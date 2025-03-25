Invertir con apalancamiento: ¿qué es?

Como invertir con apalancamiento

En esta sección aprenderá:

¿Qué es el apalancamiento financiero?

Trading apalancado.

¿Cómo beneficia el apalancamiento al trader?

Margen e inversión apalancada.

¿Qué pasa si una transacción no sale como se esperaba?

Ejemplo completo de una transacción apalancada.

Inversión apalancada: instrumentos.

Trading apalancado: ventajas y desventajas.

Ventajas del apalancamiento financiero.

Desventajas del apalancamiento financiero.

Probablemente cada inversor se encontrará con el término "apalancamiento financiero" y la opción de invertir con apalancamiento tarde o temprano. Entonces, ¿qué es el trading apalancado? ¿Cuáles son las ventajas potenciales del apalancamiento y qué riesgos implica? Encuentre las respuesta a estas preguntas en el siguiente artículo.

¿Qué es el apalancamiento financiero?

El apalancamiento financiero ofrece la posibilidad de invertir o controlar fondos mucho más grandes que los que se mantienen actualmente. En la vida cotidiana, los préstamos son la forma más popular de apalancamiento, que permiten financiar una inversión mucho mayor, teniendo por ejemplo, el 10% o el 20% de los fondos propios. El resto es prestado. El funcionamiento de este mecanismo es un poco diferente en el mercado financiero, pero su resultado es muy similar. Permite obtener ganancias potenciales de toda la transacción, manteniendo solo una fracción de los fondos propios.

Trading apalancado

La inversión apalancada puede ser beneficiosa para un trader, ya que no requiere que posea un gran capital al principio para concluir transacciones de alto valor. Esto también está relacionado con el riesgo porque cuanto mayor es el monto de la transacción, más significativo es el efecto de los cambios del mercado sobre el saldo de toda la cuenta y el resultado de la transacción.

Como ejemplo, describiremos esta situación en un par de divisas EUR/USD y un apalancamiento de 1:30. Esto significa que el trader puede controlar una posición equivalente a 30 000 EUR, mientras mantiene solo un equivalente de EUR 1000. Tras la conclusión de dicha transacción, la plataforma de negociación verificará automáticamente si hay al menos 1.000 EUR en la cuenta para abrir una posición de 0,3 lotes en CFDs en EUR/USD. Esta cantidad formará un margen que se explicará con más detalle a continuación.

¿Cómo beneficia el apalancamiento al trader?

Si, como resultado de una inversión, el precio de CFD en EUR/USD aumenta, generando una ganancia de 300 EUR para el trader, esto significa una tasa de rendimiento del 30% sobre la cantidad invertida de EUR 1000. Si no hubiera sido por el apalancamiento de 1:30, el trader tendría que tener 30.000 euros en la cuenta y el mismo beneficio potencial de 300 euros significaría una tasa de rendimiento igual al 1%. Gracias al apalancamiento, las tasas de rendimiento de las inversiones pueden ser más altas con contribuciones propias más bajas. Sin embargo, esta es una espada de doble filo. En el caso de una disminución en el tipo de cambio y el resultado de la transacción de - EUR 300, el trader pierde el 30% y solo le quedan EUR 700 de 1000 EUR.

El ejemplo anterior supone mantener solo una cantidad determinada de fondos en la cuenta para cubrir el margen, lo que en realidad es extremadamente raro. Los traders suelen tener más fondos que el mínimo requerido, es decir, por ejemplo, se pueden depositar EUR 5.000 en la cuenta en lugar de EUR 1.000. Esto proporciona una mayor flexibilidad y ofrece la posibilidad de abrir transacciones en más mercados simultáneamente.

Margen e inversión apalancada

Volvamos al margen, que es un elemento clave de la inversión apalancada. También se conoce como margen de depósito. Para controlar una posición de EUR 30 000 con un apalancamiento de 1:30, debe reservar EUR 1000. Esto significa que puede controlar EUR 30,000 con EUR 1,000, y EUR 1,000 se reservan como margen que se estableció para que use el apalancamiento.

El margen se expresa con frecuencia como un porcentaje, que muestra automáticamente qué apalancamiento máximo se puede utilizar. Si el margen requerido para un instrumento dado es 3.33%, esto significa un apalancamiento máximo posible de 30: 1. En el caso del 5%, el apalancamiento será de 20: 1 y para el 10% - 10: 1. Por lo tanto, cuanto menor sea el porcentaje contribuido como margen, mayor será el apalancamiento que se puede utilizar para abrir una transacción más grande, y viceversa.

¿Qué pasa si una transacción no sale como se esperaba?

Cuando el margen de una posición comience a disminuir, tendrá la opción de recibir información sobre cómo complementarlo, es decir, la llamada de margen. De lo contrario, si el mercado continúa moviéndose en una dirección incorrecta, la transacción se cerrará automáticamente. Por lo tanto, en el caso de operaciones apalancadas en muchos instrumentos y mercados, el nivel de margen siempre debe controlarse porque es crucial para mantener la posición.

