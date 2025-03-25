Invertir durante períodos de inflación - ¿En qué y dónde invertir?

Los altos tipos de interés y los ojos de los inversores están atentos a la Fed. El mercado financiero se hunde. ¿Cómo gestionar el riesgo y la inversión durante la inflación?

En 2022, la atención de los mercados financieros se centró en la galopante inflación, lo que provocó asociaciones con la tumultuosa década de 1970 en los EE. UU., cuando las altas tasas de interés y las políticas agresivas del banco central presionaron los activos de riesgo y provocaron un mercado bajista. Ahora, cuando la inflación vuelve a subir, provocando el riesgo de recesión ante la desaceleración económica mundial, las habilidades de inversión defensivas son aún más importantes que nunca. Los índices están bajo presión, las acciones tecnológicas se desploman e incluso las materias primas no están en buena forma debido a los riesgos de recesión. Los inversores están encontrando la solución y la información sobre qué hacer en tiempos difíciles cuando el dólar estadounidense vuelve a ser el rey.

Las principales economías del mundo no han visto un aumento tan pronunciado de la inflación en... casi 40 años. Las tasas de interés altísimas causaron disturbios en casi todo el mundo, y el cambio radical en la política monetaria causó conmoción entre los inversores. Algunos analistas advirtieron sobre tal giro de los acontecimientos ya en 2021, cuando la Reserva Federal imprimió enormes cantidades de dólares para mitigar el impacto de la pandemia. Los bancos centrales, sin embargo, mantuvieron que la inflación estaría bajo control. Pero se ha disparado y parece que se niega a reducir la velocidad. En el siguiente artículo, describiremos este proceso enumerando las reacciones de las distintas clases de activos y señalando también aquellos que pueden representar un "refugio seguro" en la nueva realidad de inversión. Cuando lea este artículo, invertir durante la inflación podría ser más simple.

¿Qué es la inflación y por qué ocurre?

Antes de pasar a las clases de activos individuales, intentaremos responder de manera breve y simplista a la pregunta de por qué ha aumentado la inflación. El precio es, por supuesto, el efecto de la oferta y la demanda, y los precios aumentan si la demanda supera la oferta. Una demanda significativa con oferta que expira, provoca un shock de oferta. Estos son los básicos, por supuesto. En realidad, la cosa no es tan simple y obvia, aunque el principio funciona bien. Pero alguien que espera reglas simples para invertir durante la inflación puede estar equivocado.

Casi 40 años de baja inflación hicieron que los bancos centrales asumieran 'peligrosamente' que 'las cosas serán diferentes ahora' y asumieran que la política monetaria laxa no tiene por qué causar inflación alta en absoluto. Como resultado de la pandemia del coronavirus, cuando la economía global entró en shock, la Reserva Federal de los EE. UU. optó por imprimir dinero récord para estimular el crecimiento económico y la demanda. Además, lanzó el programa de compra de activos Quantitative Easing, que ayudó a los mercados financieros.

Sin embargo, resultó que, de hecho, la condición de los consumidores no empeoró tanto por la pandemia, y billones de dólares 'frescos' llegaron al mercado. A la Fed se unieron otros bancos centrales, incluidos el BCE (Banco Central Europeo) y el Banco de Japón. Al final, resultó que los Bancos Centrales hicieron mucho más de lo necesario para rescatar la demanda en la economía global. El resultado fue una gran cantidad de dinero en el mercado.

QE neto del BCE, BOJ y FED. Fuente: Macrobond, XTB Research

Al mismo tiempo, las interrupciones y los "cuellos de botella" en las cadenas de suministro causados por los problemas de fabricación en período de pandemia y la política de cero covid de China, continuaron ejerciendo presión sobre el suministro, creando un desequilibrio entre los problemas de suministro y la fuerte demanda de servicios y bienes, aún estimulada. Esto se vio agravado por el 'efecto base bajo' y una situación en la que los consumidores regresaron al mercado después de una serie de bloqueos, lo que hizo que la demanda fuera excepcionalmente fuerte.

