Inversión en Uranio - ¿Cómo invertir en CFDs sobre acciones de uranio?

Las políticas de "huella de carbono cero", la crisis energética y el abandono de la "energía sucia" han contribuido a renovar el interés por la energía nuclear supereficiente.

El uranio es una de las fuentes de energía clave del planeta, y pertenece a las fuentes de energía llamadas “limpias” que no dejan huella de carbono, algo que encaja perfectamente con la tendencia pro-ambiental entre los inversores e instituciones. El sector nuclear es responsable en la actualidad del 11% de la electricidad y el 60% de la energía limpia mundial respectivamente.

Los recientes grandes movimientos en el mercado del uranio y el sentimiento de los gobiernos de las mayores países nos llevan a pensar que esta materia prima podría experimentar un verdadero renacimiento tras más de una década tocando suelo.

Ten en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Mientras, las estimaciones de los expertos conservadores estiman que la humanidad doblará su demanda de electricidad para 2050. Son unas estimaciones bastante conservadoras, porque las estadísticas muestran que los llamados “millenials” (la generación Y nacidos en los 80 y los 90; y la generación Z nacidos entre 1995 y 2010) ya pasan de media más de 8 horas al día enfrente de pantallas de ordenador y smartphones.

En el futuro probablemente se automatizarán cada vez más procesos y, asumiendo progresos tecnológicos de la humanidad, el número de robots en uso también se incrementará significativamente.

Todos estos factores sugieren que el consumo eléctrico de la humanidad crecerá rápidamente también a través de la distribución gradual y absorción de tecnología en países en desarrollo que ahora se considera están algo por detrás (África, algunos países de Sudamérica, partes de Asia), donde el crecimiento de la población es muy dinámico). Los habitantes de estos países eventualmente también se beneficiarán de las tecnologías avanzadas, internet, robots y las plantas industriales cada vez estarán más automatizadas.

Un elemento importante de especulación en el mercado del uranio y una de sus aplicaciones es también su uso en el sector espacial como combustible para alimentar varios robots y máquinas capaces de explorar superficies sin descubrir de otros planetas. Es posible instalar pequeños reactores muy eficientes en tales máquinas, que podrían proveerles con energía durante muchos años. El uranio parece estár en este rango de base, irremplazable y más eficiente materia prima, y utilizándolo en estas máquinas elimina potencialmente los problemas externos de consumo de energía a los que se enfrentan en la actualidad los robots utilizados en la NASA.

El futuro del uranio: El mundo necesita energía limpia. La demanda de energía global continúa subiendo. Los expertos esperan que el consumo de energía global se duplique para 2050. La creciente demanda de energía limpia y plantas de energía nuclear se traduce en un incremento de la demanda de uranio. ¿Qué es la demanda sin cubrir? La cantidad de uranio que necesitan los servicios públicos para operar sus flotas aún no está cubierta por los contratos de suministro. En 2020, la producción minera de uranio cubrirá tan solo el 74% de la demanda global de reactores.

Demanda sin cubrir de uranio para servicios públicos entre 2020 y 2035

Servicios públicos en Estados Unidos - Servicios públicos fuera de Estados Unidos

Existen muchos motivos para el futuro a largo plazo del uranio. Hay alrededor de 50 nuevos reactores en construcción a día de hoy, también en países desarrollados con una creciente demanda de energía. En el futuro, el número de reactores podría ser superior a 500.

La humanidad, no queriendo abandonar el desarrollo tecnológico, en algún momento tendrá que sufrir una transición energética dentro del marco de la ecología y adoptar las soluciones de energía más efectivas y seguras. Dichas soluciones las proporcionan las plantas de energía nuclear, en las que el uranio es el componente principal del combustible.

Corta historia de la minería de uranio y burbujas de uranio (uranium bubbles)

Historia

El uranio es un óxido natural que se lleva utilizando desde el 79 después de Cristo para teñir las cristaleras de amarillo. Dicho cristal de uranio con un 1% de óxido de uranio se encontró cerca de Nápoles, Italia.

Este cristal de uranio perdió popularidad a finales de 1940 debido a su asociación con la guerra y las armas nucleares. También surgió una creciente preocupación sobre los efectos en la salud de los “cristales radioactivos”. En la actualidad, estudios científicos han desbancado esta teoría y el cristal de uranio no parece tener ningún efecto dañino sobre la salud.

Hoy en día, el cristal de uranio tiene valor de coleccionista, especialmente la vajilla del siglo 19, que podrían contener hasta un 25% de mezcla de uranio.

El reconocimiento del uranio como un elemento se debe a Martin Heinrich Klaproth. Klaproth también tiñó deliberadamente cristal con uranio, empezando así una nueva moda de cristal de uranio como un artículo decorativo del hogar. En 1789 anunció el descubrimiento de un nuevo elemento y lo llamó Uranio, haciendo referencia al descubrimiento anterior del planeta Urano, por el astrónomo William Herschel. El aislamiento del uranio en su forma pura por parte de Eugène-Melchior Péligot tuvo lugar en 1841.

