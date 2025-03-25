Trading en ganado - Cattle Trading - ¿Cómo comprar e invertir en ganado?

El ganado vivo para invertir, es el ganado adulto que pesa entre 550 y 650 kilos que se requieren para el sacrificio, pero esto puede variar según la raza. La industria de la carne de vacuno es un sector en rápido crecimiento que mueve billones de dólares y tiene alcance mundial. La cría y el procesamiento de la carne de vacuno dan trabajo a millones de personas en todo el mundo, incluidos proveedores, distribuidores y minoristas. Debido al crecimiento de la población mundial y al aumento general de la riqueza de las poblaciones de los países en desarrollo, la demanda de carne de vacuno puede aumentar en el futuro. Sin embargo, hay que recordar que la inversión en este sector está asociada a un alto riesgo, ya que varios factores, como el clima y las enfermedades, pueden provocar un aumento o una disminución de la oferta y la demanda de ganado.

Usos primarios del ganado

El ganado se cría principalmente como fuente de alimento. Sin embargo, la carne y los productos lácteos son solo algunos de los productos derivados del ganado vivo. Los subproductos de la producción de carne de res incluyen gelatina oleosa, aceite y caldo que se extraen de la grasa de res y se utilizan en la producción de chicles de margarina, carnes enlatadas y dulces. La piel de res se utiliza en la fabricación de varios artículos como textiles, cepillos, balones de fútbol, base para ungüentos y materiales aislantes. Las grasas y los ácidos grasos de la carne vacuna se utilizan para producir aceites industriales, cosméticos, pesticidas y detergentes. Los botones, las teclas del piano, las colas y los fertilizantes están hechos de huesos, cuernos y pezuñas.

Principales productores de ganado

Estados Unidos es el principal productor de carne de vacuno del mundo por cierto margen, seguido por Brasil, que enfrentó críticas masivas por su industria ganadera en expansión, que provocó la deforestación de la selva amazónica y los incendios forestales.

Sorprendentemente, uno de los principales productores es la India. La gran mayoría de los ciudadanos de este país no consume carne vacuna por motivos religiosos. Sin embargo, los mataderos procesan una gran cantidad de animales, especialmente búfalos de agua, que luego se envían al extranjero a otros países de Asia y Oriente Medio como Vietnam, Egipto, Malasia y Arabia Saudita.



La mayor parte de la producción de ganado ocurre en EE. UU., Brasil y la UE. Otros productores destacados son China, India, Argentina y México. Fuente: Statista

Después de Estados Unidos, China y Brasil son el segundo y tercer mayor consumidor de carne vacuna. China, Corea del Sur y Rusia comprenden tres de los cinco principales importadores mundiales de carne de res, mientras que Brasil, EE. UU. y Australia son los mayores exportadores. Fuente: Statista

¿Qué afecta el precio del ganado?

Varios factores influyen en el mercado del ganado, los más importantes son:

La demanda de carne de res depende de la riqueza de los consumidores ya que, en general, este tipo de carne es más cara que la de cerdo o aves. En tiempos de crecimiento económico, aumenta el consumo de carne de res, mientras que durante la recesión muchos consumidores cambian a sustitutos de carne más baratos y los precios de la carne de res bajan.

Los precios de los piensos representan la mayor parte de los costes de producción. Los principales productores y comerciantes suelen utilizar coberturas en las que utilizan la relación entre los precios del ganado vivo y los cereales, por ejemplo, el maíz. En general esperan una alta correlación entre los precios de ambos instrumentos. Estos funcionaron bien desde principios de 2021, sin embargo, en los últimos días esta correlación se debilitó debido a los temores de recesión. Además, los precios más altos del maíz a veces pueden obligar a los productores a llevar el ganado al mercado prematuramente. Durante una recesión económica, esto a menudo provoca un exceso de oferta y hace que los precios bajen aún más.

Comparación de precios de ganado y maíz. intervalo D1. Fuente: xStation5. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Informe del USDA: el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publica todos los meses un informe que describe las condiciones actuales del mercado y las expectativas futuras y, a menudo, provoca importantes movimientos de precios. El informe se centra en tres secciones principales: Ganado vacuno y terneros alimentados: proporciona el número aproximado de animales que se trasladarán a los mataderos en un futuro próximo. Las secciones de ubicaciones muestran la cantidad de ganado en los corrales de engorde que el USDA está alimentando para producir un grado de "selecto" o mejor. Finalmente, el marketing revela cuántas vacas se han sacado de los corrales de engorde para ser sacrificadas.

¿Qué podría hacer del ganado una oportunidad de inversión interesante?

Escudo contra la inflación: debido al aumento de la inflación, los precios de los alimentos aumentaron considerablemente en los últimos tiempos y se espera que esta tendencia continúe. Por lo tanto, algunos inversores utilizan la inversión en ganado como protección contra la pérdida de poder adquisitivo.

Diversificación: invertir en ganado permite a los inversores diversificar una parte de una cartera de acciones y bonos y asigna fondos al mercado de productos básicos.

La creciente demanda de los países en desarrollo, y especialmente de China, puede hacer subir el precio, sin embargo, mucho dependerá del crecimiento global. Incluso sin China, es necesario recordar que la población mundial ha aumentado exponencialmente, y la competencia por los alimentos seguirá ejerciendo presión sobre los fundamentos del ganado y otros alimentos cuando aparezca la escasez de suministros.

Sin embargo, los inversores también deben tener en cuenta los riesgos potenciales. Como muestra la historia, la recesión mundial a menudo afecta negativamente la demanda de carne vacuna y sus precios. Además, muchos consumidores quieren mantenerse al día con las tendencias nutricionales mundiales y cambiar a una dieta vegetariana o vegana o limitar en gran medida su consumo de carne. Además, algunos activistas señalaron que la producción de carne de res consume mucha energía y puede tener un impacto negativo en nuestro medio ambiente. Además, los precios pueden caer abruptamente en caso de que regrese la encefalopatía espongiforme bovina (BSE), también conocida como enfermedad de las vacas locas.

¿Cómo invertir en ganado?

Los inversores tienen varias oportunidades para invertir en ganado, incluidas acciones, ETF y futuros. Sin embargo, los contratos por diferencia (CFD) son la forma más popular de unirse a este mercado. Este instrumento financiero ahora está disponible en XTB bajo el ticket GANADO y permite especular sobre el precio de la carne de res sin poseer los activos subyacentes. Sin embargo, primero el cliente tendrá que pasar una prueba de adecuación, que permite evaluar si tiene los conocimientos y la experiencia adecuados para invertir en CFD. La posibilidad de tomar posiciones largas (orden de compra) o posiciones cortas (orden de venta) en combinación con el uso del mecanismo de apalancamiento financiero hace que este tipo de contratos sean actualmente uno de los tipos de negociación más flexibles y populares en los mercados financieros. Sin embargo, hay que ser consciente de que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.

Resumen

El mercado de ganado brinda una oportunidad de inversión interesante, especialmente porque la población mundial aumenta rápidamente, por lo que la demanda de carne de res puede aumentar. También podría brindar cierta protección contra la inflación y es una excelente manera de diversificar su cartera. Sin embargo, hay que recordar que puede ser extremadamente volátil, ya que la mayoría de los participantes involucrados son actores de la industria que buscan cubrirse y asegurar los precios, lo que a menudo atrae a muchos especuladores.

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. Los contratos por diferencia (CFDs) son productos apalancados y conllevan un riesgo significativo de pérdida de capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por lo tanto, asegúrese de comprender completamente los riesgos. Este material es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información.