Además, la considerable cantidad de efectivo ahorrado mientras la economía estaba cerrada agravó el "hambre de gastar". Cuando superpones un mercado laboral fuerte y presiones salariales encima de eso, tienes una bomba inflacionaria. De hecho, los economistas ya estaban observando algunas señales 'pro-inflacionarias' antes de la pandemia cuando la globalización se desaceleró como resultado de la crisis en las relaciones entre Estados Unidos y China y las políticas ambientales que comenzaron a elevar los costos para las empresas. Sin embargo, fue la pandemia la que resultó ser el punto de inflexión, determinando el desequilibrio mundial entre la oferta y la demanda.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

En 1974, una caída en los precios de los productos básicos ayudó a estabilizar la inflación, pero aún se mantuvo por debajo de niveles aceptables. El momento actual muestra muchas similitudes con el período de la década de 1970, cuando la inflación aumentó en una ola de precios más altos de los combustibles (guerra en el Medio Oriente), presiones salariales (sindicatos) y políticas monetarias imprudentes de los bancos centrales. Fuente: Macrobond, XTB Research El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

¿Entonces qué?

La alta inflación y el giro repentino de la política monetaria de los bancos centrales hacia tasas de interés más altas y los programas de ajuste cuantitativo (QT, lo contrario de QE) sorprendieron a los mercados financieros y dificultaron aún más la inversión durante la inflación. El mercado de valores y las criptomonedas, que habían estado ganando en la ola de euforia de 2020 a 2021, se vieron sometidos a la mayor presión de venta. Los costes más altos de endeudamiento y financiamiento significan problemas para las empresas financiadas con deuda, un alto en el mercado de inversión de capital de riesgo y capital privado. También significan un enfriamiento del consumo de los prestatarios que, combinado con una alta inflación, podría tener un efecto moderador sobre el consumo. Además, el mundo se ha enfrentado a una recesión global, agravada por la guerra en Ucrania y la profundización del conflicto entre Washington y Beijing

La Fed tiene un hueso duro de roer y tiene que tomar una decisión mientras está 'entre la espada y la pared'. Un mercado laboral fuerte y una alta inflación hacen posible que la Fed se arriesgue y deje de subir las tasas de interés. Sin embargo, esto no terminó bien en la década de 1970 y condujo a otro doloroso pico inflacionario. Los banqueros han comunicado que no quieren repetir este error. Las soluciones son dos:

Política de 'lo que sea necesario” para luchar contra la inflación

Esto es lo que temen los mercados financieros. Temen que la Fed esté decidida a alcanzar su objetivo de inflación, aumentando así el quebradero de cabeza para los alcistas del mercado de valores y poniendo bajo presión a los activos de riesgo. En tales circunstancias, es probable que el dólar estadounidense se convierta en un refugio seguro natural. Otros activos pueden estar bajo presión, incluido el mercado del petróleo si una recesión se apodera del mundo.

Último pivote

Wall Street está atento a cualquier señal de flexibilización monetaria en la línea de comunicación de la Fed, y aunque ha habido algunas, la Reserva Federal aún está muy lejos de recortar o incluso mantener los niveles de tasas sin cambios. Sin embargo, cualquier apoyo de la Fed a los mercados financieros podría recibirse con euforia en el entorno económico actual y es probable que aumente las valoraciones de los índices, los metales preciosos, las criptomonedas y debilite el dólar estadounidense, que ha ganado mucho en los primeros tres trimestres de 2022.

¿Cómo gestionar el riesgo durante una alta inflación?

Los mercados no tienden a olvidarse en períodos de inflación y descansar hasta que pase. La mayoría de inversores se caracteriza por una propensión a buscar rendimientos en todas las circunstancias, y esto no es diferente durante períodos de alta inflación. Por lo tanto, incluso en tiempos de inflación creciente, hay activos que pueden comportarse mejor que el 'promedio del mercado'.