El descubrimiento más importante de todo el sector nuclear fue el descubrimiento de la fisión nuclear. Al principio los científicos no se dieron cuenta de la importancia del descubrimiento.

El físico austriaco Lise Meitner, trabajando junto a Otto Hahn, comprendió el fenómeno. A comienzos de los años 30, los físicos descubrieron que si bombardeaban los átomos con neutrones, tenía lugar el deterioro radiactivo. Los átomos liberan los neutrones y se vuelven elementos más ligeros. Meitner, Hahn y Fritz Strassmann comenzaron sus propios experimentos en los que bombardearon varios elementos con neutrones.

Meitner y Otto Frish propusieron comparar un átomo a una gota de agua que, al chocar con otra gota de agua, se rompe en otras dos gotas más pequeñas. Junto con Frisch hicieron los cálculos y resultó que un átomo grande de uranio se divide en otros dos más pequeños: bario y criptón, libera algunos neutrones y además mucha energía. Este fue el primer paso hacia la comprensión del funcionamiento de la fisión nuclear. En 1939 se publicó un artículo sobre este asunto. También Otto Hahn y Fritz Strassman son conocidos como descubridores de la fisión; los experimentos se llevaron a cabo en paralelo.

Este descubrimiento ahora se considera un hito en el sector nuclear. Utilizando la fisión nuclear, la humanidad obtuvo acceso a la fuente de energía más poderosa conocida hasta ahora.

Mercado de burbujas de uranio

Durante casi una década, el uranio no ha sido una materia prima de moda entre los inversores, pero desde el año 2000 ha habido dos burbujas especulativas sobre el uranio, la mayor de ellas tuvo lugar entre el 2005 y el 2007. Las consiguientes subidas en el uranio se detuvieron debido al accidente en la planta nuclear de Fukushima y la crítica global al poder nuclear.

El boom en los precios del uranio y empresas mineras entre 2005 y 2007 fueron muy dinámicas. La causa inmediatez de la burbuja del uranio fue la inundación de la mina del Lago Cigar en Saskatchewan y la destrucción de la mina Ranger por un ciclón, lo que provocó una escasez de la fuente y el incremento de la preocupación de los inversores sobre el suministro. La mina de Cigar Lake todavía contiene el mayor depósito sin desarrollar de mineral de uranio de alto grado.

Otros factores que desencadenaron el anterior mercado alcista fueron los audaces e importantes programas nucleares de India y China, y la limitación de fuentes de uranio disponibles para su uso en conflictos armados.

La creciente demanda, junto con las excelentes perspectivas del mercado nuclear y la escasez de materia prima, hicieron que los precios se elevaran. Los inversores se preocuparon sobre el suministro del uranio, resultando en una fuerte demanda.

La crisis global de 2007-2008 y la salida de inversores de inversiones de riesgo contribuyeron a la explosión de la burbuja especulativa sobre el uranio. Una vez el mercado se despejó, el precio del uranio parecía seguir creciendo de manera constante y estable, con fuertes cimientos, y empezaron a emerger nuevas empresas de minería.

Sin embargo, el final del mercado alcista y el rally fallido del uranio en 2011 se vio fuertemente influenciado por el accidente inesperado en la planta nuclear de Fukushima, que interrumpió el renovado rally en uranio. Desde marzo de 2011 el precio del uranio ha caído hasta casi la mitad y no ha sido capaz de subir durante 10 años. El sentimiento del inversor en torno al sector del uranio era muy negativo.

El fallo en los reactores de la planta de Fukushima fue el accidente nuclear más serio desde el desastre de Chernobyl. El motivo del accidente fue un terremoto masivo en la costa de Honsiu, Japón. Por tanto, la causa fue externa y debido a fuerzas de la naturaleza.

El accidente de Fukushima no provocó víctimas, únicamente la Organización Mundial de la Salud (WHO) conectó dos muertes de manera indirecta. Inmediatamente después del accidente de Fukushima, la demanda de uranio comenzó a caer debido a las protestas de los ecologistas y a un alejamiento gradual del uranio.

Merece la pena mencionar que el trabajo en plantas nucleares ahora es el más seguro del mundo, los estándares de seguridad se ha elevado a niveles altísimos desde Fukushima; y los accidentes serios, especialmente fallos en el núcleo de las plantas nucleares, ya no ocurren. Mientras, el mercado laboral en las minas y turbinas de viento le cuesta la vida a muchos trabajadores cada año.

Después del desastre de Fukushima, Japón cerró todos sus reactores. El mundo perdió uno de sus clientes estratégicos de potencia nuclear. Japón comenzó a vender el uranio restante que tenía almacenado.

