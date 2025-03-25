El petróleo actualmente, representa alrededor de 1/3 del suministro mundial de energía. No es de extrañar que sea el producto básico más negociado en el mundo, lo que le proporciona una gran liquidez de mercado y, por lo tanto, grandes oportunidades de inversión.

El petróleo crudo es reconocido como el producto básico No. 1 en el mundo, principalmente por el hecho de que se utiliza para producir combustibles líquidos que se usan en diversos medios de transporte; agua, tierra y aire. El petróleo también se utiliza en la producción de otros bienes importantes como materiales sintéticos, asfalto y más. Sin embargo, el uso más importante del petróleo es la obtención de energía. ¡Actualmente, representa alrededor de 1/3 del suministro mundial de energía! No es de extrañar que sea el producto básico más negociado en el mundo, lo que le proporciona una gran liquidez de mercado y, por lo tanto, grandes oportunidades de inversión.

Tomado de: IEA World Energy Balance Review 2019

¿Cómo operar con petróleo crudo a través de CFD con XTB?

La forma más sencilla de exponerse al petróleo es negociar CFDs sobre OIL o OIL.WTI. Los contratos por diferencias son instrumentos extremadamente fascinantes con muchas características interesantes que afectan la singularidad de este producto, tales como:

Los CFDs son productos derivados; en realidad, no es propietario del producto subyacente, simplemente está especulando si el precio aumentará o disminuirá.

Los CFDs están apalancados, lo que significa que puede realizar una operación sin tener que depositar el valor total de un activo para realizar una operación. Por lo tanto, al utilizar el mecanismo de apalancamiento financiero, debe recordarse que aumentan tanto las posibilidades de ganancias potenciales como el tamaño de la pérdida posible.

Permitir invertir tanto en el aumento de los precios como en la caída.

La posibilidad de tomar posiciones largas (COMPRAR) o posiciones cortas (VENDER) en combinación con el uso del mecanismo de apalancamiento financiero hace que este tipo de contratos sea actualmente uno de los tipos de negociación más flexibles y populares en los mercados financieros.

Puede invertir incluso en pequeñas partes del lote, por lo que puede ajustar el tamaño de la transacción a sus propias oportunidades de inversión.

XTB ofrece inversiones en CFDs para crudo Brent (OIL) y CFDs para crudo WTI (OIL.WTI), es decir, instrumentos cuyo precio se basa en el precio actual del crudo Brent y WTI, cotizados en el mercado organizado.

La forma más fácil de operar en el mercado petrolero es utilizar nuestra plataforma de operaciones XTB, que es una herramienta de operaciones completa que le brinda la oportunidad de invertir en una amplia gama de instrumentos financieros. Gracias a la calculadora incorporada en la ventana de órdenes, puede establecer la orden Stop Loss o Take Profit de acuerdo con los supuestos resultantes de su propia estrategia de inversión.

Primero, veamos cómo realizar una orden de compra también conocida como posición larga. Supongamos que, después de analizar el mercado, cree que el precio del petróleo va a subir en el corto plazo. Inicialmente, debe determinar el tamaño de la transacción. A continuación, debe configurar una orden Stop Loss para limitar sus pérdidas potenciales y una orden Take Profit que cerrará la orden cuando obtenga ganancias. La forma más fácil de ingresar a una nueva transacción es seleccionando las posiciones del gráfico en el panel de clic e intercambio que se puede encontrar en el lado izquierdo de su pantalla en el módulo Market Watch.

Tomado de: xStation5

Recuerda que esta información e investigación está basada en datos históricos o resultados que no garantizan el logro de resultados similares en el futuro.

Alternativamente, el panel de hacer clic e intercambiar también se encuentra encima del gráfico, en la parte superior izquierda de la ventana del gráfico.

Tomado de: xStation5

Recuerda que la información y la investigación basada en datos o resultados históricos no garantizan el logro de resultados similares en el futuro.

Después de especificar los datos mencionados anteriormente, simplemente haga clic en el botón verde Comprar.

Para beneficiarse de la caída de los precios, debe ingresar una posición corta. El proceso de conclusión de transacciones es similar al descrito anteriormente, excepto que después de configurar todos los parámetros, haga clic en el botón "Vender".

Fuente: xStation5

Recuerda que la información y la investigación basada en datos o resultados históricos no garantizan el logro de resultados similares en el futuro.

Si el mercado se encuentra abierto, la orden podrá ser completada de forma normal. El estado de transacción está visible en la ventana de Posiciones Abiertas bajo el gráfico. Una vez tu posición se haya cerrado, puedes hacer clic en “cerrar” o revertir tu posición inicial.

Fuente: xStation5

Recuerda que la información y la investigación basada en datos o resultados históricos no garantizan el logro de resultados similares en el futuro.

¿Cuáles son las diferencias básicas entre el crudo Brent y el WTI?

Son dos las empresas de crudo de las que más se habla en el mercado: Brent y WTI. Sin embargo, hay más tipos de petróleo, dependiendo de sus propiedades o el lugar del que es extraído. El precio depende de sus propiedades, locación o transporte.

El crudo más importante del mercado: Intercontinental Exchange (ICE)

El crudo Brent (OIL) – proviene de 15 campos localizados en el mar norte. El bajo contenido de sulfuro, el cual está por debajo del 0.37%, indica que es crudo dulce, y su baja densidad permite que sea descrito como ligero, idealmente para la producción de aceite diesel y gasolina. Se estima que cerca del 70% de las transacciones mundiales del crudo son hechas del Brent. Los contratos de futuros de crudo Brent cotizan en la Bolsa Intercontinental de Londres (ICE).