Ejemplo completo de una transacción apalancada

Tiene una cuenta en USD y puede operar con los principales pares de divisas con un apalancamiento máximo de 30: 1, lo que significa que cada dólar aportado le da 30 USD para operar. Contribuye con USD 1000 como margen. Esto significa que inicialmente puede abrir una posición por un máximo de USD 30.000 (USD 1.000 x 30) en CFD de los principales pares de divisas.

Un análisis que se realizó muestra que el tipo de cambio EUR/USD puede registrar una disminución. En la práctica, esto significa planear vender EUR y comprar USD. Decide asignar 20.000 EUR para esto: este es el monto de la transacción al tipo de cambio EUR/USD de 1.3000, es decir, 1 EUR por 1.30 USD. Abrir una posición corta equivale a gastar EUR 20.000 para comprar USD 26.000 con un margen de contribución de USD 1.000.

Esto significa que el apalancamiento efectivo asciende a un margen de 26.000 USD / 1.000 USD, es decir, 26: 1. Esto explica el uso de casi todo el margen.

Cada pip ascenderá a USD 2 para la posición discutida. Por lo tanto, se alcanzaría el margen completo si el tipo de cambio EUR/USD cambiara en 500 pips. Después de un tiempo, el tipo de cambio EUR/USD desciende a 1,2700. Cierra la operación con una ganancia de 300 pips que se traduce en USD 600.

En términos de una conversión clásica, vendió EUR 20 000 y compró USD 26 000 al tipo de cambio de 1,30. Tras la caída del tipo de cambio a 1,27, recompró EUR 20.000 por USD 25.400. La diferencia de 26.000 - 25.400 es la ganancia. Gracias al apalancamiento, generó una tasa de retorno sobre los USD 1,000 invertidos del 60% (USD 600). Si no hubiera sido por el apalancamiento, solo podría haber vendido EUR 769.23 y comprar USD 1,000. Al tipo de cambio de 1,2700, puede recomprar EUR 769,23 por USD 976,92, lo que genera una ganancia de USD 23. Por lo tanto, es 26 veces menor.

Cabe recordar que en el caso de que el tipo de cambio varíe en sentido contrario, las pérdidas incurridas se incrementan de manera similar mediante el uso del mecanismo de apalancamiento. Esto puede resultar en una rápida pérdida del capital invertido.

Inversión apalancada: instrumentos

Tanto los traders novatos como los experimentados pueden utilizar el apalancamiento para CFDs en todas las clases de activos. Esto significa que el trading apalancado está disponible para CFDs sobre pares de divisas, materias primas, índices bursátiles, criptomonedas, bonos, ETFs y acciones individuales. Los instrumentos apalancados más populares incluyen los principales pares de divisas como: EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY, materias primas como: oro (GOLD), petróleo crudo (OIL.WTI) y café (COFFEE), índices bursátiles: DAX ( DE30), S&P 500 (US500) y NASDAQ 100 (US100), criptomonedas, por ejemplo: Bitcoin (BITCOIN) y Ethereum (ETHEREUM), y CFDs sobre acciones como: Facebook (FB.US), Amazon (AMZN.US) y muchas más.

Trading apalancado: ventajas y desventajas

Ventajas del apalancamiento financiero

Capital aumentado

El apalancamiento financiero aumenta el capital disponible para negociar en varios mercados. Por ejemplo, usted controla efectivamente USD 60,000 con un apalancamiento de 30:1, mientras que solo tiene USD 2,000 a su disposición. Esto significa que puede asignar cantidades mayores a diferentes posiciones en su cartera. Pero recuerde que esto también implica un mayor riesgo.

“Préstamo sin intereses"

El apalancamiento financiero se puede comparar con un préstamo otorgado por un corredor a cambio de prometer un margen que permite tomar una posición más grande en el mercado. Sin embargo, este “préstamo” no implica ningún pasivo en forma de interés o comisión, y puede utilizarse de cualquier forma durante la negociación.

Método de baja volatilidad

Los períodos de baja volatilidad pueden resultar particularmente agotadores para los operadores debido a cambios menores en los precios. Sin embargo, gracias a las transacciones apalancadas, los operadores pueden generar mayores ganancias incluso durante períodos de baja volatilidad en el mercado. En tal caso, incluso un pequeño cambio en el precio o el tipo de cambio puede significar un cambio mayor en la cuenta del comerciante.

Desventajas del apalancamiento financiero

Aumento de pérdidas

El riesgo más importante relacionado con el trading apalancado es el hecho de que, al igual que las ganancias, las pérdidas también aumentan cuando el mercado se dirige en la dirección opuesta a la asumida. El apalancamiento financiero puede requerir un gasto de capital mínimo, pero debido a que los resultados comerciales se basan en el tamaño total de la posición controlada por usted, las pérdidas pueden ser sustanciales.

Llamada de margen

Si las pérdidas exceden el margen utilizado por usted, aparece una llamada para complementar el margen. Debido al hecho de que el apalancamiento aumenta las pérdidas, siempre existirá el riesgo de una llamada de margen y, en ausencia de nuevos fondos disponibles en la cuenta, las posiciones se cerrarán automáticamente con una pérdida.