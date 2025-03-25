Nivel de Margen de Xstation

- El Nivel de Margen es un indicador de gestión del riesgo que ayuda a los traders a comprender la influencia que tienen las transacciones abiertas en su cuenta.

- Se calcula a través de la siguiente formula:

Nivel de Margen = Patrimonio/Margen x 100%

Si un trader no tiene ninguna operación abierta, su nivel de margen será igual a cero. Una vez que se abre la posición, el Nivel de Margen dependerá del:

- Volumen

- Instrumento

- Apalancamiento

Las mejores plataformas del mundo calculan el Nivel de Margen automáticamente, y deberá mostrarse al lado de otros factores relacionados con los fondos invertidos por el trader como balance, patrimonio, margen y margen libre.