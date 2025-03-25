El sistema de negociación MetaTrader 4.0 es una de las plataformas más utilizada en los mercados de instrumentos derivados OTC

No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4

El sistema de negociación MetaTrader 4.0 es una de las plataformas más utilizada en los mercados de instrumentos derivados OTC, resultado de la cooperación con una de las empresas líder en el mercado mundial especializada en el desarrollo de sistemas electrónicos de negociación. La supervisión y seguimiento de las transacciones las realiza XTB. Esto asegura velocidad y seguridad en las transacciones.



La particularidad de la aplicación MetaTrader 4.0 es su acceso directo al mercado, lo que permite seguir las cotizaciones on-line sin necesidad de adquirir servicios de difusión de información, así como realizar transacciones de forma sencilla y rápida. Esta solución supone una indudable ventaja en tiempo frente otras operativas de inversión más tradicionales (una conexión telefónica con el dealer en el banco).



El sistema de negociación MetaTrader está disponible tanto en cuenta demo como en cuenta realy ofrece al usuario un interface claro e intuitivo, por lo que trabajar con él es más sencillo y agradable.

El sistema de transacciones MetaTrader 4.0 permite:

* La posibilidad de solicitar y gestionar cuentas reales en euros

* La versión de la aplicación en español

* El volumen estándar de un lote en las cuentas Estándar y VIP es de 100.000 unidades de divisa de referencia; el volumen mínimo de una transacción es de un 0,1 del contrato (menos para materias primas que es 0,05). Por encima de este valor se puede elegir el valor del contrato con una exactitud de 0,1 lotes - por ejemplo 0,2; 0,4; 0,8; 5,3.

* La posibilidad de programar órdenes fuera de mercado, es decir, ordenar al sistema que cuando el precio del activo subyacente escogido, llegue a los niveles de precio que Usted desea, automáticamente se abra una posición a ese precio y del tamaño que se ha programado.

* La posibilidad de operar con CFDs sobre: divisas, materias primas e índices.

* La publicación de los datos mundiales más importantes de las agencias AFX

* Atención: Los CFDs sobre acciones NO podrán ser operados a través de MetaTrader.

*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5