Invertir en Carne Magra de Cerdo: ¿Cómo comprar e invertir en carne Magra de Cerdo?

La carne magra de cerdo o "lean Hogs" es un tipo de instrumento financiero que a menudo se utilizan para especular y están directamente relacionado con la compleja industria mundial cárnica. Los cerdos magros se refieren a animales que han alcanzado los 120 kg, que es el peso mínimo para el sacrificio. Este proceso suele tardar alrededor de 6 meses. La carne de cerdo es la más popular entre las carnes de origen animal en el mundo y su consumo anual supera los 100 millones de toneladas métricas, por lo que un número creciente de inversores están utilizando cerdos magros para ganar exposición en el sector de las materias primas y diversificar sus carteras. Ahora XTB también proporciona acceso a este mercado.

¿En qué sectores se utiliza la carne magra de cerdo?

El cerdo se utiliza principalmente como fuente alimentaria, pero algunas partes del animal también se utilizan en los sectores farmacéuticos e industriales. Los productos fabricados más frecuentes incluyen: insulina, estrógenos, cortisona, cosméticos, pegamento, guantes y zapatos de piel.

Principales productores

En 2021, la mayor parte de productos porcinos venía de China, que producía alrededor de 40 millones de toneladas de esta materia prima. La Unión Europea y Estados Unidos son los segundo y tercer principales productores. En 2020, la producción porcina global sobrepasó los 100 millones de toneladas.

La mayoría de la producción porcina tiene lugar en China, la UE y EEUU. Otros productores notables son Brasil, Rusia, Canadá, Filipinas, México, Vietnam y Corea del Sur. Fuente: Statista

A la hora de tomar decisiones de inversión, muchos inversores miran el Informe Hogs and Pigs, que se publica de manera trimestral y proporciona perspectivas respecto a la cosecha de cerdos de EEUU, incluyendo números de inventario y pesos. Además, los inversores pueden encontrar información sobre proveedores actuales y futuros. El Índice CME Lean Hog es una media ponderada de dos días de precio en efectivo.

¿Qué afecta al precio de la carne magra de cerdo?

Existen varios factores que afectan al mercado de la carne magra de cerdo, y los más importantes son:

Los costes de alimentación por más de dos tercios del coste de producción. Antes de la pandemia, el precio de alimentación del ganado, sobre todo el maiz, estaba correlacionado negativamente con el precio de la carne magra de cerdo. A medida que el precio del maíz se ha incrementado, los granjeros a menudo decidieron vender sus cerdos a pesar de no haber alcanzado todavía su media objetivo, para ahorrarse los costes más altos. Como resultado, hubo una sobreoferta de cerdos en el mercado. SIn embargo, debido a los recientes disturbios macroeconómicos, esta correlación se ha debilitado.

Correlación entre los precios de la carne magra de cerdo y el maíz. Fuente: xStation 5. Ten en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Meteorología - las altas temperaturas, que a veces ocurren a finales de verano y comienzos del otoño, a menudo reducen la actividad porcina y su tendencia reproductiva. Esto puede derivar en un número más bajo de nacimientos en los meses de invierno, y precios más altos en el verano siguiente debido a la escasez de oferta.

Demanda de China - la segunda mayor economía no es únicamente un productor principal, si no un gran consumidor de cerdo, y cuenta aproximadamente con el 20% de las importaciones globales de cerdo. Alrededor del 54% de toda la producción de carne de China es de cerdo, que es el tipo de carne más popular entre los ciudadanos chins. La demanda de este país debería verse incrementada en el futuro, teniendo en cuenta su creciente población y la mejora de su nivel de vida. Además, otras naciones en desarrollo como México o Brasil podrán incrementar el consumo de cerdo a medida que sus economías se hacen más fuertes.

La producción porcina en China ha vuelto a niveles pre-pandemia. Fuente: Statista

El precio de otros sustitutos de la carne - en la actualidad, la mayoría de consumidores tienen acceso a una amplia variedad de productos de origen animal, excepto el cerdo, como son las aves, ternera y pescado. Sin embargo, a la hora de elegir estos productos, mucha gente presta atención a los precios. Por lo que si los precios del cerdo se incrementan, entonces puede reemplazarse por otras alternativas, a menudo más sanas. Por tanto, muchos productores han decidido el nivel de antibióticos que se da a los animales y mejorar su dieta para que el producto final sea más magro y sano. Al parecer las tendencias dietéticas podrían afectar al precio y demanda de la carne de cerdo magra en un futuro próximo.

¿Qué hace que la carne magra de cerdo sea una oportunidad de inversión interesante?

Escudo de inflación - se debe a la subida de precios de la comida en los últimos tiempos, que se espera que continúe. Por tanto los inversores en carne magra de cerdo se utiliza como cobertura contra la pérdida de poder adquisitivo.

Diversificación - invertir en carne magra de cerdo permite a los inversores diversificar un aparte de su cartera de acciones y bonos, y colocarla en fondos con el mercado de las materias primas.

Una creciente demanda de cerdo de China podría impulsar el precio de la carne magra de cerdo, sin embargo mucho dependerá de la actuación de la economía. Incluso sin Chan, necesitamos recordar que la población mundial se ha incrementado exponencialmente, y la competencia por la comida continuará forzando los fundamentos de la carne magra de cerdo y otros alimentos cuando empiece la escasez de alimentos.

¿Cómo invertir en carne magra de cerdo?

Los inversores tienen diferentes oportunidades de inversión en carne magra de cerdo, incluyendo acciones al contado, ETFs y futuros. Sin embargo, los contratos por diferencias (CFDs) son la opción más popular a la hora de unirse a este mercado. Este instrumento financiero está disponible en XTB bajo el ticker LEANHOGS, y permite especular sobre el precio de la carne magra de cerdo sin ser dueño del activo. Sin embargo, primero el cliente debe pasar un test de idoneidad, que permite evaluar si tiene el conocimiento necesario y la experiencia para invertir en CFDs. La posibilidad de posicionarse largo (orden de compra) o corto (orden de venta) junto con el uso del mecanismo del apalancamiento financiero, hace que este tipo de contratos sean en la actualidad uno de los tipos más flexibles y populares de inversión en mercados financieros. Sin embargo debemos ser conscientes de que los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de pérdida de dinero debido al apalancamiento. Para aprender más sobre qué es un CFD consulte nuestro artículo aquí .

Resumen

El mercado de carne magra de cerdo proporciona una interesante oportunidad de inversión especialmente con la expansión de la economía China, que implica un incremento de demanda en la carne de cerdo, y también en parte porque el cerdo es un ingrediente clave de la cocina china. Además también proporciona protección contra la inflación y es una forma estupenda de diversificar tu cartera. Sin embargo debemos recordar que puede ser extremadamente volátil, y aunque la mayoría de los participantes relacionados con la industria porcina buscan cobertura y precios seguros, que a menudo atraen a un montón de especuladores.









