desarrollando para usarlo en aplicaciones innovadoras, como son el combustible para el transporte y como materia prima para la producción de combustibles renovables.

Mientras que el futuro del uso del gas natural es prometedor, la competición entre las fuentes de energía renovables como la energía solar y eólica no deja de crecer, y se espera un incremento de la presión regulatoria sobre las emisiones de dióxido de carbono de la producción del gas natural y su consumo. Aparte, algunos depósitos de gas natural convencionales están asociados con la minería de carbón - ahora en descenso.

No obstante, con la continua inversión en innovación tecnológica, se espera que la industria del gas natural continúe siendo un jugador importante en el mercado global de la energía en las próximas décadas. A medida que el mundo transiciona a una futura energía limpia, la producción de gas natural seguramente continuará desempeñando un papel fundamental en el conjunto de la energía, proporcionando una fuente de energía fiable y una interesante opción para los inversores.

¿Qué es el Gas Natural?

El gas natural convencional es uno de los combustibles fósiles más versátiles que tiene múltiples usos como fuente de energía y en la producción de diversos bienes. El gas natural se forma de material orgánico bajo gran presión en formaciones rocosas bajo la superficie de la tierra y es una mezcla que ocurre de manera natural.

Constituído por gas metano de carbón, etano, propano, dióxido de carbono y otros hidrocarburos, este combustible gas se obtiene principalmente de depósitos de gas natural a través de una fracturación hidráulica profunda, perforación vertical y horizontal por debajo de la superficie de la Tierra. A menudo el gas natural se asocia con lechos de carbón y depósitos de petróleo bruto.

Esta fuente no renovable se forma durante millones de años a través de un complejo proceso que comienza con los restos de antigua flora y fauna que se junta en el tiempo en cuencas sedimentarias. A medida que se acumulan los sedimentos, éstos ejercen presión sobre el material orgánico, haciendo que se descompongan en hidrocarburos. Estos hidrocarburos migran a través de capas de roca y buscan un banco adecuado, desde donde pueden extraerse. Son necesarias unas condiciones específicas, incluyendo la temperatura y presión correcta, y la presencia de ciertos minerales para la creación del gas natural.

La mayoría de extracciones del gas natural implican pozos de perforación en la superficie de la Tierra y el uso de varios métodos de extracción de gas de enormes cantidades de depósitos bajo tierra a gran presión, a menudo asociados con actividades de minería de carbón. Una vez extraído, el gas natural de combustión - gracias al intenso calor - puede usarse para gran variedad de finalidades como la calefacción de hogares y negocios, generación de electricidad y la propulsión de vehículos.

Mientras que el gas natural es una fuente muy valiosa, también es un combustible fósil no renovable que tiene un gran impacto medioambiental, especialmente su extracción en los pozos de gas de esquisto. El proceso de extracción y transporte de depósitos de gas natural puede liberar gases de efecto invernadero en la atmósfera, contribuyendo al cambio climático y calentamiento global. Sin embargo, se considera un combustible fósil de relativa combustión limpia que produce menos emisiones que el carbón o el petróleo. Además, los avances tecnológicos hacen que sea posible capturar y almacenar emisiones de carbón del gas natural, reduciendo su impacto en el medio ambiente.

El gas natural licuado, también conocido como NATGAS, desempeña un papel fundamental en nuestro sector de la energía y sistemas. Su formación es un proceso complejo y fascinante que lleva millones de años completar. Aunque existen preocupaciones ambientales respecto a su uso, es una alternativa atractiva a otros combustibles fósiles debido a sus bajas emisiones. A medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible es esencial explorar nuevas formas de minimizar el impacto de la extracción de gas natural en el medio ambiente.

Breve historia de la extracción del Gas Natural

El gas natural lleva siglos siendo conocido, pero su uso comercial es relativamente nuevo. Ha llevado cientos de años encontrar depósitos de gas natural suficientes para convertirlo en una fuente de energía efectiva, aunque la historia de su uso data de la época antigua.

Alrededor del 1000 AC, en la antigua Grecia, el oráculo de Delfos se construyó sobre el Monte Parnaso en un lugar que después se demostró era una fuente de gas natural. Alrededor del 500 AC los chinos empezaron a usar “tuberías” hechas de bambú para transportar el gas que salía a la superficie. Los chinos lo usaban para hervir el agua y hacerla potable.

El gas fósil natural se descubrió e identificó en Norte América en 1626, cuando exploradores franceses encontraron a nativos que iluminaban gases alrededor del Lago Erie. Es probable que descubrieran que los relámpagos provocan que el gas subiera a la superficie.

Sin embargo, el primer uso comercial del gas natural tuvo lugar 160 años después, en Gran Bretaña. Alrededor del año 1785, el gas natural británico extraído como gas metano carbón de carbón para iluminar las calles y hogares. 30 años después, Baltimore, en Maryland, pasó a ser la primera ciudad de Estados Unidos en producir luces de gas natural en sus calles.

