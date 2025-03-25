Las cotizaciones son básicamente tu ventana al mundo de las inversiones de todo el mundo. Puedes elegir entre Forex, materias primas, índices, CFDs sobre acciones y ETFs. Lo tienes todo disponible a tan solo uno o dos clicks.

Si no encuentras el instrumento que estás buscando, tan solo debes de utilizar el formulario de Filtrado.

Como puedes ver, todos los instrumentos disponibles tienen su propio símbolo, si no estás seguro de lo que significa cada símbolo, pasa el ratón por encima y obtendrás más información.

Para obtener más detalles pincha en el icono "i" del instrumento.

Aparecerá la ventana de información del instrumento

Introducir una operación

Hay varias formas de introducir una operación. Puedes hacerlo a través de la ventana de cotizaciones haciendo doble click sobre el mercado deseado y aparecerá una ventana de órdenes.

En la ventana de órdenes selecciona el tamaño de la posición y si quieres aplicar órdenes de Stop Loss o Take Profit.

La ventana de órdenes también tiene integrada una calculadora que te informa de cómo te afectará el introducir una orden, es decir:

Los pips de spread y el valor monetario

Comisiones

El valor del pip

Puntos swap diarios

Digamos que quieres abrir una operación en GBP/USD de 1 lote. Selecciona el volumen de tu operación utilizando la calculadora integrada.

Una vez seleccionado el volumen, tienes que decicir hacia dónde quieres tu operativa. Si quieres "vender" o ponerte corto, debes pinchar el botón rojo. Si quieres "comprar" o ponerte largo, debes pinchar el botón verde.

Si esperas que el mercado caiga, pinchas en vender. Si crees que el mercado va a subir, pinchas en comprar. Una vez hecho esto, tu operación ya estará introducida. Esta opción se conoce como operar a través de la ventana de órdenes.

Hay otra alternativa para agilizar la manera de introducir operaciones en un solo click, directamente a través de la ventana de cotizaciones. Una vez encuentras tu mercado en la propia ventana y tengas preseleccionado el tamaño de lotes correcto, solo debes pinchar en comprar o vender y la operación se introducirá automáticamente.

Puede que antes veas una ventana de confirmación, en la que puedes seleccionar la opción de "no volver a mostrar" para futuras ocasiones. Esto te permite introducir órdenes rápidamente, en un solo click.

Botón operativo desde el gráfico

Otra forma de introducir operaciones es a través de los botones de compra y venta que están dentro del propio gráfico.

Una vez que has analizado cierto mercado y quieres introducir una operación, puedes hacerlo desde la esquina superior izquierda del gráfico - donde están disponibles los botones de compra y venta, junto con la opción de modificar el volumen.

También puedes establecer niveles de Stop Loss o Take Profit desde el botón operativo desde el gráfico. Para hacerlo pincha en el botón "SL/TP" al lado de los botones de comprar y vender, y selecciona tus niveles objetivo.

Como puedes ver, introducir una operación en nuestra avanzada plataforma de trading es sencillo, intuitivo y rápido. xStation 5 te ofrece varias formas de introducir órdenes para darte varias opciones que se adapten a tu estilo de trading.