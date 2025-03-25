Inversión en materias primas - ¿Cómo invertir en materias primas?

¿Qué es la inversión en materias primas? ¿Qué hay que tener en cuenta al invertir en materias primas? ¿Cómo invertir en oro, petróleo y plata con XTB?

Mientras ha existidola economía, el comercio de materias primas ha continuado y es seguro que sus precios seguirán fluctuando. Dependiendo de las condiciones económicas, ciclos, oferta disponible, previsiones meteorológicas y sentimiento de los inversores. El comercio de materias primas existe desde hace milenios y se remonta a una época en la que el dinero no existía. En aquel entonces, comunidades enteras los utilizaban como moneda principal. Los comerciantes tenían que viajar miles de kilómetros para vender los bienes que compraban. Las flotas comerciales se arriesgaban al transporte en mares llenos de piratas y barcos enemigos. Hoy en día, el mercado de materias primas tiene un aspecto muy diferente, pero su papel es indudablemente monumental.

Por ejemplo, los precios del petróleo afectan los costes de transporte en todo el mundo y los problemas con el suministro de trigo pueden provocar un incremento en los precios de los alimentos. La inversión en materias primas también resulta interesante para los inversores porque las materias primas a menudo se comportan de forma inversa a los índices bursátiles. Algunos inversores pueden utilizar contratos de futuros sobre materias primas y cubrir o diversificar sus carteras mediante ETF de materias primas o acciones de empresas seleccionadas del sector de las materias primas. Desde el petróleo y el gas hasta los precios de los metales preciosos, pasando por el cacao, el café o el trigo. ¿Quiere aprender más sobre la inversión en materias primas? Te animamos a leer el artículo

Tipos de materias primas

Las materias primas pueden ser un añadido interesante a una cartera de inversiones. Cuando la demanda en la economía sigue siendo alta y la inflación aumenta, son las materias primas las que pueden proporcionar cierta protección. Por ejemplo, el oro puede ganar en tiempos de tensión en el mercado, incertidumbre o perspectiva de una recesión económica. Por esta razón, se hace referencia al oro como un "refugio seguro". Los precios de las materias primas industriales aumentan cuando los mercados ven un desarrollo económico global. Por regla general, las mercancías se pueden dividir en varios grupos básicos diferentes.

Materias primas sobre energía

Los productos energéticos incluyen el petróleo y el gas. El petróleo crudo es uno de los productos básicos más importantes del mundo y es el principal portador de energía. Su precio es producto de la demanda global de petróleo y los niveles de producción de los mayores productores del mundo. Cuando la economía está en auge, los precios del petróleo pueden estabilizarse en niveles ligeramente más altos, aunque el aumento suele verse compensado por una mayor producción. A menudo se produce una mayor volatilidad en el mercado del petróleo cuando se altera la relación entre oferta y demanda. El gas se utiliza tanto con fines energéticos como industriales. Muchos la describen como una fuente de energía intermedia entre los combustibles fósiles y la energía verde.

Metales preciosos

Los metales preciosos, como el oro, la plata, el platino y el paladio, han atraído durante mucho tiempo a inversores que buscan estabilidad y seguridad de la riqueza. El oro se considera un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica. La cantidad limitada de esta materia prima en la Tierra contribuye al precio persistentemente alto de la onza. La plata, en cambio, tiene otro uso: el industrial. El platino y el paladio, además de su valor estético, se utilizan a menudo en la industria del automóvil para la producción de convertidores catalíticos.

Materias primas agrícolas

Los productos agrícolas incluyen productos como cereales (trigo, maíz), aceites vegetales, azúcar, cacao, algodón y muchos otros. Además de la oferta y la demanda en el mercado mundial, los precios de estos productos dependen a menudo de factores climáticos. Los inversores interesados ​​en invertir sobre productos agrícolas deben estar al tanto de la información más reciente sobre las condiciones climáticas, las previsiones de cosechas y los cambios en el consumo mundial. La oferta limitada puede hacer subir los precios. Un buen ejemplo de esto es el repunte de los precios del cacao en mayo de 2023, impulsado por la caída de las exportaciones de Nigeria y Costa de Marfil y la todavía fuerte demanda de los importadores.

Materias primas industriales

Los productos industriales son una amplia gama de productos utilizados en la producción industrial. Entre ellos se incluyen el cobre, el aluminio, el zinc, el plomo, el níquel, el hierro, el acero y muchos otros. Los precios de estos productos básicos suelen estar estrechamente vinculados a la condición de la economía global y a la demanda general de productos industriales. En vista de esto, sus precios a menudo varían en consonancia con los ciclos económicos; el cobre es un buen ejemplo

¿Qué influencia los precios?