Las empresas mineras y las minas no dejaron de trabajar, esperando una reacción a corto plazo por parte de Japón. Esto también provocó un exceso de materia prima en el mercado, lo que hizo caer aún más los precios.

Sin embargo Japón permaneció siendo escéptico con respecto al uranio, y este ha sido el único cambio reciente: ahora las plantas nucleares en Japón se están reabriendo desde el año 2016, y muy poco a poco la demanda está volviendo a niveles vistos antes del colapso en 2011.

El clima hacia el poder nuclear era terrible tras el accidente de Fukushima. España declaró en ese momento que cerraría todos los reactores para el año 2020, Alemania para el año 2022 y Bélgica para el año 2024.

A su vez, se puso en marcha el programa “Megatones por Megavatios”, un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia de comprar uranio enriquecido. Rusia, mientras eliminaba parte de sus armas nucleares, vendía uranio enriquecido a Estados Unidos.

Tras la explosión de la burbuja en 2011 y el colapso de los precios del uranio, pocas empresas mineras sobrevivieron. Las que lo hicieron hasta hoy, han pasado años construyendo sus valores fundamentales y cimientos, y ahora devuelven el favor a los inversores.

Mirando el gráfico histórico de los precios del uranio, podemos concluir que la materia prima tiene auges cíclicos y su precio sube exponencialmente frente a impulsores de precio favorables. El geólogo mercenario Mickey Fulp llegó a la misma conclusión, enfatizó que el uranio es un ciclo e impulsa a la materia prima, indicando que cada década más o menos el precio sube y luego cae. El gráfico a continuación muestra un resumen de burbujas históricas del precio del uranio.

Ten en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

El 2021 el mercado al contado vio los mayores volúmenes desde 1966, y las cautas previsiones a medio plazo de los precios del uranio alcanzaron máximos de 60 USD por onza. Los incrementos regulares de varios porcentajes en el precio de las acciones del uranio de empresas mineras y la aparición en el mercado de un nuevo fondo comprando el uranio asegurado por entregas físicas a cualquier precio llevaron a la revelación del “verdadero precio del uranio”.

Esto podría tener el potencial de iniciar un rally en el precio del uranio en el mercado al contado y en todo el sector nuclear.

Beneficios, uso y futuro del uranio

El uranio puro es un metal de color plateado/blanco con una gran densidad, también es uno de los metales más duros. Es maleable, dúctil y conductor eléctrico (resistencia específica de 28×10-8 Ω-m; 16 veces mayor que la del cobre).

La principal aplicación del uranio es el uso del isótopo U235, un material fisionable en reactores nucleares, que han encontrado aplicaciones en plantas nucleares y en propulsión nuclear.

El U235 en uranio natural es 0,7% y es demasiado bajo para muchas aplicaciones. Por tanto requiere procesamiento para incrementar su contenido de isótopos en un proceso llamado enriquecimiento.

Debido a su alta densidad y potencial energía, el uranio es la fuente de energía perfecta. 1 gramos de uranio tiene tanta energía como 1,5 toneladas de carbón. Esto hace del uranio un combustible de energía de alta calidad perfecto para naves espaciales futuras y robots. Hasta ahora el uranio es la fuente de energía más condensada utilizada por la humanidad.

Otros usos del uranio:

Metal de Uranio, debido a su alto número atómico, se utiliza como escudo en generadores de alta energía de rayos X.

El uranio 238 como isótopo con un largo periodo de descomposición (4,468×109 años) se utiliza para determinar la edad de las rocas.

El uranio (básicamente el uranio empobrecido) se utiliza como metal de alta densidad en los núcleos de misiles de bajo calibre antitanques.

El uranio también se utiliza en fotografía y análisis químicos.

El uranio es el principal componente de los combustibles energéticos y nucleares modelos (junto con el torio o el plutonio).

España ha pospuesto el cierre de sus reactores hasta 2030, y al igual que Francia, que supuestamente iba a cerrar los 14 reactores en 2025, lo ha pospuesto hasta el año 2035. Se oyen comentarios similares de México, Rusia y Estados Unidos.

Resulta que los reactores con una vida útil de 40 años pueden operar hasta 60 años, y existe la posibilidad de que se extienda esta vida útil hasta los 100 años. Esto podría suponer una demanda potencial adicional de uranio, que hasta ahora no se incluía en ningún cálculo o análisis.

La neutralidad climática y energía limpia dominan los planes de desarrollo tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Será literalmente imposible conseguir estos objetivos únicamente con las energías renovables. Las fuentes de energía renovable también dependen de factores externos inestables como las condiciones atmosféricas, el sol y el viento. Las plantas de energía nuclear, sin embargo, dependen exclusivamente del suministro de uranio como su principal componente combustible.

