Invertir en plata: ¿cómo empezar a invertir en plata de forma online?

Invertir en plata es una de las tendencias más populares del mercado. La plata combina las características únicas de una inversión a largo plazo con la volatilidad de los precios y el potencial especulativo.

Los inversores de todo el mundo consideran que las inversiones en plata y todos los metales preciosos son seguras y es muy popular hoy en día. La plata es un activo deseable para los inversores y especuladores, y es uno de los metales preciosos más populares del mundo. Pero no todo el mundo sabe que más de la mitad de la demanda de plata proviene de la industria. Este metal precioso tiene muchas aplicaciones prácticas y hay grandes perspectivas por delante. Este artículo es una descripción general de los conceptos básicos de la negociación en plata y, después de leerlo, sabrá más sobre cómo invertir en plata.

Breve historia de la negociación en plata

La historia de la inversión en la plata es muy larga y se remonta a casi 4.500 años. Los antiguos egipcios valoraban la plata más que el oro porque los lingotes de plata eran muy raros en el norte de África. Los antiguos fenicios, conocidos como los comerciantes más hábiles del mundo antiguo, importaban plata de Cádiz y Tartessos y luego comerciaban con plata en la zona mediterránea, donde consiguieron grandes beneficios.

En el siglo V a.c. se descubrió un gran depósito de plata cerca de Atenas y la ciudad floreció. Los antiguos lidios fueron los primeros en fundir monedas de electro, una aleación natural de plata y oro. En el siglo VIII, los anglosajones acuñaron monedas de plata llamadas 'esterlinas' (240 monedas por libra de plata). Es por eso que ahora la moneda de Gran Bretaña se llama "libra esterlina".

Después de la expedición de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1492, se descubrieron grandes depósitos de plata en México, Bolivia y Perú. Esto proporcionó a España una hegemonía mundial y riqueza durante los siguientes 300 años. También debido al comercio de la plata, España se convirtió en la mayor economía del mundo. El nombre del dólar estadounidense tiene su origen en el comercio de la plata. La moneda más popular en Europa eran los táleros de plata. Los holandeses los llamaron 'daalder' y después de fundar la ciudad de Nueva Amsterdam en la isla de Manhattan trajeron allí el 'daalder' plateado. Los habitantes lo llamaron 'dólar'. New Amsterdam es ahora la ciudad de Nueva York, y la inversión en plata es parte de su historia.

Después del descubrimiento del depósito de Comstock Lode en 1859, Estados Unidos se convirtió en el mayor productor de plata del mundo y el comercio de plata tuvo que ser regulado. En 1967, Estados Unidos dejó de acuñar nuevas monedas de plata y puso fin a su programa de recompra de valores plateados.

Durante miles de años, la plata ha sido una parte muy importante de la historia y las monedas mundiales. El comercio de la plata ha contribuido enormemente a la evolución financiera de las naciones desarrolladas. En los próximos años veremos una continuación de la gran historia de las inversiones en plata y el comercio de este metal especial.

Beneficios y usos de este metal

Los precios del metal plateado se ven afectados por las fluctuaciones en la oferta y la demanda del metal precioso. La plata tiene un alto espectro de adopción en la atención médica, la electrónica, la energía, la joyería, la automoción y especialmente la industria. Como resultado de esto, la situación en industrias específicas puede hacer que la demanda de plata aumente o disminuya en los precios, lo que luego afecta su precio.

La plata tiene la mayor cantidad de usos de todas las materias primas. Se necesita plata en la producción de ordenadores (componentes), portátiles, teléfonos, filtros de agua, espejos, baterías y equipo médico (la plata es antibacteriana). La plata tiene miles de usos y actualmente no existen alternativas conocidas, lo que podría hacer rentable la inversión en plata. También es importante la falta de elasticidad del precio porque se requiere una cierta cantidad de plata para producir un ordenador portátil o un teléfono. Incluso si el precio de la plata aumenta varias veces en el futuro, el productor de un teléfono o una computadora seguirá necesitando la misma cantidad de plata, por lo que la demanda será constante o incluso mayor. Los inventarios de plata podrían hacer que los fabricantes de productos electrónicos compitan por sus recursos, aumentando su precio.

La plata y el oro son los metales que se están contrayendo más rápidamente. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, al ritmo actual de extracción, la plata podría agotarse en tan solo 25 años. La mayor parte de la plata se agota irrevocablemente. Es por eso que la negociación en plata podría ser cada vez más popular en el futuro y atraer tanto a inversores como a especuladores.

¿Cómo comprar Plata?

Tiene la opción de invertir en plata o hacer trading con plata. Hay varias diferencias entre estos métodos.