Mirando la historia, un período de alta inflación y bancos agresivos debería hacer que los inversores reduzcan su apetito por el riesgo y compren de manera más defensiva. Esto se refleja en los precios de los activos. A continuación, enumeramos los activos que pueden resultar resistentes a un entorno de inflación creciente y desaceleración económica.

Sin embargo, antes de llegar a ellos, enumeraremos 4 aspectos fundamentales en los que todo inversor que quiera reducir y gestionar el riesgo debe centrarse:

Adopción de conocimiento

El deseo de adquirir conocimiento es fundamental desde la perspectiva de cualquier inversor. Para mejorar sus habilidades, necesita complementar su formación y someterse a varios escenarios. Pero, ¿cómo hacer esto sin tratar de formarse y encontrar su propia estrategia y camino para invertir a través? No es posible.

Emociones bajo control

El mercado son emociones que se superponen con los fundamentos y, a menudo, determinan el mercado bajista y alcista. Por ejemplo, el buen desempeño de una determinada empresa puede no emocionar al mercado si el sector en el que prospera no goza de un sentimiento positivo. Hay inversores que han ganado miles de puntos porcentuales comprando acciones de empresas débiles a valoraciones increíblemente bajas, e inversores que han perdido mucho dinero invirtiendo en grandes empresas cuando sus valoraciones estaban lejos de los fundamentos. La tarea del inversor es leer hábilmente las emociones del mercado y domar la codicia y el miedo que son la rutina de todo comerciante.

Pensamiento de segundo nivel

El mercado es un juego competitivo en el que cada trader compite con otros que están sentados "del otro lado de la mesa". No es posible que todos 'en este juego' ganen dinero, aunque este fenómeno suele ocurrir durante las fases máximas de euforia y burbujas especulativas cuando la cartera de inversores que compran activos caros, después de grandes aumentos, 'se ilumina de verde'. Los inversores que quieren superar la media del mercado esperan mayores rentabilidades a expensas de un mayor riesgo de pérdida. Por el contrario, los inversores que quieren ser "promedio" e invierten en fondos indexados corren el riesgo de superar el promedio del mercado (que es bajo en períodos débiles para el mercado de valores), a expensas de ganancias limitadas. Pocos inversores realmente superan el 'promedio del mercado', pero cuando lo logran, pueden esperar rendimientos superiores al promedio.

Pensar en un 'segundo nivel' puede permitirle superar significativamente el promedio del mercado, lo cual no es ,ni puede ser fácil. Digamos que un inversor estadístico quiere comprar acciones de una empresa después de un informe trimestral exitoso. Sin embargo, el inversor que piensa con originalidad decidirá vender esas acciones porque ve que el precio de las acciones de la compañía ya incluye tanta información buena que "solo puede empeorar". Eso es lo que es el 'pensamiento de segundo nivel'. ¿No es eso arriesgado? Así es, pero si el análisis resulta ser exacto, este inversor probablemente obtendrá con él una tasa de rendimiento más alta que el inversor estadístico que no trató de profundizar en la valoración y no quiso entender la situación "más profundamente".

Inversores experimentados como Warren Buffett, Howard Marks y el ex administrador de fondos mutuos de Magellan, Peter Lynch, consideran que iniciar una inversión en tiempos de inflación y pánico en el mercado es 'más seguro'. Sin embargo, la estrategia de todos estos inversores fue principalmente invertir a largo plazo. Pero incluso con esos conocimientos, invertir durante la inflación no es fácil. Los traders deben usar otras métricas e indicadores.