De acuerdo con los análisis, las energías renovables también pueden ser inesperadamente ineficientes, a menudo generan únicamente el 30 o 40 por ciento de su producción esperada. En un mundo en que la demanda de energía crece exponencialmente, y la humanidad se enfrenta a una crisis de energía y recursos, es probable que las energías renovables demuestren ser insuficientes y no lo suficientemente efectivas incluso a largo plazo.



En el Extremo Oriental también apuestan por la energía nuclear. China planea incrementar su producción de energía nuclear en un 382% para 2060. Esto implica 200 nuevos reactores nucleares. India y Corea también están interesadas en desarrollar la energía nuclear. Ambas tienen más de 2.5 mil millones de habitantes, por lo que la potencial demanda en esos mercados es altísima. La demanda global de energía nuclear y reservas de uranio está creciendo rápidamente.

Aunque las minas de uranio es una actividad global, tan solo un puñado de empresas cuentan con la mayoría de la producción.

El top 10 de empresas mineras de uranio contaban con el 85% de la producción de uranio global en 2020. La demanda de uranio es global y llega de reactores de todo el mundo.

Top 10 de países en consumo de uranio:

USA - 93, France - 56 China - 50 Russia - 38, Japan - 33 S.Korea -24 India - 23 Canada -19, UK -15, Ukraine - 15 (números de reactores operativos) Fuente: Statista, mayo de 2021

A medida que los países de todo el mundo trabajan para la descarbonización, el papel del uranio a la hora de generar energía limpia está empezando a crecer.

La actual capitalización de mercado del sector nuclear al completo es de menos de 40 mil millones de dólares, aún menos que la capitalización combinada de GME.US yAMC.US; y aún menos que el 1/20 de la capitalización de mercado de las acciones de TSLA.US.

Esto puede indicar que el sector nuclear está aún infravalorado. Las empresas del sector del uranio y el precio de la materia prima tienen un fuerte potencial de crecimiento, y pueden atraer a cada vez más inversores en el futuro.

Existen muchos rumores sobre la tecnología del combustible (utilizando el torio y el plutonio) y reactores modulares pequeños (SMR).

En Estados Unidos estos reactores son completamente legales y el Programa de Demostración del Reactor Avanzado de EEUU tenía previsto ayudar a aprobar y construir dos SMRs prototipo durante el 2020, con hasta 4 mil millones de financiación del gobierno. También China declaró su interés en esta tecnología, e incluso construyó el primer SMR del mundo en julio de 2021.

Dichos reactores también ahorran el tiempo necesario de construir un reactor grande. La positiva recepción de esta tecnología por el gobierno de Estados Unidos y China podría indicar una creciente demanda de SMRs en los próximos años.

La tecnología nuclear también es de bajo coste comparada con otras fuentes de energía. EL mayor coste es la construcción de la planta nuclear. También está el tema de encontrar mano de obra cualificada de ingenieros y físicos especializados, que puede ser un potencial problema a la hora de distribuir la tecnología nuclear a nivel mundial a países menos desarrollados.



Las fuentes de uranio físico en tierra son suficientes para la humanidad durante al menos 300 años al ritmo de demanda actual. En la actualidad existe un número creciente de proyectos de minas de uranio porque los depósitos de uranio son importantes para el futuro de la energía a largo plazo de nuestro planeta.

Sin embargo, los científicos informan de que el uranio disponible en el mar es completamente renovable y existen unas cantidades masivas en el océano. Lo único que hace falta es patentar la tecnología para hacerlo.

Es posible que esta vez la política de cero huella de carbono convierta de nuevo el poder nuclear en algo positivo, y con el tiempo hacer que sea la primera fuente de energía del planeta.



¿Cómo invertir en acciones de uranio?

Tienes la posibilidad de invertir en acciones de uranio u operar en acciones de uranio. Existen varias diferencias entre estos métodos, aunque también puedes utilizar ambos a la vez.

Invertir

Invertir en uranio es posible a través de la compra de CFDs de acciones de empresas del sector nuclear. Acciones como Kazatomprom (KAZ.UK) o Cameco (CCJ.US) son bastante conocidas y a veces también pagan dividendos.

Los CFDs de acciones de grandes empresas de uranio como Kazatomprom o Cameco todavía ofrecen buenas oportunidades y perspectivas para los inversores que evitan grandes riesgos y alta volatilidad en el mercado. A su vez, los precios de estas empresas pueden ser volátiles, pero menos volátiles que las acciones de empresas mineras más pequeñas como NexGen (NXE.US) o Uranium Energy Corp (UEC.US)

Operar

La operativa en CFDs sobre ETFs de Uranio es especulativa y aquí lo único importante es el precio de la acción.

