Margin Call - ¿Qué es?

El Margin Call, también conocido como margin stop, es una medida de protección que ayuda a los operadores a administrar su riesgo y evitar pérdidas adicionales. Es una notificación de tu broker de que estás en peligro de que algunas o todas tus posiciones sean cerradas o liquidadas automáticamente. Por lo tanto, comprender cómo surge la llamada de margen es esencial para operar con éxito. Este término está estrechamente relacionado con los conceptos de margen y apalancamiento. El margen es la cantidad más pequeña necesaria para abrir una transacción con apalancamiento, mientras que el apalancamiento brinda a los operadores más exposición sin tener que financiar el monto total de la transacción. Ofrece el potencial para que los comerciantes magnifiquen las ganancias potenciales, así como las pérdidas.

El nivel de límite se calcula dividiendo su capital por el margen requerido y multiplicando por 100%.

Las llamadas de margen ocurren cuando el porcentaje del capital en la cuenta cae por debajo del requisito de margen de mantenimiento.

En XTB, se produce una llamada de margen cuando su nivel de margen cae por debajo del 100%.

Un Stop Out es el acto de cerrar o liquidar sus posiciones.

En XTB, se produce una parada cuando su nivel de margen cae por debajo del 30%.

Una vez que se produce una parada, su posición abierta con la mayor pérdida se cerrará automáticamente hasta que su nivel de margen vuelva a estar por encima del 30%.

Para evitar que su posición sea cerrada por un stop out, deberá asegurarse de que su nivel de margen se mantenga por encima del 30 % mediante el depósito de más fondos.

Tenga en cuenta que XTB no está obligada a garantizar la llamada de margen o detener una posición, aunque nos esforzamos por hacerlo. XTB no puede garantizar que sus posiciones no generarán pérdidas superiores al valor de su cuenta.

¿Qué suele desencadenar un margin call?

Se activa un margin call cuando no queda margen útil/libre en la cuenta del inversor y requiere que se depositen fondos adicionales. Esto suele suceder cuando sus pérdidas comerciales reducen el margen útil por debajo de un nivel aceptable establecido por el corredor.

Es más probable que ocurra una llamada de margen cuando los inversores gastan una gran proporción de su capital en margen usado, lo que les deja un margen de error muy pequeño. Como resultado, si la transacción no sigue su camino, el margen libre no puede cubrir las pérdidas.

Razones principales que conducen al margin call

Aferrarse a una operación perdedora durante demasiado tiempo, junto con un apalancamiento excesivo

Fondos insuficientes que obligan al comerciante a operar en exceso sin suficiente margen utilizable

Falta de stop loss y seguimiento de posiciones, especialmente cuando el precio se mueve bruscamente contra la posición de los traders.

¿Qué le sucede al trader cuando entra en margin call?

En este caso, las posiciones del comerciante se liquidan o cierran porque ya no tiene fondos suficientes en su cuenta para permitirle mantener posiciones perdedoras, lo que también representa una amenaza para el corredor. Vale la pena recordar que al operar con apalancamiento existe la posibilidad de que las pérdidas sean mayores que el depósito original.

Limitar las pérdidas es uno de los aspectos más importantes del comercio y muchos comerciantes optan por utilizar órdenes de límite de pérdidas como medida de protección. Por otro lado, algunos comerciantes deciden administrar su riesgo manualmente al monitorear sus transacciones abiertas.

Su nivel de margen es el depósito requerido para mantener cada operación abierta en su cuenta. Para abrir y mantener su operación, debe tener suficientes recursos comerciales para cubrir el requisito de margen en todo momento.

El margen libre representa la cantidad de capital que le queda para colocar nuevas operaciones o cubrir cualquier movimiento de precio negativo en sus operaciones abiertas.

El tope de margen es una medida de protección, particularmente para los comerciantes que no usan órdenes de tope de pérdida. Cuando el nivel del margen cae por debajo del 30 %, su posición abierta con la mayor pérdida se cerrará automáticamente como un mecanismo de seguridad incorporado.

Fuente: xStation

En el ejemplo anterior, se ha abierto una posición de 5 lotes y el nivel de margen está actualmente por encima del 2000%. Si el nivel del margen cae por debajo del 30 %, el sistema cerrará automáticamente la operación para evitar más pérdidas.

A continuación se muestra un ejemplo de un comerciante que tiene una alta probabilidad de recibir una llamada de margen en su cuenta de operaciones de divisas:

Deposito: $10 000

Número de lotes standard operados: (100k): 4

Porcentaje de Margen; 0.5%

*Margen usado: $9 000

Margen libre; $1 000

*El margen usado es calculado como sigue en el instrumento con el EUR/USD en 1.125:

Volumen de la posición X precio X porcentaje de margen X número de lotes

$100 000 x 1125 x 2% x 4 lots = $9 000

Fuente: dailyfx. com

Supongamos que el comerciante tiene solo una transacción abierta que utiliza la mayor parte del margen disponible. En este caso, el margen libre es de solo $ 1,000.

Los inversores con menos experiencia pueden creer erróneamente que los fondos de la cuenta no están en riesgo. Sin embargo, el uso del apalancamiento crea el riesgo de que la cuenta se borre en caso de grandes movimientos en oposición a la posición del comerciante. En la situación analizada, si el tipo de cambio del par de divisas cambia en más de 25 puntos (excluyendo el diferencial), aparecerá una llamada de margen y la posición probablemente se cerrará ($ 40 por punto x 25 puntos = $ 1000).

¿Cómo se pueden evitar las llamadas de margen?

Las llamadas de margen siempre causan mucho estrés y, a menudo, tienen graves consecuencias financieras. Por lo tanto, vale la pena familiarizarse con estas sugerencias que pueden ayudarlo a evitar esta dolorosa experiencia:

Tenga en cuenta los períodos de mayor volatilidad en los mercados y siempre tenga algún tipo de colchón de efectivo;

Verifique el saldo de su cuenta diariamente y configure alertas que le informarán cuando la cantidad de margen libre disminuya drásticamente;

Usar herramientas en línea que lo ayudarán a calcular el impacto del requisito de margen debido a la actividad comercial y/o las fluctuaciones de precios de los valores en su cuenta;

No apalanque demasiado su cuenta comercial e implemente un sistema de gestión de riesgos adecuado;

En conclusión, vale la pena recordar las palabras del famoso inversionista Jesse Livermore: “Nunca cumpla con una llamada de margen. Estás en el lado equivocado de un mercado. ¿Por qué enviar dinero bueno después de malo? Guarda el dinero para otro día.

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. Cualquier investigación ha sido preparada de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y se considera una comunicación de marketing. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona actuando sobre esta información lo hace por completo y bajo su propio riesgo. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. La negociación de productos apalancados puede comportar un alto nivel de riesgo. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos y se le puede requerir hacer otros pagos. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por favor, comprenda los riesgos y busque asesoramiento independiente. Cuando XTB proporciona análisis de comercio y / o investigación, el autor de este artículo puede tener interés en los instrumentos antes mencionados. XTB tiene políticas establecidas para identificar y manejar cualquier conflicto de interés que pueda surgir en la producción de investigación y la provisión de análisis de operaciones. XTB International Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Belice con la licencia FSC 000302/316. Su oficina de registro es 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belice C.A. Para obtener más información, visite el sitio web www.xtb.com/lat