Relación riesgo/beneficio

A partir de una comprensión correcta de la relación beneficio/recompensa 'riesgo/recompensa', no siempre se deduce que cuanto mayor sea la ganancia, mayor será la recompensa. Si este fuera el caso, los activos con más riesgo darían los rendimientos más altos. Sabemos que el mercado siempre tiene una razón para identificar activos como 'de riesgo' y este estado tiene una razón, reflejada en los precios. Sin embargo, un inversor puede no estar de acuerdo con las razones por las que el mercado evalúa los activos como riesgosos y buscar ventajas en superar el 'promedio del mercado'. Sin duda, comprender la relación Riesgo/Recompensa puede ayudar a identificar oportunidades, aunque no existen 'métodos dorados' de inversión.

Aprender de los errores es lo mejor, especialmente si los inversores aprenden de los errores de los demás. El mercado es un lugar donde es difícil quedarse con los pies parados y las pérdidas son una parte inseparable de la inversión y el trading. Adquirir conocimientos y desarrollar métodos de inversión propios basados en esos conocimientos puede ser efectivo, y depende de cada inversor adaptar lo anterior a su propio apetito de riesgo individual y situación de activos.

En busca de “activos refugio”

Los activos a los que el mercado se refiere como “refugio” son activos que pueden resultar no correlacionados o correlacionados negativamente con la condición de la economía global o el aumento de la inflación. En términos simples, esto significa que los índices bursátiles pueden caer, la economía puede verse afectada por la inflación y estos activos aún permitirán una tasa de rendimiento o al menos reducirán la escala de cualquier pérdida. Sin embargo, nada es seguro en el mercado, y cada crisis es diferente en cierto modo a la anterior. Sin embargo, hay activos que pueden resultar 'más resistentes' a las turbulencias del mercado y la alta inflación. Estos activos se consideran más seguros que el promedio del mercado.

Concepción de foso ancho

Parece claro que los activos de marcas ampliamente reconocidas como Coca Cola, Mc Donald's y Pepsico demostrarán ser más resistentes a las turbulencias inflacionarias que las nuevas empresas tecnológicas o las empresas que dependen de los ingresos publicitarios. Esto se debe principalmente a la fácil "transferencia de coste" a los consumidores, incluso en un entorno inflacionario. Es difícil de imaginar, con los ingresos de Coca Cola o Mc Donald cayendo a un ritmo tremendo solo porque el precio de una hamburguesa o una botella de refresco subió un 20%, ¿verdad? Warren Buffett se refirió al efecto sobre este tipo de empresas como un 'foco ancho' (wide moat') y señaló la ventaja que tienen algunas empresas sobre sus competidores.

Esta ventaja se mide principalmente por la alta demanda sostenida de los productos, la falta de sustitutos y su calificación superior frente a los competidores. Tal empresa también puede ser Apple, las estadísticas muestran que las personas que compran un iPhone tienen más probabilidades de regresar por nuevos dispositivos de la misma marca que con otros fabricantes de la competencia. Las acciones como Apple también tienen la ventaja añadida de un 'cliente más rico' estadísticamente cuya capacidad de consumo disminuye más lentamente y que puede aceptar aumentos en los precios de los dispositivos.

Los inversores defensivos que esperan riesgo en el mercado también pueden usar ETF que ofrecen exposición a los precios del oro como iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK) o incluso fondos indexados como iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.UK). Invertir en fondos indexados estadísticamente ofrece menor volatilidad, menor riesgo y rendimiento 'garantizado' en línea con el promedio del mercado.

Recuerde siempre que invertir durante la inflación en activos percibidos como un "refugio seguro" no es una garantía de rentabilidad, y las circunstancias de los inversores y los activos preferidos cambian con el tiempo.

Los operadores agresivos en tiempos de turbulencia en el mercado pueden emprender operaciones riesgosas en el índice de volatilidad VIX (VOLX), conocido entre los operadores como el "índice del miedo". El trading en VIX también puede ser una cobertura contra el riesgo de mercado y un entorno incierto que es negativo, especialmente para las acciones.