En 1821, William Hart perforó el primer pozo de suministro de gas natural al norte de Nueva York. Así lo fundó la Empresa Fredonia Gas Light, que pasó a ser la primera empresa en producir suficiente gas natural extraído para uso comercial.

Durante la mayor parte del siglo XIX, la quema del gas natural se utilizó exclusivamente como fuente de luz, pero en 1885, la invención de Robert Bunsen se abrió a nuevos usos de consumo del gas natural. En el siglo XX comenzaron a construirse eficientes tuberías interestatales de transferencia de reservas de gas. A día de hoy, EEUU es uno de los mayores productores de gas del mundo, con más de 2,2 trillones de pies cúbicos de gas natural producido y almacenado en este país.

Después el uso del gas natural procesado se extendió a la iluminación de hogares y a las estufas caseras para cocinar y calefacción. El gas natural también comenzó a alimentar calentadores de agua y hornos, plantas de fabricación y procesado y calderas para generar electricidad.

Hoy en día, la producción de gas natural es una de las fuentes básicas más importantes de energía en la Tierra. Las últimas tecnologías e Internet proporcionan la oportunidad de negociar en mercados de gas natural y obtener dinero en el mercado de las materias primas energéticas.

Futuro del NATGAS

La industria convencional del gas natural cree que puede realizar importantes contribuciones a la energía sostenible y la descarbonización, que desempeñará un papel principal para manejar el cambio climático debido a las emisiones de dióxido de carbono. La producción de gas natural tiene la capacidad de complementar las energías renovables al proporcionar energía auxiliar para cuando las energías renovables no están disponibles debido a su intermitencia. Por tanto, el gas natural tiene un firme futuro a medio-largo plazo ya que la industria del gas acepta la transición de energía. El NATGAS tiene varias ventajas, incluyendo su flexibilidad en diferentes aplicaciones como la eliminación de desechos, transporte, y como materia prima para químicos, fertilizantes y productos farmacéuticos.

A corto plazo, el futuro del gas natural procesado parece prometedor a medida que el carbón se va suprimiendo paulatinamente y la energía nuclear puede ir suprimiéndose en algunos casos. Las empresas mineras también prestan atención a depósitos de gas alternativos no convencionales - el gas de esquisto o descubrimientos de gas compactado, que puede tener un rol importante en el futuro. Sin embargo, más allá de 2030 el futuro aparece menos claro. A medida que los costes de la energía renovable, especialmente la energía solar y del viento, decrecen significativamente, el papel del gas natural consumido como principal combustible de proveedor de energía sufrirá una presión creciente. Por otro lado, las empresas mineras estiman que se espera que las reservas de gas natural sean el único combustible fósil que sufra un incremento de demanda. Esto aplica especialmente en el mercado asiático, donde el consumo de gas se espera que siga subiendo hasta el año 2050.

Por tanto, los inversores en gas todavía pueden encontrar interesante la inversión en NATGAS como una materia prima atractiva con potencial de inversión, pero es vital monitorizar el desarrollo del mercado en los próximos años.

Preguntas Frecuentes sobre el Gas Natural

¿Qué es el gas natural?

El gas natural convencional es un tipo de petróleo sumamente adaptable y se puede utilizar con varios fines como fuente de energía o en la fabricación de otros productos. Para uso comercial o industrial, el gas natural licuado o seco se utiliza bajo gran presión, donde la calidad del gas desempeña un gran papel.

¿Cuál es la composición del gas natural?

El gas natural contiene varios hidrocarburos, en su mayoría gas metano de carbón altamente combustible (su molécula - CH4 - está constituída por un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno). También puede contener ligeras parafinas saturadas, propano, butano, pentano y hexano. El propio metano es más ligero que el aire e inodoro.

¿Dónde se encuentra el gas natural?

A menudo se pueden encontrar durante exploraciones petroleras en perforaciones de formaciones de roca bajo tierra, donde se descompone la materia orgánica bajo gran presión y temperatura. Normalmente el gas natural se extrae de profundas perforaciones verticales u horizontales por debajo de la superficie de la Tierra (a menudo es un proceso llamado fracturación hidráulica), donde se suelen encontrar cantidades importantes. Habitualmente el petróleo y el gas natural aparecen conjuntamente con reservas de carbón, o con un tipo de gas poco habitual - el gas de esquisto.

¿Cuándo se inventó el gas natural?

La fuente de gas natural se descubrió en el oráculo de Delfos, que se construyó sobre el Monte Parnaso durante la antigua Grecia, alrededor del año 1.000 AC. Pruebas posteriores indican que los chinos lo usaban ya en el 500 AC. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que el gas natural comenzó a utilizarse a gran escala para iluminación y calefacción. El primer pozo de gas natural comercial se perforó en Estados Unidos en 1821, en Fredonia, Nueva York. A finales de los 1800 se construyó la tubería interestatal de gas natural convencional para transportar el gas desde los campos de producción hasta las ciudades. El descubrimiento de un enorme campo de gas natural en Texas y Oklahoma a comienzos de los 1900 derivó en un incremento importante del uso de gas natural para fines industriales y la construcción de plantas de procesado del gas.