La diferencia de valor entre el crudo Brent y el WTI, es decir, diferencial, sugiere técnicamente la superioridad del petróleo WTI se debe a sus mejores parámetros técnicos. Sin embargo, los precios del Brent suelen ser más altos debido a las condiciones de la oferta y la demanda.

Otras opciones para invertir con XTB

Además de los CDFs, existen muchos otros ETFs que permiten que el inversor gane experiencia en el mercado del petróleo. Aparte de eso, los inversores sueren buscar una exposición indirecta con respecto a los precios del crudo. Invertir en acciones de las mayores empresas mineras de petróleo como Exxon Mobil o Chevron es otra forma de crear una cartera diversificada. Vale la pena señalar que una solución de este tipo puede tener una ventaja importante sobre la inversión directa en materias primas, ya que algunas empresas también pueden pagar dividendos.

Nuestros escáneres de ETF y de stock de petróleo pueden resultar útiles a la hora de buscar oportunidades de inversión en el mercado del petróleo. Fuente: xStation5

¿Qué buscar al invertir en Petróleo?

Los precios del petróleo cambian constantemente debido a las fluctuaciones en la oferta y la demanda, tanto en las economías de los países individuales como en todo el mundo. Hay varios factores que afectan los precios del petróleo, entre ellos: desastres naturales, guerras, disturbios civiles, movimientos de divisas, crecimiento económico global, desastres naturales, costos de transporte y almacenamiento. Además, los desarrollos de combustibles alternativos recientemente también han influido en el mercado del petróleo.

Por lo tanto, es importante mantenerse al día con cualquier noticia o publicación de datos que pueda mover el precio del petróleo. Los inversores tienen acceso a la información más crucial del mercado petrolero gracias a nuestra sección de “Noticias” de mercado en la que, además de la publicación de los datos macroeconómicos más importantes, nuestros analistas presentan un panorama general del mercado e indican posibles oportunidades de inversión. Analizando el mercado, también es importante tener acceso a los precios del petróleo en tiempo real, lo cual es posible gracias a nuestra plataforma xStation5.

Para acceder a la información más reciente del mercado petrolero, simplemente haga clic en la sección "Noticias" de la plataforma.

Fuente:xStation5

¿Qué más debe tener en cuenta?

En XTB, los CFDs de petróleo se basan en contratos de futuros que cotizan en las bolsas, que vencen cada mes. XTB ofrece CFDs con una fecha de vencimiento de 365 días (no se aplica a los CFD y ETFs basados ​​en acciones) para que nuestros clientes no tengan que cerrar una posición basada en una serie de contratos que vencen cada mes y abrir otra. De esta forma, los clientes pueden mantener de forma continua, hasta 365 días, un CFDs en función del precio del petróleo, sin tener que abrir nuevas posiciones cada mes, como es el caso del mercado subyacente. Por lo general, la transición a la siguiente serie de contratos se produce unos días antes de la fecha de vencimiento de la serie actual de contratos de futuros en el mercado subyacente. Le informaremos sobre las próximas fechas de reinversión en las noticias comerciales. La fecha de la última reinversión y la siguiente también se pueden encontrar en nuestra plataforma haciendo clic en el icono "Información del instrumento" ubicado en el "panel de clic e intercambio".

Fuente: xStation 5

Conclusión

El petróleo será un recurso energético estratégico durante mucho tiempo. La relación entre la oferta y la demanda puede tener un gran impacto en el precio. En el caso del mercado del petróleo, es extremadamente importante hacer un seguimiento de la publicación de informes importantes que pueden aumentar la volatilidad del mercado. Los CFDs de petróleo, que están disponibles en XTB, brindan oportunidades adicionales para detectar nuevas oportunidades de inversión interesantes tanto cuando el precio de esta materia prima aumenta como cuando cae. La situación de los mercados financieros estará vinculada al mercado del petróleo durante mucho tiempo.

Para comenzar a invertir en el mercado petrolero, simplemente abra una cuenta de inversión. El proceso de apertura de una cuenta con XTB se lleva a cabo completamente en línea y dura varios minutos. Para verificar el sistema de transacciones xStation y probar su propia estrategia de inversión, vale la pena abrir una cuenta de demostración gratuita con fondos virtuales.

El acceso al sistema de transacciones es posible a través de un navegador, versión de escritorio y aplicación móvil, gracias a la cual puede controlar rápida y fácilmente sus transacciones desde cualquier parte del mundo y desde todos los dispositivos que admitan los sistemas Android e iOS.

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. Cualquier investigación ha sido preparada de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y se considera una comunicación de marketing. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona actuando sobre esta información lo hace por completo y bajo su propio riesgo. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. La negociación de productos apalancados puede comportar un alto nivel de riesgo. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos y se le puede requerir hacer otros pagos. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por favor, comprenda los riesgos y busque asesoramiento independiente. Cuando XTB proporciona análisis de comercio y / o investigación, el autor de este artículo puede tener interés en los instrumentos antes mencionados. XTB tiene políticas establecidas para identificar y manejar cualquier conflicto de interés que pueda surgir en la producción de investigación y la provisión de análisis de operaciones. XTB International Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Belice con la licencia FSC 000302/316. Su oficina de registro es 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belice C.A. Para obtener más información, visite el sitio web www.xtb.com/lat