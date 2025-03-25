Comercio de soja: ¿cómo invertir en soja y aceite de soja?

"La soja se ha cultivado en el este de Asia durante más de 5000 años, sin embargo, llegó a Europa solo en el siglo XVIII y desde entonces se ha hecho un nombre en todo el mundo como una fuente importante de aceite y proteína. Este producto se utiliza para crear muchos otros productos alimenticios, como tofu, tempeh, shoyu, miso y leche de soja. La mayor parte de la soja se utiliza para extraer el aceite que se utiliza con fines culinarios. La harina de soja restante después de la extracción se utiliza como alimento para el ganado. Un tercio de la soja del mundo se produce en EE.UU., mientras que el 37% se exporta, que desde entonces se ha convertido en el alimento básico de muchas naciones. A continuación, presentamos una colección de información útil que puede utilizar para operar con este instrumento.

Descripción general del mercado de soja

El mercado mundial de soja ha crecido rápidamente en los últimos años y dada la creciente demanda, especialmente de los países en desarrollo y el uso generalizado, existe la posibilidad de que esta tendencia continúe en los próximos años. Según datos de Transparency Market Research, el mercado mundial de soja crecerá hasta los 215.746 millones de dólares en 2025.

Los habitantes de muchos países en desarrollo probablemente decidirán cambiar sus hábitos alimentarios anteriores en relación con la mejora de sus niveles de vida. Esto puede traducirse en un aumento del consumo de carne y una mayor popularidad de los alimentos saludables.

El mercado de la soja podría beneficiarse de ambas tendencias, ya que la semilla se utiliza como un ingrediente popular en la alimentación del ganado y también se sabe que tiene beneficios para la salud.

Además, la oferta también puede verse influenciada por las tendencias del cambio climático que afectan los patrones climáticos y la producción de soja y otros cultivos.

Dónde se usa la soja

La mayoría de la gente cree que la soja se usa principalmente en la producción de alimentos, especialmente en los países asiáticos, pero las tres cuartas partes de la soja en realidad se usan como alimento para animales.

Además, la soja se utiliza en varios otros sectores:

Aceite: aproximadamente el 18% de la soja está hecha de aceite, que a menudo se usa como ingrediente en muchos platos y como aceite para cocinar. Después de extraer el aceite, la harina de soja restante se usa como alimento para animales. El aceite de soja es el segundo aceite vegetal más consumido (después del aceite de palma) SOYOIL CFD es un nuevo instrumento disponible en la plataforma xStation

El aceite de soja es el segundo tipo de aceite vegetal más consumido. Fuente: Statista

Biocombustible: alrededor del 2% de la soja se utiliza para producir biocombustibles. En este segmento, la soja sigue cediendo en popularidad al maíz, pero el interés de los productores crece cada año.

Principales productores y consumidores

A nivel mundial, el 80% de la producción anual proviene de tres países. El mayor productor es Estados Unidos, que produce alrededor de 108 millones de toneladas métricas cada año, lo que representa un tercio del suministro mundial. Brasil ocupa el segundo lugar, produciendo alrededor de 87 millones de toneladas por año; y Argentina ocupa el tercer lugar con aproximadamente 53 millones de toneladas métricas producidas cada año. Otros productores importantes son China, India, Paraguay, Canadá, México y la UE.

China, Estados Unidos, Brasil y Argentina son los mayores productores y consumidores de aceite de soja. Fuente: USDA

¿Qué podría mover el precio de la soja?

Dólar estadounidense - al igual que muchos otros productos básicos, los precios de la soja se cotizan en dólares estadounidenses, por lo tanto, cualquier fluctuación del dólar estadounidense puede tener fluctuaciones significativas en el precio de la soja. En general, un dólar más débil puede impulsar los precios de la soja al alza, mientras que un dólar más fuerte significaría precios más bajos.

- al igual que muchos otros productos básicos, los precios de la soja se cotizan en dólares estadounidenses, por lo tanto, cualquier fluctuación del dólar estadounidense puede tener fluctuaciones significativas en el precio de la soja. En general, un dólar más débil puede impulsar los precios de la soja al alza, mientras que un dólar más fuerte significaría precios más bajos. Producción de EE. UU. - dado que EE. UU. es un importante productor y exportador, cualquier agitación política o crisis de suministro causadas por las condiciones climáticas puede tener un impacto significativo en las cifras de producción mundial.

- dado que EE. UU. es un importante productor y exportador, cualquier agitación política o crisis de suministro causadas por las condiciones climáticas puede tener un impacto significativo en las cifras de producción mundial. Aceites alternativos - el aceite de colza y el de ricino son los principales competidores del aceite de soja. La disponibilidad, la demanda y los cambios en los precios de estos otros aceites a menudo tienen un impacto en los precios del aceite de soja.

- el aceite de colza y el de ricino son los principales competidores del aceite de soja. La disponibilidad, la demanda y los cambios en los precios de estos otros aceites a menudo tienen un impacto en los precios del aceite de soja. La demanda de las economías emergentes - países como India, Sudáfrica y China, cuyas poblaciones están aumentando considerablemente, se ven obligados a importar más soja. Esto puede conducir a un aumento en el precio de los productos de soja si la oferta se mantiene en los mismos niveles durante largos períodos de tiempo.

- países como India, Sudáfrica y China, cuyas poblaciones están aumentando considerablemente, se ven obligados a importar más soja. Esto puede conducir a un aumento en el precio de los productos de soja si la oferta se mantiene en los mismos niveles durante largos períodos de tiempo. Subsidios al etanol - con el fin de aumentar la producción de etanol, el gobierno de los EE. UU. ofrece un incentivo para que los agricultores de los EE. UU. dediquen acres al maíz. Si estos subsidios se detienen, más agricultores pueden cambiar a cultivar soja. Esto impulsaría la oferta y ejercería presión sobre el precio de la soja.

