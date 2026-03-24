El IPC (Índice de Precios al Consumidor) es el indicador que mide cómo varían los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares chilenos. Lo publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y es la referencia que usa el Banco Central de Chile para calibrar su política monetaria, el dato que ajusta el valor de la UF cada día y el termómetro más preciso del poder adquisitivo de las familias.

El IPC (Índice de Precios al Consumidor) es el indicador que mide cómo varían los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares chilenos. Lo publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y es la referencia que usa el Banco Central de Chile para calibrar su política monetaria, el dato que ajusta el valor de la UF cada día y el termómetro más preciso del poder adquisitivo de las familias.

En febrero de 2026, la inflación anual en Chile se sitúa en 2,4%, el nivel más bajo desde agosto de 2020 y por debajo de la meta del 3% del Banco Central. Esto tiene consecuencias concretas: para quienes tienen deudas en UF, para quienes ahorran en depósitos a plazo y para quienes invierten en acciones, fondos o bonos.

En esta guía te explicamos qué es el IPC, cómo se mide, qué pasó con la inflación en Chile en los últimos años y cómo el escenario actual de 2026 afecta distintos tipos de ahorradores e inversores.

Qué es el IPC y por qué debería importarte

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es el indicador estadístico que mide la variación de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios que consume un hogar urbano promedio en Chile. Su elaboración está a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y se publica mensualmente. La canasta incluye categorías como alimentos, transporte, vivienda, salud y educación, ponderadas según el gasto efectivo de los hogares chilenos.

La relevancia del IPC trasciende lo estadístico. Este índice es el mecanismo de ajuste de contratos de arriendo, remuneraciones y créditos hipotecarios indexados a la Unidad de Fomento (UF), que a su vez se reajusta diariamente en función de la inflación registrada. Cuando el IPC sube, el valor de la UF aumenta, encareciendo las deudas expresadas en esa unidad y erosionando simultáneamente el poder adquisitivo de quienes no cuentan con mecanismos de indexación en sus ingresos.

Para el Banco Central de Chile, el IPC es también el indicador rector de su política monetaria. La institución opera bajo un esquema de metas de inflación, con un objetivo de 3% anual y una banda de tolerancia de ±1 punto porcentual. Las decisiones sobre la Tasa de Política Monetaria (TPM) se calibran fundamentalmente en función de la trayectoria proyectada del IPC.

Concepto clave — Inflación: la inflación es el alza sostenida del nivel general de precios en la economía. Cuando la inflación sube, el dinero vale menos: con los mismos pesos puedes comprar menos cosas. Por eso es tan importante tenerla en cuenta al tomar decisiones de ahorro e inversión.

El historial inflacionario de Chile: contexto reciente

Para entender la inflación de hoy, hay que mirar de dónde venimos. Chile no siempre tuvo precios estables, y en los últimos años vivió uno de los ciclos inflacionarios más intensos de su historia reciente.

Durante la pandemia de COVID-19 (2020–2021), el gobierno inyectó una cantidad histórica de dinero en la economía a través de retiros de AFP, bonos de emergencia y transferencias directas. Eso impulsó el consumo de forma abrupta, pero la oferta de bienes no pudo seguirle el ritmo. El resultado fue una fuerte presión al alza en los precios.

En noviembre de 2022, la inflación anual en Chile alcanzó un peak de 14,1%, el nivel más alto en más de 30 años. El precio de los alimentos, la electricidad y el arriendo se dispararon. Para frenar esa espiral, el Banco Central de Chile subió la Tasa de Política Monetaria (TPM) desde un mínimo histórico de 0,5% en 2021 hasta un 11,25% en 2023. Esa medida encareció el crédito y desaceleró el consumo, lo que eventualmente fue enfriando la inflación. El proceso tomó casi tres años, pero los resultados en 2026 son concretos.

Inflación en Chile en 2026: los datos actuales

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son:

Febrero 2026: IPC mensual de 0,0% (sin cambio en los precios).

IPC mensual de 0,0% (sin cambio en los precios). Inflación anual: 2,4%, el nivel más bajo desde agosto de 2020.

2,4%, el nivel más bajo desde agosto de 2020. Inflación acumulada en 2026: solo 0,4% en los primeros dos meses del año.

Para entender por qué esto es relevante, hay que recordar que el Banco Central de Chile tiene una meta de inflación del 3% anual (con una tolerancia de ±1%). Hace apenas un año, Chile estaba por encima de esa meta. Hoy la inflación está por debajo, lo que refleja un ajuste monetario significativo con resultados visibles en el día a día de las familias y en el entorno de inversión.

Evolución del IPC en Chile (2024–2026)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, XTB Research.

La inflación como enemigo silencioso de tus ahorros

Supón que tienes $1.000.000 en tu cuenta de ahorro. Si la inflación del año fue de 4% y tu cuenta te dio solo un 2% de interés anual, al final del año tienes más pesos pero puedes comprar menos cosas. En términos reales, perdiste poder adquisitivo.

Esto se llama rentabilidad real negativa, y es uno de los conceptos más importantes en finanzas personales: lo que importa no es cuánto creció tu dinero en términos nominales, sino cuánto creció por encima de la inflación.

Fuente: XTB Research.