La inversión en ETFs a través de CFDs de uranio es un contrato financiero en el que operas para obtener la diferencia de precio entre tus posiciones abiertas y cerradas. También es una buena opción para los inversores a los que les gusta el riesgo y la inversión dinámica. Puedes aprender más sobre qué es un CFD aquí

Puedes operar en CFDs sobre ETFs de uranio (contratos por diferencias) y utilizar el apalancamiento. Gracias a este instrumento, los ETFs como Global Uranium X (URA.US) o North Shore Global Uranium (URNM.US) tan solo requieren un cierto porcentaje de inversión para toda la posición. Por ejemplo, utilizando un apalancamiento de 1:5 tienes la oportunidad de abrir un contrato de 5000 USD empleando tan solo un margen de 1000 USD. Gracias a la operativa en CFDs, un inversor puede ganar dinero incluso cuando las acciones del uranio caen - al abrir una posición corta.

Este tipo de especulación puede ser especialmente peligrosa y volátil debido al precio de mercado de la acción del ETF del uranio. Ésta ofrece a los inversores una oportunidad de maximizar sus beneficios rápidamente incluso cuando el precio de la acción no es muy grande; pero las pérdidas también pueden ser mucho mayores debido al apalancamiento.

Invertir en acciones de uranio online

No existe la forma de comprar uranio de forma física de manera sencilla. Su almacenamiento además es un gran desafío para los inversores. Todavía existe una baja liquidez en el precio del mercado del Uranio, por lo que es muy difícil invertir únicamente en el precio al contado del Uranio.

Por tanto, para obtener rentabilidad de los movimientos en el mercado del uranio, la mejor solución para los inversores individuales e instituciones es la compra de empresas del sector de la minería del uranio.

La inversión online también es la colusión más sencilla, tienes las mejores condiciones de cargos y te permite personalizar tu estrategia de inversión personal eligiendo CFDs sobre el uranio, o ETFs sobre acciones de empresas de uranio.

La inversión online en uranio te ofrece exposición al creciente sector de la energía con grandes perspectivas, sin salir de casa.

Acciones de uranio y CFDs sobre ETFs

Kazatomprom (KAZ.UK)



Kazatomprom es en la actualidad el mayor productor de uranio del mundo. En 2020 contaba con el 23% de la producción de materia prima. Las minas de uranio de Kazatomprom utilizan tecnología ISR (Minería de Recuperación In Situ), con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente requeridos (ISO 450001 y certificado 14001).

La empresa tiene sus oficinas centrales en Nur Sultan, desde donde opera y vende uranio y productos que contienen uranio.

Utilizando la tecnología ISR, la minería se lleva a cabo sin detonaciones y sin enviar mineros bajo tierra para extraer el uranio a la superficie. La solución, que contiene el uranio disuelto, es subirlo a la superficie a través de “pozos de producción”. Esta solución se procesa en la superficie.

La explotación de los depósitos de uranio con el método ISR es el más eficiente, y no tiene impacto negativo en la superficie: no se producen hundimientos o alteraciones en el suelo, y no hay almacenamiento en la superficie de minerales de bajo grado; además es el método más barato.

Los principales pasos en la extracción del uranio tienen lugar en la profundidad bajo tierra (de ahí el término “in situ”), lo que resulta en costes más bajos de producción y mayores niveles de salud y seguridad debido a menores riesgos de minería. Una vez se agotan los recursos y se completan las operaciones mineras, las zonas remotas de las minas de Kazatomprom se restauran a su condición pre-minería, tanto por encima como por debajo del nivel del suelo.

Kazatomprom tiene un total de 24 zonas de depósitos, todos localizados en Kazakhstan.

La minería de uranio ISR se utilizó por primera vez en 1960, y para 2017 su uso proporcionaba más del 50% de la producción global de uranio. Sin embargo, el método de minería ISR tan solo puede usarse en condiciones geológicas particularmente favorables.

Toda la producción de Kazatomprom se lleva a cabo a través de minería ISR. Ocho de las mayores 10 minas de ISR en el mundo las gestiona Kazatomprom, otorgando a la empresa una posición estratégica en el mercado.

El procesado, reconversión y producción de gránulos de combustible para reactores nucleares de agua ligera es otra gran industria en la que opera Kazatomprom. La Corporación de Potencia Nuclear General China (CGNPC) junto con Kazatomprom están implementando un proyecto de construcción de una planta de montaje de combustible para cubrir la futura demanda de China de combustibles nucleares finalizados.

China establece periódicamente nuevos acuerdos con la empresa Kazakh , y parece ser su potencial cliente permanente, también debido a su posición geopolítica.

Kazatomprom también está indirectamente relacionada con la producción de ciertos metales raros, haciendo de la empresa uno de los mayores productores mundiales de tantalio, niobio y berilio. Como una de estas tres empresas globales, la fábrica tiene un ciclo de producción completamente integrado de berilio, y la única fábrica de tantalio en la Commonwealth de Estados Independientes.

La planta metalúrgica "Ulba". Actualmente UMP se encuentra segunda en el ranking de productores mundiales de berilio, y cuarto en la producción de tantalio.