Los precios de las materias primas son susceptibles a muchos factores que pueden provocar aumentos o disminuciones de precios. Los mercados de materias primas son muy cíclicos y comprender los ciclos es clave para invertir con éxito en materias primas. Repasemos los factores más importantes que afectan al precio.

Oferta y demanda

El principal factor que afecta a los productos básicos es la relación entre la oferta y la demanda en el mercado. Si la oferta de productos básicos es limitada y la demanda aumenta, los precios tienden a subir. Por el contrario, un exceso de oferta frente a la demanda provoca una caída de los precios. Un buen ejemplo de esto es la caída masiva de los precios del petróleo crudo durante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. En ese momento, el mundo experimentó un rápido colapso económico, que se reflejó inmediatamente en el precio del petróleo, las materias primas industriales y el oro. Vale la pena monitorear la situación de la oferta y la demanda en el mercado de materias primas para identificar posibles oportunidades de inversión.

Condiciones climáticas y costes de minería

El gas natural y los productos agrícolas en particular son susceptibles a las condiciones climáticas. Por ejemplo, los pronósticos de temperaturas frías o inviernos duros pueden respaldar precios más altos del gas porque el mercado esperará una mayor demanda de calefacción. El clima templado, por otro lado, puede respaldar el lado vendedor y reducir la demanda.

Los fenómenos meteorológicos adversos, como sequías, inundaciones, huracanes o granizadas, podrían afectar negativamente a los cultivos y hacer subir los productos agrícolas. Sobre todo, los comerciantes que observen el mercado a corto plazo deberían seguir periódicamente las previsiones meteorológicas y controlar la situación en el mercado agrícola. El costo de extracción, transporte, almacenamiento y el límite de producción rentable también pueden ser indicadores importantes para el mercado de productos básicos.

Políticas de bancos centrales y geopolítica

Las decisiones monetarias a nivel del banco central pueden tener un impacto significativo en los precios. Sin embargo, suelen actuar con un desfase temporal. El banco central más importante cuyas decisiones afectan a la economía global es la Reserva Federal de Estados Unidos.

Por ejemplo, cuando la inflación es demasiado alta, la Reserva Federal aumenta las tasas de interés para reducir la demanda de los consumidores. Luego, los inversores evalúan las posibilidades de una desaceleración económica. Un aumento en las posibilidades de una recesión, por regla general, no favorece al petróleo ni a las materias primas industriales. Pero puede ser favorable para los precios del oro.

Cambios en los tipos de interés, políticas de los bancos centrales, paquetes de estímulo económico o introducción de nuevas regulaciones. Todo esto afecta indirectamente a las materias primas. Además, los conflictos políticos, las guerras comerciales y otros acontecimientos geopolíticos también pueden tener un impacto significativo. Los embargos comerciales contra Rusia son un gran ejemplo. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, el gas ruso dejó de fluir hacia Europa en 2022. La perspectiva de un suministro limitado impulsó los precios del crudo en ese momento.

El poder de las divisas

Los valores de las divisas tienen un impacto directo en los precios de las materias primas. Si el valor de la moneda de un país que exporta productos básicos cae frente a otras monedas, los precios de los productos básicos de ese país pueden aumentar a medida que se vuelven más baratos para los compradores extranjeros. Los inversores deben vigilar los tipos de cambio de divisas, especialmente el dólar estadounidense (USD). A menudo, un dólar fortalecido promueve la imposición de presiones a la baja sobre los precios de las materias primas. Las monedas asociadas con países que dependen en gran medida de las exportaciones y la extracción de materias primas, como la corona noruega (NOK) o el dólar australiano (AUD), también pueden ser indicadores importantes. Recuerde, estos son sólo algunos de los muchos factores que afectan los precios de las materias primas.

Crecimiento económico global

Los precios de la mayoría de las materias primas dependen en gran medida de la salud de la economía global. Cuando los mercados perciben circunstancias favorables para mejorar el comercio mundial, los precios de las materias primas también pueden aumentar. Por otro lado, la perspectiva de una crisis o desaceleración económica los presiona a la baja. La razón, por supuesto, es la menor demanda proyectada. Por ejemplo, los precios del cobre pueden estar fuertemente correlacionados con los ciclos económicos debido a sus aplicaciones industriales.

Estrategias de inversión en materias primas

Los inversores de materias primas utilizan una variedad de estrategias específicas tanto para los comerciantes a corto plazo como para los inversores a largo plazo. La ejecución constante de la estrategia prevista puede ayudar a optimizar el rendimiento y gestionar el riesgo. Vale la pena recordar que cada estrategia de negociación de materias primas tiene sus propias características únicas y requiere un análisis adecuado. Tampoco es garantía de beneficio de la inversión. Los inversores deben seguir de cerca los acontecimientos actuales y la información relacionada con el mercado de materias primas.