En tiempos de alta inflación y problemas en la economía, el VIX puede subir, reflejando el cambio porcentual esperado en el índice S&P 500 que pronostican los inversores. Recuerde, sin embargo, que operar con instrumentos apalancados implica un alto riesgo de pérdida. Aquí puede leer qué es el VIX: https://www.xtb.com/cl/formacion/trading-en-vix

Descripción general de las clases de activos durante la inflación

Acciones

El debate sobre la relación entre los mercados de renta variable y la inflación sigue abierto. Las acciones están respaldadas por empresas reales. Dado que la inflación refleja los precios de los bienes y servicios, eventualmente debería reflejarse en mayores ingresos de las empresas. Desde esa perspectiva, las acciones pueden verse como una cobertura contra la inflación. Sin embargo, al observar los patrones históricos, ciertamente no existe una correlación lineal entre los ingresos de la empresa y los precios de las acciones.

De hecho, la llamada relación precio/ventas puede fluctuar mucho y por muchas buenas razones. Incluso si los precios más altos se traducen en mayores ingresos, los costes de las empresas pueden aumentar aún más rápido. Un período de alta inflación crea muchas incertidumbres y es posible que algunas empresas no puedan mantener sus márgenes de beneficio. El mercado de valores siempre trata de descontar el futuro y si se lleva a cabo frente a tasas de interés más altas (típico de una inflación más alta) el valor de las ganancias futuras será menor.

Metales preciosos

Los productos básicos se consideran un indicador principal de la inflación, ya que los precios de los bienes e incluso los servicios dependen en gran medida de los costes de las materias primas. Por lo tanto, existe la percepción de que las materias primas pueden ser buenas coberturas contra la inflación. Pero ¿qué pasa con el oro?

El oro puede ser un diversificador perfecto para una cartera debido a la correlación baja o incluso negativa con otras clases de activos. Pero, ¿y la inflación? Por lo general, tenemos oro relativamente débil en un entorno de alta inflación en los EE. UU. en los últimos 40 años. Pero el oro también puede ser un diversificador de otros factores de riesgo, como los desastres naturales o incluso la guerra. Los factores clave para el oro son el rendimiento y los cambios del dólar. Un dólar fuerte suele ser negativo para los precios del oro.

El gráfico muestra la correlación entre los cambios mensuales del precio del oro y las principales clases de activos mundiales (enero de 2000 a agosto de 2022). Muestra que el oro puede ser un diversificador para las acciones, pero también está correlacionado con los bonos. Fuente: Consejo Mundial del Oro, XTB Research. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

El oro superó al S&P 500 5 veces en 7 recesiones desde 1971. En promedio, el oro ganó un 50 % en un período de 2 años (un año antes y un año después de que comenzara la recesión). Fuente: Bloomberg, Análisis XTB. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Materias Primas

El mundo entero sigue dependiendo de fuentes de energía como el petróleo, el gas natural o el carbón, por lo que existe una correlación entre las materias primas energéticas y la inflación. Cuando un precio cambia moderadamente, los productores no cambian los precios inmediatamente porque pueden beneficiarse en el futuro. Sin embargo, el problema es cuando el precio se multiplica varias veces y los costes de los productores deben repercutirse en los consumidores.

Como mencionamos anteriormente, la situación actual parece ser similar a la de la década de 1970 cuando la crisis energética provocó una espiral inflacionaria. Como entonces, el suministro de petróleo ahora está severamente restringido (al principio artificialmente, pero ahora por problemas en la cadena de suministro y la falta de inversión adecuada en la capacidad de producción). La oferta está aumentando lentamente, pero la demanda se está recuperando mucho más rápido, lo que ha llevado a un aumento masivo de los precios.