Kazatom también lleva a cabo investigaciones en el sector geológico, químico y físico.

Cameco (CCJ.US)

La Empresa Cameco es también una de las empresas de gestión de uranio más grandes del mundo. Está emplazada en Saskatoon, Canadá. En 2015 fue el segundo productor más grande del mundo, contabilizando un 18% de la producción global. La empresa se privatizó por completo en 2002. En la actualidad, uno de cada 10 hogares consume energía proporcionada por Cameco.

En 1996, Cameo adquirió Power Resources Inc, el mayor productor de uranio en Estados Undios. Después adquirió las empresas Canadienses Uranerz Exploration, Mining Limited y Uranerz U.S.A., Inc. en 1998.

En 2016, Cameco suspendió sus operaciones en su mina de Rabbit Lake debido a los bajos precios del uranio. En 2017, Cameco suspendió sus operaciones durante al menos 10 meses en su mina de McArthur River y su fábrica Key Lake. Si la demanda sube, Cameco tiene una gran cantidad de reservas de uranio físico y minas que pueden abrir y retomar la minería.

Cameco opera dos grandes minas de uranio en Canadá: la mina McArthur River-Key Lake y Cigar Lake, una mina enorme con acceso a depósitos de uranio de primera calidad, y en Kazajstán, la mina Inkai.

En los Estados Unidos, Cameco opera minas de uranio en los estados de Nebraska y Wyoming a través de su subsidiaria estadounidense Cameco Resources.

Cameco también es el único proveedor de combustible de Bruce Power, que proporciona el 30% de la electricidad de Ontario a través de su planta de energía nuclear.

Uranium Energy Corp (UEC): es una compañía minera de EE. UU. con un conjunto de licencias y permisos gubernamentales para explotar sus depósitos en el oeste y el centro de EE. UU. Potencialmente, la compañía, siendo de las pocas compañías nucleares de EE. UU. con una situación de licencia limpia, podría disfrutar de una fuerte demanda de la industria nuclear de EE. UU. y del sector en el futuro

Uranium Energy Corp (UEC: NYSE American): es una empresa de exploración y extracción de uranio con sede en los Estados Unidos. En el sur de Texas, las operaciones radiales de la empresa están ancladas en la planta de procesamiento de Hobson con licencia completa, que es fundamental para los proyectos ISR de Palangana, Burke Hollow y Goliad. En Wyoming, UEC controla el proyecto Reno Creek, que es el proyecto de uranio ISR previo a la construcción más grande permitido en los EE. UU.

Además, la Compañía controla una cartera de proyectos de uranio en Arizona, Nuevo México y Paraguay, un proyecto de uranio/vanadio en Colorado y uno de los depósitos de ferro-titanio sin desarrollar de más alto grado y más grandes del mundo, ubicado en Paraguay. Las operaciones de la Compañía están dirigidas por profesionales con un perfil reconocido por su excelencia en su industria, un perfil basado en muchas décadas de experiencia práctica en las facetas clave de la exploración, desarrollo y extracción de uranio.

NexGen Energy (NGX.US) es una corporación con sede en Canadá que se enfoca en la adquisición, exploración y desarrollo de proyectos de uranio canadienses. NexGen tiene la posición más importante en la cuenca suroccidental de Athabasca en el estado canadiense de Saskatchewan, donde posee 199. 576 hectáreas.

Esta cartera se considera una de las áreas de uranio más prospectivas conocidas dada la mineralización descubierta hasta la fecha en el suroeste a lo largo del corredor de Patterson, donde se encuentra el depósito Arrow. A través de su subsidiaria IsoEnergy Ltd, NexGen también posee una cartera de prospectos de uranio altamente prospectivos en la cuenca oriental de Athabasca. La Compañía no tiene actualmente ninguna operación de extracción de uranio a gran escala.

También las acciones de BHP Billiton (BHP.US) y Rio Tinto (RIO.UK) brindan a los inversores una exposición parcial al uranio. Esas son empresas poderosas en el sector de los recursos, pero la extracción y distribución de uranio es solo una pequeña parte de su cartera de inversiones.

CFDs sobre el ETF del Uranio

Global Uranium X (URA.US) proporciona a los inversores acceso a una amplia gama de empresas involucradas en la extracción de uranio y la producción de componentes nucleares, incluidas las de extracción, refinación, exploración o fabricación de equipos para las industrias del uranio y nuclear. En la cartera de inversiones de este ETF se encuentran, por supuesto, Kazatomprom, Cameco, pero también acciones de uranio más pequeñas como Denison Mines, NexGen Energy, Uranium Energy Corp, Paladin Energy y Energy Fuels.

NorthShore Global (URNM.US) La adquisición del fondo por parte de Sprott Investment se anunció a principios de noviembre de 2021. Sprott está en proceso de obtener una licencia exclusiva para usar el índice de minería de uranio global de North Shore (el "índice"), cuyo desempeño es rastreado por North Shore ETF mundial de minería de uranio.

