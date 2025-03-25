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Nivel de Margen

Nivel de Margen de Xstation
Nivel de Margen de Xstation

- El Nivel de Margen es un indicador de gestión del riesgo que ayuda a los traders a comprender la influencia que tienen las transacciones abiertas en su cuenta.
- Se calcula a través de la siguiente formula:

Nivel de Margen = Patrimonio/Margen x 100%

 

Si un trader no tiene ninguna operación abierta, su nivel de margen será igual a cero. Una vez que se abre la posición, el Nivel de Margen dependerá del:

- Volumen
- Instrumento
- Apalancamiento

Las mejores plataformas del mundo calculan el Nivel de Margen automáticamente, y deberá mostrarse al lado de otros factores relacionados con los fondos invertidos por el trader como balance, patrimonio, margen y margen libre.

2 minutos

MT4 - Terminal
2 minutos

xStation 5 - Diseño básico
4 minutos

xStation 5 - Terminal

Esto es contenido educativo y no una recomendación. Invertir implica riesgos. Invierte de forma responsable.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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