Inflación y costo de vida: el impacto en el día a día

Antes de hablar de inversiones, hay una dimensión que afecta a todos por igual: el costo de vida. La inflación no es solo un número abstracto del INE, es la diferencia entre lo que pagabas hace un año y lo que pagas hoy por las mismas cosas.

Cuando la inflación es alta, los gastos básicos crecen más rápido que los sueldos. Eso obliga a las familias a recortar gastos, postergar decisiones de consumo y reducir el ahorro mensual. En el peak de 2022, muchos chilenos vieron cómo su sueldo rendía cada vez menos, aunque el número en la boleta no cambiara.

Con la inflación controlada que vemos en 2026, esa presión se alivia. Los precios de los alimentos, el transporte y la energía crecen a un ritmo más manejable. Los salarios reales, que llevan más de dos años creciendo por encima de la inflación, permiten recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis. Desde agosto de 2025, los salarios reales en Chile acumulan 33 meses consecutivos al alza.

Cómo afecta la inflación de 2026 a tus inversiones

La bajada de la inflación en Chile tiene consecuencias concretas para distintos tipos de ahorradores e inversores. Veamos cada caso.

1. Depósitos a plazo y cuentas de ahorro

Con la inflación bajo control (2,4%), el Banco Central tiene menos presión para mantener tasas de interés altas. Esto puede llevar a una reducción gradual de las tasas de los depósitos a plazo, que son el instrumento de ahorro más popular entre los chilenos.

Si tienes tu dinero en un depósito a plazo al 6% anual y la inflación es 2,4%, tu ganancia real es aproximadamente un 3,6% — un resultado positivo. Pero si las tasas caen a medida que el Banco Central reduzca su TPM, ese retorno real podría reducirse. La Tasa de Política Monetaria determina cuánto te pagan los bancos por tus depósitos: menos TPM equivale a menos rendimiento en instrumentos de ahorro tradicionales.

2. Instrumentos indexados a la UF

La Unidad de Fomento (UF) es un valor que sube con la inflación. Muchos créditos hipotecarios, contratos de arriendo y bonos del Estado están expresados en UF. Con una inflación baja como la actual (2,4%), la UF sube menos que en años anteriores. Esto tiene dos consecuencias directas:

Si debes en UF (por ejemplo, un crédito hipotecario): te beneficias, porque la deuda crece más lentamente.

Si invertiste en instrumentos en UF: el retorno puede parecer menor en términos nominales, aunque el retorno real se mantiene estable.

3. Acciones y fondos de inversión

La bolsa y los fondos mutuos no tienen una relación directa con el IPC, pero la inflación sí afecta el entorno en que operan las empresas. Una inflación controlada es generalmente una señal positiva para los mercados, porque las empresas pueden planificar mejor sus costos y márgenes, las tasas de interés tienden a estabilizarse o bajar — lo que hace más atractivas las acciones frente a los depósitos — y el consumo de las familias puede recuperarse si los salarios reales mejoran.

Invertir en acciones y fondos implica riesgo de pérdida de capital. El comportamiento pasado de los mercados en entornos de baja inflación no garantiza resultados futuros.

4. Fondos de pensiones (AFP)

Los chilenos que tienen sus ahorros previsionales en una AFP también se ven afectados por la inflación. Los fondos más conservadores (como el Fondo E) están compuestos en gran parte por instrumentos de renta fija. Con tasas más bajas, sus rendimientos nominales pueden reducirse, aunque en términos reales el resultado dependerá de cómo evolucione la inflación a lo largo del año.

¿Qué deberías hacer en un escenario de inflación baja?

No existe una receta única para todos, pero hay principios básicos que aplican en el entorno de inflación controlada que Chile registra en 2026.

Fuente: XTB Research.

Cualquier decisión de inversión o ahorro debe tomarse en función del perfil de riesgo personal, el horizonte temporal y los objetivos financieros individuales. Las sugerencias anteriores son orientativas y no constituyen asesoría de inversión.

Factores que podrían cambiar el panorama inflacionario

La inflación baja es una buena noticia, pero la economía es dinámica. Existen factores que podrían alterar esta tendencia en los próximos meses:

Dólar al alza: Chile importa muchos bienes. Si el dólar sube, los productos importados se encarecen y eso presiona la inflación.

Chile importa muchos bienes. Si el dólar sube, los productos importados se encarecen y eso presiona la inflación. Precio del petróleo: afecta directamente el costo del transporte y la energía, dos componentes clave del IPC.

afecta directamente el costo del transporte y la energía, dos componentes clave del IPC. Sequías o fenómenos climáticos: impactan el precio de los alimentos, que representan una parte importante de la canasta del IPC.

impactan el precio de los alimentos, que representan una parte importante de la canasta del IPC. Shocks externos: una recesión global o conflictos geopolíticos pueden cambiar rápidamente el escenario inflacionario.

Por eso, los analistas e inversores siguen mes a mes el dato del IPC: es el termómetro más preciso de la salud económica cotidiana.

Glosario: los términos clave sobre inflación en Chile

Conoce los términos financieros más comunes en Chile:

Fuente: XTB Research.

Este contenido tiene fines exclusivamente educativos y no constituye asesoría ni recomendación de inversión. Los datos de inflación corresponden a las publicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile. Invertir implica riesgo de pérdida de capital. En Chile, XTB opera a través de XTB Agente de Valores SpA, inscrita en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.