En última instancia, se espera que el fondo se convierta en el ETF Sprott Uranium Miners, que será asesorado por Sprott Asset Management. Se estima que la reorganización del fondo se cerrará en el primer trimestre del próximo año.

"Creemos que estamos en las primeras etapas de un mercado alcista de uranio, y URNM es un complemento excelente para Sprott Physical Uranium Trust ("SPUT"), que es el fondo de uranio físico más grande del mundo" - En palabras de John Ciampaglia , director ejecutivo de Sprott Asset Management. "URNM es el único ETF de acciones de uranio de juego puro que cotiza en los EE. UU. y nos complace ofrecer a los inversores dos opciones atractivas para invertir en este sector", agregó Ciampaglia.

Actualmente, la cartera del fondo también incluye a Kazatomprom, Cameco, pero también a SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST, Yellow Cake PLC y compañías de uranio más pequeñas como CGN Mining Corp. Pero en el futuro, los inversores esperan la reorganización de este ETF por parte de Sprott.

VanEck Vectors Uranium Mining + Nuclear energy (NLR.US) este fondo busca replicar lo más fielmente posible, antes de comisiones y gastos, el desempeño de precios y ganancias del MVIS®Global Uranium & Nuclear Energy Index (MVNLRTR)

Este índice busca rastrear el desempeño general de las empresas involucradas en:

minería de uranio o proyectos de minería de uranio que MV Index Solutions GmbH (el proveedor de este índice) cree que tienen potencial.

involucrados en la construcción, ingeniería y mantenimiento de instalaciones de energía nuclear y reactores nucleares.

producción de electricidad a partir de fuentes nucleares y suministro de equipos.

suministro de tecnología para los servicios de energía nuclear.

Por lo tanto, el ETF de VanEck tiene exposición al sector nuclear, no solo a las empresas mineras de uranio.

La cartera del fondo incluye empresas como: Exelon Corp, Duke Energy, Dominion Energy, Cameco o Electricite de France.

El mejor momento para comenzar la inversión en reservas de uranio (h2)

En los últimos años, ha sido difícil encontrar una materia prima en el mercado que no haya alcanzado su máximo histórico o al menos no se haya acercado a sus precios máximos anteriores. Tuvimos un boom en aluminio, cobre, materiales de construcción, acero y otras materias primas. Pero resulta que el uranio, con su precio al contado actual de alrededor de 50 dólares, sigue siendo casi tres veces más barato que en el pico del mercado alcista de 2007.

Sin embargo, teniendo en cuenta la inflación y los niveles de $140/150 en ese momento, resulta que hoy el sentimiento en torno al uranio sigue siendo negativo, a pesar de los aumentos significativos en el precio de la materia prima de casi el 70% desde agosto de este año. El uranio es una materia prima que se requiere para su uso en reactores nucleares que utilizan energía nuclear, por lo que habrá demanda mientras las plantas de energía nuclear estén en funcionamiento. Actualmente hay planes para construir al menos varios cientos en todo el mundo. Esto podría resultar en una creciente demanda del recurso.

La energía nuclear es actualmente la fuente de energía más eficiente conocida por el hombre; Las plantas que funcionan con uranio pueden funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, independientemente del viento, la hora del día o de la noche. Además, este uranio y la tecnología que rodea al sector nuclear es muy importante en el contexto de la expansión del hombre en el espacio, lo que puede darle potencial especulativo para aumento de precios.

La energía para la humanidad debe suministrarse constantemente, dada la robotización, la automatización de la producción a gran escala y el creciente mercado de automóviles y vehículos eléctricos, es probable que la demanda de electricidad crezca más rápido que las suposiciones conservadoras y los pronósticos de los expertos.

Un descuento tan grande y un sentimiento negativo en torno al uranio no podrían haber continuado si no hubiera sido por tres accidentes: Three Mile Island, Chernobyl y Fukushima. Estos desastres contribuyeron al precio inactivo de la materia prima y la demanda de uranio, aunque el mercado definitivamente no estuvo dormido durante esas décadas.

La "salvación" de este año para el mercado del uranio fue el Canadian Sprott Physical Uranium Trust SPUT, propiedad de Eric Sprott, un multimillonario canadiense con inversiones en materias primas, metales preciosos y empresas mineras.

Los movimientos del mercado del fondo, que comenzó comprando uranio respaldado por entregas físicas a cualquier precio y en cualquier cantidad aceptando cualquier precio al contado, "revelaron" en cierto modo el precio real de la materia prima.

En ese momento, aunque el precio al contado del uranio rondaba los 25 dólares por libra, las transacciones se realizaban regularmente a precios de hasta 80 dólares, precios a los que algunas centrales eléctricas acordaron comprar uranio a las empresas mineras. Se estima que a niveles de 60 dólares por libra, la extracción de uranio se vuelve rentable para la mayoría de los mineros de uranio.



