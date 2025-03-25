La plataforma MT4 le da acceso realizar órdenes directamente desde el gráfico que usted está analizando actualmente, lo que le permite reaccionar rápidamente a los movimientos del mercado y a la volatilidad. En esta lección veremos cómo hacer estas operaciones directamente sobre el gráfico de la famosa plataforma MetaTrader 4

En esta lección, aprenderás:

La manera más rápida de abrir una operación en MT4.

Cómo determinar un volumen predeterminado.

Cómo realizar una operación directamente desde el gráfico.

No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4

La plataforma MT4 le da acceso realizar órdenes directamente desde el gráfico que usted está analizando actualmente, lo que le permite reaccionar rápidamente a los movimientos del mercado y a la volatilidad.

Operando con un solo click

La forma más rápida de abrir una operación directamente desde el gráfico, es usando la opción “trading con un click” en la plataforma MT4. Para activarla, haga click en Herramientas è Opciones.

A continuación, seleccione la pestaña Comercio y marque la casilla trading con un click. También puede presionar alt + t en su teclado.



Una vez que se ha activado la opción de operar con un solo click, usted podrá abrir una posición al precio de mercado, comprando o vendiendo y establecer el tamaño de la posición. Tenga en cuenta que la orden se abrirá de inmediato.

Para evitar clicks por error, puede ocultar fácilmente el panel de one-click, seleccionando el ícono a la izquierda del nombre del símbolo.

Por supuesto, todavía puede abrir una posición haciendo click derecho en la ventana del gráfico y seleccionando "Trading" y luego "Nueva orden". En la ventana de operación, podrá colocar el nivel de stop loss y take profit o colocar órdenes pendientes.

La negociación con un solo click es la mejor opción cuando se tiene que actuar rápidamente: simplemente elija su volumen y luego haga click en Comprar o Vender. Su nueva posición se abrirá en segundos.

Ajuste del volumen predeterminado

El volumen predeterminado del panel trading con un click, puede ser configurado haciendo click en Herramientas, luego en Opciones y finalmente, en Comercio.

Estableciendo órdenes pendientes desde el gráfico

Las órdenes pendientes, también pueden colocarse directamente desde el gráfico. Simplemente, coloque el cursor en el nivel de precio necesario y haga clic con el botón derecho para abrir el menú de órdenes pendientes. Dependiendo de la posición, aparecerán diferentes órdenes.

En resumen: Si el menú está activado por encima del precio actual, las órdenes Sell Limit y Buy Stop estarán disponibles. Si el menú está activado por debajo del precio actual, se podrán colocar las órdenes de Buy Limit y Sell Stop.



Modificación de órdenes pendientes desde el gráfico

Una vez haya abierto una operación o establecido una orden pendiente, usted será capaz de administrarlo desde el gráfico.

Para establecer un Stop Loss o un Take Profit desde el gráfico, simplemente arrastre y suelte el nivel hacia arriba o hacia abajo. Al mover un nivel, aparecerá la información con la ganancia o pérdida potencial.

Para modificar los niveles de Stop Loss y Take profit ya establecidos, simplemente arrastre y suelte el nivel hacia arriba o hacia abajo. De esa forma, su nuevo nivel quedará activado.

Usando exactamente el mismo método, usted podrá modificar sus órdenes pendientes.



Lo que es más, usted podrá modificar, cerrar sus operaciones o establecer un Trailing Stop, simplemente haciendo click derecho sobre la línea de la orden en el gráfico. Un menú con dichas opciones aparecerá.

Puede gestionar sus órdenes pendientes exactamente de la misma manera. Simplemente, haga click derecho sobre la orden pendiente y el menú aparecerá.

Como se puede apreciar, no es por nada, que la ventana de gráfico es la parte principal de la plataforma MT4. No solo se utiliza para el análisis técnico, sino que también, puede realizar y gestionar sus operaciones. Un buen conocimiento de estas características, sin duda le serán muy útil en su trabajo diario como trader.

*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5