Invertir en Plata

La inversión en plata se realiza mediante la compra real de ETF, acciones de empresas de plata (por ejemplo, empresas mineras de plata), mediante la compra de lingotes físicos o activos que le otorgan la propiedad del instrumento subyacente: la plata.

Trading

Operar con plata haciendo trading es especulativo y sólo el movimiento del precio de la plata es lo importante. Puede negociarse la plata, por ejemplo, a través del CFD sobre la plata (contrato por diferencias) y utilizando el potencial de apalancamiento financiero. Este tipo de contrato es un contrato financiero que paga la diferencia en el precio de liquidación entre las operaciones de apertura y cierre sin transacción física del instrumento negociado.

¿En línea o físico?

La forma tradicional de comprar e invertir en plata era comprando lingotes o monedas físicas. A lo largo de los años, los costes de almacenamiento y seguros han hecho que este método pierda valor.

Los problemas con este tipo de inversión en plata son también las altas comisiones con ese tipo de transacciones y el gran margen (la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta). Además, la entrega física de monedas y barras puede llevar mucho tiempo y su almacenamiento físico tiene riesgos como el robo y ocupa mucho espacio en el caso de una inversión mayor. Actualmente, 100 kilogramos de plata valen unos 75 mil dólares. Debido a su gran peso, esto puede crear un problema al transportar tal cantidad de plata. También existe el riesgo de comprar monedas y productos de plata falsificados.

La inversión de plata en monedas físicas no es muy cómoda. Cuando desee vender su inversión en plata, primero debe encontrar un distribuidor, un distribuidor que compre su plata. Siempre puede cambiar de opinión.

Por estas razones, el comercio de plata en línea y el estilo moderno de inversión en plata se están volviendo cada vez más popular. Existe toda una gama de instrumentos como los ETF que le dan exposición al precio de la plata física o un grupo de empresas mineras, acciones individuales de empresas cotizadas, certificados respaldados por plata física que el inversor no tiene que almacenar en su casa o pagar el lugar del depósito y, por supuesto, los contratos por diferencia, los denominados CFD de plata.

La negociación de la plata en línea también es más barata, los costes de negociación y spread son mucho más bajos que en el caso de la negociación física. También debido a la liquidez del mercado. Puede cerrar su posición con un clic del mouse en cualquier momento cuando el mercado de la plata esté abierto.

Es por eso que operar con plata en línea tiene tantas ventajas y es el tipo de inversión en plata más popular en la actualidad.

Negociar con CFDs sobre Plata

Este tipo de negociación se dirige a los trades y especuladores que son conscientes del riesgo.

Operar con CFD de plata ofrece las ventajas de comisiones bajas, un margen muy bajo y la posibilidad de utilizar apalancamiento financiero. Gracias al apalancamiento, la negociación de plata requiere sólo un cierto porcentaje de toda la posición. Por ejemplo, el uso de un apalancamiento de 1:10 le brinda la oportunidad de abrir un contrato de 10.000 $ utilizando solo 1.000 $. Esta opción es para inversores de alto riesgo y traders intradía. El uso del apalancamiento puede brindarle, de manera correspondiente y apropiada, al riesgo de inversión en plata, un mayor beneficio pero también, por supuesto, una mayor pérdida en las posiciones abiertas.

El precio al contado de la plata es el precio al que se cotiza actualmente la plata; comprar a este precio significa que la plata podría intercambiarse y entregarse "en el lugar" en forma física. Los CFD sobre precios al contado de la plata le brindan exposición al precio actual de la plata sin la necesidad de poseer el activo físico.

La negociación de CFD de plata también brinda la oportunidad de abrir posiciones cortas, en las que los traders ganan dinero cuando los precios del instrumento están cayendo. Esto permite la implementación de muchas estrategias diferentes durante las sesiones de negociación sobre el precio de la plata. También proporcionamos una gran cantidad de indicadores diferentes en nuestra plataforma de negociación, como el índice de fuerza relativa (RSI) o los niveles de Fibonacci, que pueden hacer que su negociación de plata sea más eficiente.

Acciones y ETF sobre la plata

Acciones

Una forma de invertir en plata es comprar acciones de empresas mineras de oro. En este caso, los inversores obtienen exposición al mercado de valores de empresas relacionadas con la minería de plata como Silvercorp Metals (SVM.US), Hecla Mining Company (HL.US) o Endeavor Silver Corp (EXK.US) de NYSE.