Los expertos de la industria de materias primas han decidido no ignorar los informes de que el precio al contado del uranio difiere del precio real al que se realizan las transacciones y Sprott ha decidido comprar uranio respaldado por entregas físicas por temor a que los precios de los productos básicos sean cada vez más altos en el futuro. Así, paradójicamente, el fondo que decidió ingresar al mercado con un precio mínimo por temor a que los precios de las materias primas fueran cada vez más altos en el futuro, comenzó a aumentar el precio del uranio comprándolo fuera del mercado; el fondo continúa acumulando uranio y esto parece un movimiento estratégico por parte de los inversores de Sprott.

Si los mineros reanudan la minería y el volumen de ventas de uranio a las centrales eléctricas, así como la demanda de uranio, aumentan significativamente, los inversores pueden esperar otro mercado alcista de uranio.

El gigante kazajo Kazatomprom también ha iniciado acciones similares a Sprott Physical Uranium Trust.

Kazatomprom compró una participación del 48,5 % en una inversión de 50 millones de dólares para comprar uranio físico de ANU Energy OEIC Ltd, con sede en Astana. Los otros miembros de la estructura del fondo son: 48,5 % Corporación Nacional de Inversiones del Banco Nacional de Kazajstán y 3 % administrador de fondos de Genchi Global Limited.

Según la información de la página de inicio de Kazatomprom, se espera que el fondo recaude 500 millones de dólares para comprar uranio físico a instituciones y privados. Los 500 millones de dólares recaudados financiarán compras adicionales de suministros físicos de uranio.

"El Fondo aprovechará la combinación de Kazatomprom de experiencia en el mercado del uranio y el historial comprobado de NIC, con el AIFC (Centro Financiero Internacional de Astana) ofreciendo a los inversores una exposición directa a la atractiva oportunidad que presentan los fundamentos a largo plazo del mercado del uranio y la industria nuclear". Sharipov también agregó que "La creación de ANU Energy OEIC Ltd. es un proyecto que ha estado en desarrollo durante casi cuatro años como parte de la estrategia más amplia centrada en los fundamentos de Kazatomprom; el Fondo operará en un entorno de disminución del suministro de materias primas que beneficiará a los inversores".

- Mazhit Sharipov, director ejecutivo de Kazatomprom

"ANU Energy, que se está desarrollando a través de AIFC en Kazajstán, será el primer fondo de uranio en brindar acceso potencial directo a inversores de mercados emergentes de diversas categorías, en particular aquellos centrados en inversiones en energía limpia, así como fondos de materias primas y fondos soberanos", agregó Kazatomprom..

El momento actual parece muy estratégico para todo el mercado nuclear.

Añádase a esto la crisis energética mundial provocada por la escasez de materias primas, problemas en la cadena de suministro o precios muy elevados de las materias primas energéticas, y el mercado de las empresas de uranio puede beneficiarse de ello. La actitud de los grandes inversores en el sector nuclear, incluidas las instituciones estatales, también parece optimista.

Horario de negociación de las acciones de uranio

¿Qué pasa con el horario de negociación de las existencias de uranio? Esta información es especialmente importante para los comerciantes de día. La negociación de acciones de uranio está disponible durante la semana de 15:30 CET a 22:30 CET para la bolsa de EE. UU. o de 9:00 a 17:30 para la bolsa de Londres de lunes a viernes, pero depende de la bolsa en la que se encuentre listada la empresa. No hay negociación de acciones de uranio los fines de semana. El mercado está cerrado.

Por supuesto, el mejor momento para la inversión en empresas de uranio es durante los períodos de liquidez muy alta, cuando la volatilidad del mercado es mayor. Cuando hay altos volúmenes de negociación en el mercado, aumenta la volatilidad. Esta situación puede ser de utilidad no solo para los inversores de largo plazo sino también para los inversores intradía, que utilizan el apalancamiento para obtener grandes beneficios incluso en posiciones cortas.

La alta volatilidad podría verse influenciada por la publicación de noticias importantes relacionadas con alguna política o con los resultados financieros de la empresa . Las acciones de las empresas mineras de uranio a veces son extremadamente volátiles y la acción del precio durante un día de negociación puede ser incluso superior al 10 %.

Si es un inversor a largo plazo no necesita seguir la volatilidad temporal del mercado. En nuestra plataforma, tiene la oportunidad de comprar empresas mineras más pequeñas como NexGen (NXE.US), Uranium Energy Corp (UEC.US) o acciones grandes y reconocibles como Kazatomprom (KAZ.UK) o Cameco (CCJ.US). En estos casos, como inversor a largo plazo, no es necesario que observe o esté atento a la constante fluctuación del precio de estas acciones en el corto plazo.



