¿Cómo se extrae el gas natural?

Para extraer el gas natural se utilizan ciertas variedades de técnicas de perforación, dependiendo de las condiciones geológicas, y una de ellas es la fracturación hidráulica o fracking. La perforación vertical es adecuada para la extracción del gas natural convencional cuando está localizado cerca de la superficie, con una profundidad media de 300-800 metros, permitiendo que el gas sea accesible y transportado a la superficie fácilmente. La perforación horizontal es un método versátil y efectivo en cuanto a costes que ofrece más opciones de perforación. La fracturación hidráulica comienza con la creación de “mini-terremotos” y utiliza corrientes de alta presión de agua, arena, y materiales químicos para romper las formaciones rocosas. Este proceso permite al gas natural surgir a la superficie a través de tuberías de gas y pozos.

¿Cuáles son los usos típicos del gas natural?

El gas natural se utiliza en el sector comercial con varios fines, como son la calefacción de edificios y agua, refrigeración y enfriamiento de equipamientos, cocinar, secado de ropa, e iluminación exterior. Además, se utiliza como combustible para vehículos, incluyendo coches, autobuses, y camiones. Asimismo, es un componente vital en la producción de fertilizantes, anticongelantes, plásticos, productos farmacéuticos, y telas. Es más, el gas natural se utiliza en la fabricación de una amplia variedad de químicos, como son el metanol, amoniaco, butano, etano, propano y ácido acético. Muchos procesos de fabricación requieren calor, y el gas natural sirve como fuente de calor en la creación de productos como cristal, acero, cemento, ladrillos, cerámicas, azulejos, papel y productos alimenticios. Finalmente, el gas natural también se utiliza para fines de incineración en diferentes instalaciones industriales.

¿Qué importancia tiene hoy el gas natural?

Hoy, el gas natural que se encuentra en la corteza terrestre todavía es una fuente de energía principal del mundo, con diversos usos que van desde la generación de electricidad a la calefacción de los hogares y cocinar. El gas natural ofrece muchos beneficios en diversas aplicaciones, incluyendo calefacción, enfriamiento, cocina, gestión de residuos, transporte y uso como materia prima para productos químicos, fertilizantes y productos farmacéuticos.

¿Tiene la extracción del gas natural algún impacto en el cambio climático y el medio ambiente?

La extracción y transporte de las reservas de gas natural se han ligado a la liberación de gases de efecto invernadero, incluyendo el dióxido de carbono, que contribuye al calentamiento global y cambio climático. Es más, la extracción del gas natural a menudo se critica por su potencial inclusión de sustancias tóxicas como el ácido sulfhídrico en el medio ambiente. Los científicos también se preocupan sobre la posibilidad de los mini-terremotos provocados asociados a los métodos de extracción del gas de esquisto. También por posibles fugas de petróleo, que suponen una amenaza para los organismos vivos.

¿Es el gas natural renovable?

Las fuentes de energía renovables derivan de su ocurrencia natural, procesos de renovación propios, por lo que el gas natural, al ser un combustible fósil no se considera renovable. Es una fuente de energía no renovable como el carbón, petróleo y energía nuclear, que, una vez agotada, no se puede reabastecer durante al menos un periodo de varias vidas humanas. Al depender en gran medida de estas fuentes de energía no renovables para cubrir nuestras demandas de energía, su agotamiento supone un desafío significativo para la humanidad.

¿Es el Gas Licuado de Petróleo (LPG) gas natural?

El LPC, que son las siglas de Gas Licuado de Petróleo en inglés, no es un gas que se dé de manera natural. Es más, se produce a través de un procesado del gas natural y tiene un mayor contenido de energía que el gas natural. Este gas está compuesto principalmente de propano y butano, ya sea en su forma pura o combinados, y bajo presión tiene forma líquida.

¿Cuáles son las perspectivas del gas en inversión?

La industria del gas cree que se encontrará más gas natural y que podría contribuir a la energía sostenible y esfuerzos de descarbonización. El NATGAS es flexible y puede complementar a las energías renovables proporcionando energía de apoyo. A corto plazo, el futuro del gas parece prometedor, ya que el carbón se está reduciendo progresivamente y también la energía nuclear en algunos casos. Sin embargo, más allá de 2030, el reducido coste de las energías renovables puede reducir el papel de la industria del gas natural y el gas como principal combustible para la generación de energía. A pesar de esto, se espera que el gas natural sea el único combustible fósil cuya demanda se dispare, especialmente en el mercado Asiático. La industria del gas natural necesita aceptar la transición energética para asegurarse un futuro fuerte a medio y largo plazo.