Datos económicos que afectan los precios de la soja

El informe de Estimación de la oferta y la demanda agrícola mundial (WASDE) del USDA proporciona un análisis exhaustivo del mercado de la soja, que a menudo contribuye a las grandes fluctuaciones de precios.

agrícola mundial (WASDE) del USDA proporciona un análisis exhaustivo del mercado de la soja, que a menudo contribuye a las grandes fluctuaciones de precios. El informe de plantaciones prospectivas del USDA indica la cantidad de acres en el medio oeste de los EE. UU. que se plantarán para maíz o soya.

del USDA indica la cantidad de acres en el medio oeste de los EE. UU. que se plantarán para maíz o soya. Los informes de existencias de cereales son publicados cuatro veces al año por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS) y brindan información actualizada sobre la soja y otras existencias importantes de cereales y semillas oleaginosas por estado y posición (almacenamiento dentro o fuera de la explotación).

son publicados cuatro veces al año por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS) y brindan información actualizada sobre la soja y otras existencias importantes de cereales y semillas oleaginosas por estado y posición (almacenamiento dentro o fuera de la explotación). El informe de producción de cultivos se publica mensualmente y contiene datos de producción de cultivos para los EE. UU., incluida la superficie cultivada, el área cosechada y el rendimiento. El informe también contiene un resumen meteorológico mensual, un resumen agrícola mensual y un análisis de precipitación y el grado de desviación del mapa de precipitación normal para el mes.

Cómo comerciar soja

Los inversores tienen varias oportunidades para invertir en el mercado de la soja, incluidas acciones de soja, CFD de soja, ETF de soja, futuros de soja y futuros de opciones de soja.

El precio de la soja está altamente correlacionado con otros productos agrícolas, especialmente el maíz. Ambos granos requieren condiciones de crecimiento similares, por lo que los agricultores a menudo comienzan la temporada de siembra eligiendo si plantar maíz o soya. Es útil encontrar el precio actual de los contratos de futuros para cada grano y comparar el "diferencial de maíz y soya": la relación entre el precio del maíz y el precio de la soya. Además, los comerciantes a menudo apuestan por la soja en relación con otros productos básicos agrícolas a través de operaciones de margen, en las que se compran y venden simultáneamente dos contratos de futuros de soja diferentes.

También debe recordarse que las condiciones climáticas o las enfermedades pueden tener un impacto significativo en los cultivos y, a menudo, resultan en una mayor volatilidad de los precios. Además, los inversores deben ser conscientes de otros factores que pueden afectar el suministro de soja, por ejemplo, si los precios de la carne caen, la demanda de alternativas a base de soja, como el tofu, también puede disminuir.

En 2022, los agricultores estadounidenses planean plantar menos maíz que soja. Si se confirma, sería la tercera situación de este tipo en la historia después de 1983 y 2018. El gobierno de EE. UU. alentó a los agricultores a reducir la superficie cultivada en 1983 para apuntalar los precios bajos, mientras que en 2018 se produjo una guerra comercial entre EE. UU. y China. Fuente: Bloomberg

En 2022, la relación entre el precio de la soja y el maíz cayó significativamente, pero se mantuvo por encima de 2,00, un nivel que históricamente experimentó reversiones. Fuente: Bloomberg

Los mercados de SOJA y ACEITE DE SOJA están altamente correlacionados. Sin embargo, los precios de la soja tienden a ser más volátiles que los precios del aceite de soja. Fuente: xStation5

Resumen:

El mercado de la soja ha experimentado recientemente aumentos espectaculares y muchos factores indican que esta tendencia puede continuar en el futuro, teniendo en cuenta el uso de este grano en muchas áreas. El aceite de soja parece ser particularmente interesante, ya que su popularidad aumenta cada año, lo que lo convierte en una interesante oportunidad de inversión. XTB proporciona acceso a ambos mercados. La forma de exponerse a la soja es operar con CFDs SOYBEAN o SOYOIL.

Los contratos por diferencias son instrumentos con muchas características interesantes que inciden en la singularidad de este producto:

Derivados cuyo precio se basa en el precio del instrumento basado

Apalancado

Permitir invertir tanto en los precios al alza como a la baja

La posibilidad de tomar posiciones largas (orden de compra) o posiciones cortas (orden de venta) en combinación con el uso del mecanismo de apalancamiento financiero hace que este tipo de contratos sean actualmente uno de los tipos de negociación más flexibles y populares en los mercados financieros. Sin embargo, hay que recordar que estos mercados tienden a ser muy volátiles, lo que podría tener consecuencias desastrosas cuando los mercados se mueven en su contra. Por ejemplo, si cree que el valor del precio de la soja caerá, simplemente se pone corto en los CFD de soja y sus ganancias aumentarán en línea con cualquier caída del precio por debajo de su nivel de apertura. Sin embargo, si el precio realmente sube, sufrirá una pérdida por cada aumento en el precio. La cantidad de ganancias o pérdidas dependerá del tamaño de su posición (tamaño del lote) y del tamaño del movimiento del precio de mercado. La desventaja principal y, con mucho, la más importante del comercio de CFD es el potencial de pérdidas significativas más allá del valor inicial del contrato, por lo que se debe implementar una comprensión profunda de estos instrumentos y un sistema de gestión de riesgos adecuado para evitar pérdidas significativas. Obtenga más información sobre el comercio de CFD - ¿Qué es el comercio de CFD?