Estrategia de cambio de tendencia

Esta estrategia implica identificar y aprovechar las tendencias a largo plazo en el mercado de materias primas. Los inversores que quieren moverse según la tendencia intentan identificar los productos que se encuentran en tendencias continuas al alza o a la baja y toman decisiones de inversión de acuerdo con ellas. El uso de análisis técnicos, como líneas de tendencia, indicadores de tendencia o formaciones de precios características, puede ayudar a identificar tendencias y tomar decisiones adecuadas.

Contrarianismo

Por regla general, esto significa abrir posiciones y negociar con materias primas en contra de la tendencia. El contrarianismo caracteriza a los inversores y comerciantes que basan su estrategia en jugar "contra la multitud". Aunque es casi imposible predecir un mínimo o un máximo de precios, una estrategia anticíclica arriesgada puede dar una ventaja a los inversores pacientes y a los traders agresivos. Por ejemplo, cuando todo el mercado habla de recesión, los inversores que actúan en contra pueden comprar acciones de empresas de materias primas y abrir posiciones de compra en contratos de futuros. Por otro lado, cuando el mercado está en una fase de euforia, los contrarios pueden vender las acciones que poseen. Y utilice las ventas en corto: la capacidad de abrir posiciones en caso de caídas de precios. La estrategia contraria definitivamente no es para todos los inversores en materias primas y puede ser extremadamente arriesgada porque, de hecho, nadie sabe cuándo el mercado revertirá la tendencia.

Temporalidad

Los productos básicos suelen estar sujetos a aumentos o disminuciones estacionales de precios. No sólo por los ciclos económicos, sino también por otros factores. Pueden ser cuestiones relacionadas con la temporada de cultivo, la demanda de energía o el período de consumo. Por ejemplo, los precios del gas natural pueden aumentar durante períodos de mayor demanda de energía. Ese período es el período invernal. Los descensos pueden comenzar estacionalmente con la previsión de una menor demanda de calefacción. Los precios agrícolas suelen subir antes de la temporada de cosecha. Los inversores pueden aprovechar estos patrones estacionales analizando datos históricos de precios y buscando patrones recurrentes.

Estrategia de spreads

Los spreads son diferencias de precios entre diferentes contratos de productos básicos. Los comerciantes pueden analizar y comparar los precios de diferentes contratos de productos básicos y tomar decisiones basadas en las diferencias de precios. Por ejemplo, un inversor puede decidir comprar un contrato de un producto básico con un precio más bajo y simultáneamente vender en corto un contrato de otro producto básico con un precio más alto. Con la expectativa de que la diferencia de precio entre las materias primas se reduzca o aumente.

Tendencias de futuro

Analizar el potencial de las tendencias futuras del mercado es extremadamente importante para los inversores en materias primas. Comprender las tendencias futuras le permitirá tomar decisiones de inversión acertadas y puede ayudarle a lograr el éxito en sus inversiones a largo plazo. Un aspecto importante al analizar las tendencias futuras en el mercado de productos básicos es tener en cuenta el entorno cambiante y la adaptabilidad. Hoy en día, la volatilidad económica, geopolítica y ambiental tiene un enorme impacto en los precios y la oferta de las materias primas.

Al negociar contratos de futuros, los inversores pueden expresar sus opiniones sobre las perspectivas de precios no sólo mediante transacciones de compra. Pero también a través de las ventas en corto, las apuestas sobre los precios de las materias primas disminuyen. Vale la pena considerar varios factores clave al analizar las tendencias futuras en el mercado de materias primas.

Desarrollo de tecnología

Los avances tecnológicos pueden afectar la eficiencia de la extracción, el procesamiento y la utilización de materias primas. Las inversiones en nuevas tecnologías, como la robótica, la inteligencia artificial o el Internet de las cosas (IoT), pueden proyectar cómo se utilizan las materias primas en diversas industrias. Y en la escala de su uso.

Geografía y geopolítica

Ciertas regiones del mundo son ricas en materias primas específicas, lo que puede afectar su precio y disponibilidad. Además, los cambios en las relaciones internacionales y las políticas comerciales pueden afectar el mercado de materias primas.

Ecología

Otro factor importante es la sostenibilidad y la preocupación por el medio ambiente. La creciente conciencia ambiental y las crecientes regulaciones ambientales tienen un impacto en cómo se extraen y seleccionan las materias primas. Las empresas deben incorporar estos factores en sus estrategias e invertir en soluciones más ecológicas.