Los productores de plata dependen en gran medida del precio actual de mercado de la plata. Cuando los precios de la plata suben, las perspectivas para estas empresas suelen ser buenas porque también se espera que aumente el rendimiento financiero de dichas empresas. Las acciones de estas empresas son muy volátiles, pero pueden ofrecer una tasa de rendimiento mucho más alta que el precio de la propia materia prima.

Por lo tanto, existe una correlación positiva significativa entre los precios de la plata y algunas empresas mineras. Vale la pena señalar que las empresas mineras de oro también pueden pagar dividendos, lo que es una gran ventaja sobre la inversión directa en metales preciosos. Este factor puede ser particularmente importante para los inversionistas de dividendos a largo plazo y sugiere que, en algunos casos, comprar acciones de compañías mineras puede ser una manera muy inteligente de invertir en plata.

ETF’s

Inversión en plata mediante la compra de fondos cotizados en bolsa (ETF), lo que hace que su cartera de plata sea más diversificada y pueda rastrear el movimiento de lingotes de plata físicos o el precio de un grupo de empresas dentro de la industria de la plata. Operar con ETF de plata le brinda una exposición más amplia que la que obtendría de una posición en acciones individuales.

Este tipo de inversión en plata es más equilibrado y también brinda la oportunidad de recibir dividendos por ETF con distribución o comprar ETF con acumulación y crear carteras diversificadas con menor riesgo pero también con menor potencial de crecimiento.

El mejor momento para comenzar a invertir en plata

Muchos participantes del mercado e inversores de plata se preguntan cuál es el mejor momento para invertir en plata. Los inversores están comparando tanto la inversión en plata como en oro, que es bien conocida como un activo "de refugio seguro". Esto significa que se considera un activo relativamente seguro en tiempos difíciles, como durante crisis financieras o recesiones. La plata es más volátil que el oro y, por supuesto, existe una correlación entre estos dos metales preciosos, pero no en todos los casos.

La plata puede volverse popular durante los períodos de alta inflación, porque la inflación generalmente hace que la gente se preocupe por la disminución del valor de su dinero. Algunos de ellos buscan buenas inversiones en activos bien conocidos, que probablemente puedan tener una gran demanda en el futuro.

En la naturaleza solo hay 16 veces más plata que oro, pero al mismo tiempo la plata es 75 veces más barata que el oro por onza. Esto muestra que la plata podría estar potencialmente infravalorada dado el factor principal que impulsa el precio del metal precioso, que es la rareza. La plata también tiene varios miles de usos en la industria y muchas otras ramas, mientras que el oro no lo tiene.

La plata es un activo que gusta a los inversores a largo plazo y a los especuladores que asumen riesgos. La inversión en plata podría ayudar a los inversores a construir una cartera bien equilibrada.

La relación entre la plata y los rendimientos estadounidenses es muy importante en la negociación de plata y también para la inversión a largo plazo del metal. Surgió después de la crisis financiera mundial. Cuando los inversores compran bonos del gobierno de EE.UU. (Bonos del Tesoro de EE.UU.), los rendimientos de EE.UU. a veces caen y puede ser una señal positiva para los precios de la plata (también para los precios del oro). Pero cuando los inversores deciden vender bonos del Tesoro de Estados Unidos, los rendimientos tienden a subir. Esto es negativo para los precios de la plata y el oro. Los especuladores de metales preciosos deberían observar de cerca esta correlación en el futuro para encontrar el mejor momento para comprar o negociar plata.

Los precios de la plata probablemente tienen un mayor potencial de crecimiento que el oro, pero también el mercado de este activo es más volátil, lo que hace que sea más atractivo para los especuladores, los fondos y también los inversores minoristas. Parece que todavía hay un gran futuro por delante para la inversión en plata, en este caso nada ha cambiado desde hace casi 4.500 años.

Horario de negociación de la Plata

¿Cuál es el horario de negociación de la plata? Esta información es especialmente importante para los traders intradiarios. La negociación al contado de oro y plata está disponible desde las 00:00 horas hasta las 23:00h de España, de lunes a viernes. La negociación de plata al contado también está limitada con los festivos de CME (Chicago Mercantile Exchange). El precio spot es estático cuando el mercado está cerrado. En todas las demás ocasiones, los precios de la plata fluctúan.

Por supuesto, el mejor momento para operar con plata es durante los períodos de liquidez muy alta, cuando la volatilidad del mercado es mayor. Cuando hay altos volúmenes de negociación en el mercado, aumenta la volatilidad. Podría verse influenciado por la publicación de importantes noticias políticas o corporativas, pero también por la superposición de horarios comerciales de diferentes ubicaciones. Pero si considera la inversión en plata a largo plazo, no es necesario que siga la volatilidad temporal del mercado.