Cuando observamos el precio ajustado por inflación del petróleo, podemos notar que el pico de 2022 ni siquiera estuvo cerca de los máximos históricos. Debemos prestar atención a la situación a partir de los años 70, cuando el precio ajustado a la inflación volvió a niveles más bajos solo después de largos 12 años. Los fundamentos del petróleo y la perspectiva macro pueden ser similares a esos años, por lo que podríamos esperar precios altos del petróleo por más tiempo. Fuente: Macrobond, Análisis XTB. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Los precios del gas natural pueden depender de la demanda de importación y las expectativas climáticas que indican un mayor consumo de gas natural. Fuente: Bloomberg, Análisis XTB. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Mercado Forex

Los recientes retornos de una inflación más alta e inestable en todo el mundo provocan un aumento en la volatilidad del tipo de cambio y la depreciación de las monedas en los países con la inflación más alta. Durante la incertidumbre económica, los inversores suelen inclinarse por las divisas de refugio seguro, principalmente el dólar estadounidense. El índice del dólar durante la inflación récord puede incluso estar en máximos históricos y, por lo general, es más fuerte que cualquier otra moneda.

El tipo de cambio real ponderado por comercio del dólar (TWI REER) en 2022 está cerca de su máximo de 20 años. Durante la alta inflación, el dólar estadounidense se fortaleció. Fuente: Macrobond, XTB. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Los altos precios de la energía en Europa empañaron los términos de intercambio en la zona del euro, lo que provocó una depreciación aún mayor de la moneda común. Cuando la inflación es alta y la economía se está desacelerando, generalmente la moneda es más débil que el dólar estadounidense.

El aumento de los precios de la energía en Europa ejerció una fuerte presión negativa sobre el euro. Fuente: Bloomberg, Investigación XTB. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Criptomonedas

Las criptomonedas siguen siendo una clase de activos joven. La historia de Bitcoin se remonta a casi 10 años, y la mayoría de las criptomonedas más pequeñas se crearon después de 2017, por lo que el mercado aún es muy joven. Esto hace que sea difícil confiar únicamente en datos históricamente deficientes al mirar listados de activos digitales.

Los inversores a veces compran criptomonedas para diversificar su cartera, pero sobre todo para lograr la exposición a activos de alto riesgo. Las reacciones de las criptomonedas ante el aumento de la inflación empiezan a parecerse a las del mercado de valores, que, en base a datos históricos, son algo más fáciles de orientar. El aumento de la inflación en general no es bueno para los activos de riesgo como las criptomonedas.

Incluso si la tendencia de adopción de criptomonedas continúa, y hay indicios de que lo hace, las reacciones de los precios sobre la inflación podrían parecerse a las de US100, solo que en una magnitud mayor.

La correlación de las dos criptomonedas más grandes en términos de capitalización con el índice Nasdaq es particularmente visible en 2022. La correlación de Pearson en la mitad de 2022 se ha más que triplicado desde el período 2019 - 2021. Ahora sigue siendo muy alto. Fuente: Investigación XTB. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

XTB sólo proporciona derivados apalancados de criptomonedas CFDs, que son activos de alto riesgo y brindan a los traders la opción arriesgada de vender o posicionarse en corto (apostar a la caída de los precios). Aquí puede leer más al respecto: https://www.xtb.com/cl/formacion/trading-en-criptomonedas-para-principiantes





Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. Cualquier investigación ha sido preparada de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y se considera una comunicación de marketing. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona actuando sobre esta información lo hace por completo y bajo su propio riesgo. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. La negociación de productos apalancados puede comportar un alto nivel de riesgo. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos y se le puede requerir hacer otros pagos. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por favor, comprenda los riesgos y busque asesoramiento independiente. Cuando XTB proporciona análisis de comercio y / o investigación, el autor de este artículo puede tener interés en los instrumentos antes mencionados. XTB tiene políticas establecidas para identificar y manejar cualquier conflicto de interés que pueda surgir en la producción de investigación y la provisión de análisis de operaciones. XTB International Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Belice con la licencia FSC 000302/316. Su oficina de registro es 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belice C.A. Para obtener más información, visite el sitio web www.xtb.com/lat