Las tendencias futuras en el mercado de materias primas también estarán determinadas por los cambios en las preferencias de los consumidores. A largo plazo, la concienciación sobre productos ecológicos, éticos y socialmente responsables puede conducir a una mayor demanda de energías renovables o materias primas con baja huella de carbono.

Gestión del riesgo

El riesgo es inherente al comercio de materias primas, especialmente en los contratos de futuros apalancados. Los precios de las materias primas fluctúan todos los días por diversas razones, como cambios en la oferta y la demanda, las condiciones climáticas, la política monetaria, el sentimiento y muchos otros factores externos. Los precios de las materias primas también pueden verse afectados por conflictos armados o embargos comerciales, que alteran la relación de oferta y demanda.

Un elemento clave en el comercio de materias primas es la comprensión del riesgo y la gestión adecuada del capital. Los acontecimientos aleatorios impredecibles tienen un impacto significativo en los mercados financieros globales. A menudo, los escenarios más probables resultan no ser los que finalmente se hacen realidad. Por lo tanto, es importante utilizar órdenes defensivas y respetar algunas reglas básicas.

Presupuesto de inversión y tamaño de posición

El primer paso en la gestión del capital es establecer un presupuesto de inversión adecuado. El inversor debe determinar cuánto dinero está dispuesto a invertir en el comercio de materias primas y qué parte de su cartera asignar a estas transacciones. Es importante que este presupuesto sea realista y se adapte a las capacidades financieras individuales. No debes invertir más de lo que eres capaz de perder. Gestione también conscientemente el tamaño de las posiciones de su cartera.

Órdenes defensivas

XTB comprende la importancia de la gestión de posiciones abiertas para los comerciantes e inversores. No todos los inversores y comerciantes siguen los gráficos y la información durante horas, todos los días. Las materias primas pueden reaccionar violentamente a los datos, las noticias mundiales o cualquier evento aleatorio que pueda afectar los precios. Las órdenes defensivas vienen al rescate, lo que puede proteger las ganancias y limitar las pérdidas potenciales.

Las órdenes defensivas como stop loss, takeprofit o trailing stop loss no sólo ayudan a aplicar la estrategia establecida.

Los inversores en el mercado de valores y en los ETF pueden utilizar órdenes pendientes como stop de venta, stop de compra, límite de venta y límite de compra. En la plataforma educativa de XTB, cada inversor puede conocer el detalle de cada una de estas órdenes.

Diversificación

Diversificación significa buscar hábilmente activos que no estén correlacionados entre sí y distribuir las inversiones entre diferentes productos básicos e instrumentos financieros. Su objetivo principal es reducir el riesgo y la volatilidad de una cartera. Por ejemplo, una posible caída en los contratos del precio del cobre puede reducir la exposición a un ETF que ofrece exposición al oro. La diversificación también tiene como objetivo reducir el riesgo asociado con las fluctuaciones en el valor de las materias primas individuales. Si el valor de un producto básico cae, un inversor puede tener otras inversiones rentables para compensar las pérdidas. Una ventaja también puede ser la posibilidad de obtener un rendimiento superior cuando diferentes productos básicos obtienen buenos resultados en diferentes momentos.

Invertir en diferentes productos y mercados reduce el riesgo asociado con un producto en particular. Si el precio del petróleo cae, por ejemplo, un inversor puede mantener otras materias primas que sigan generando rendimientos.

Diversificar una cartera puede brindar nuevas oportunidades a un inversor. Con diferentes inversiones, un inversor puede aprovechar los beneficios de diferentes tendencias y ciclos del mercado.

La diversificación puede ayudar a reducir la volatilidad de la cartera general y, como resultado, actuar como cobertura contra la aparición de Margin Calls. Si un producto básico pierde valor, otras inversiones pueden compensar las pérdidas. En última instancia, una diversificación adecuada conduce a una cartera más estable.

No todo el mundo diversifica su cartera argumentando que la diversificación puede reducir significativamente el impacto de las "posiciones ganadoras". La diversificación también tiene riesgos específicos y puede que no siempre produzca los resultados esperados. Un inversor puede encontrarse con una situación en la que la mayoría de las inversiones no generan rendimientos satisfactorios.

Incremento en la complejidad de gestión

Tener muchas inversiones diferentes requiere más atención y seguimiento. El inversor debe estar al tanto de las tendencias y acontecimientos actuales en los diferentes mercados. Esto puede llevar mucho tiempo y requerir más compromiso.

Opciones de inversión en materias primas

Al invertir en XTB, a los inversores se les ofrecen varios cientos de acciones y docenas de fondos de materias primas ETF que ofrecen exposición directa o indirecta al mercado de materias primas.

