La negociación armónica combina patrones y matemáticas en un método de negociación que es preciso y se basa en la premisa de que los patrones se repiten. Los patrones de diagramas armónicos se consideran armónicos porque tienen una relación directa con la serie de números de Fibonacci.

Patrón de precios, patrón de velas, osciladores e indicadores técnicos: el análisis técnico ofrece numerosas herramientas que pueden ayudarle a analizar el mercado. Sin embargo, la mayoría de ellos son bastante reactivos, no proactivos. Eso significa que señalarán si la tendencia es ascendente o descendente o si se produjo un freno o una ruptura. Pero la mayoría de los inversores quieren saber qué podría pasar, no qué sucedió. Los patrones armónicos de precios podrían ser la respuesta, aunque deberá prepararse para algunos cálculos matemáticos que son esenciales en dicho análisis.

¿Cuáles son los patrones armónicos de precio?

La negociación armónica combina patrones y matemáticas en un método de negociación que es preciso y se basa en la premisa de que los patrones se repiten. Los patrones de diagramas armónicos se consideran armónicos porque tienen una relación directa con la serie de números de Fibonacci. Recordemos algunos de los niveles más importantes: 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 y 3.618. Los patrones armónicos identificados se refieren a niveles cruciales de Fibonacci. Como ya sabrá, los números de Fibonacci se pueden ver a nuestro alrededor en el mundo natural, y estas relaciones armónicas también están presentes en los mercados financieros. Al encontrar patrones de diferentes longitudes y magnitudes, el inversor puede aplicar las proporciones de Fibonacci a los patrones e intentar predecir los movimientos futuros.

La inversión armónica incluye la identificación y el análisis de un conjunto de figuras de gráficos. En la mayoría de los casos, estos patrones consisten en cuatro movimientos de precios, todos ellos conforme a niveles específicos de Fibonacci. Es por eso que debe conocer los niveles de Fibonacci incluso antes de tratar de analizar el mercado utilizando patrones armónicos. Sin embargo, debe recordar una regla crucial: a veces un patrón podría parecer armónico, pero debe ser confirmado por números de Fibonacci. Si los niveles no se alinean en el patrón, no es preciso en términos del concepto de patrones armónicos de precio.

Patrones armónicos más populares:

Los patrones armónicos pueden medir cuánto durarán los movimientos actuales, pero también se pueden usar para aislar los puntos de inversión. Los tres patrones armónicos más populares son: Gartley, Bat y Butterfly Echemos un vistazo a cada uno de ellos.

Gartley:

Gartley, como su nombre lo indica, fue presentado por H.M. Gartley. Un hecho interesante es que el patrón también se conoce como "Gartley 222". ¿Por qué? Porque la idea fue presentada en un libro que tiene exactamente 222 páginas. No esperabas esa explicación, ¿verdad? Pero volvamos al concepto de este patrón. De hecho, Gartley es la "madre" de todos los patrones armónicos de precios, lo que significa que todos los demás patrones son una modificación de Gartley. En cuanto a la construcción de este último, consta de 5 puntos:

XA: Esto podría ser cualquier movimiento en la tabla y no hay requisitos específicos para este movimiento para ser un comienzo de Gartley

AB: Este es opuesto al movimiento XA y debería ser aproximadamente el 61.8% del movimiento XA.

BC: Este movimiento de precio debe ser opuesto al movimiento AB y debe ser 38.2% u 88.6% del movimiento AB.

CD: El último movimiento de precio es opuesto a BC y debería ser 127.2% (extensión) de CD mover si BC es 38.2% de BC. Si BC es 88.6% de BC, entonces CD debe ser 161.8% (extensión) de BC.

AD: El movimiento general del precio entre A y D debe ser 78.6% de XA

Como puede ver, Garley podría indicar un movimiento hacia arriba o hacia abajo. El patrón alcista a menudo se ve al principio de una tendencia y generalmente indica el final de una corrección.

Murciélago (Bat):

Como se dijo, bat es una modificación de Gartley. Es similar a este último en apariencia, pero no en medida. El nombre de este patrón proviene de su parecido con el animal (murciélago). El patrón es un poco más simétrico que Gartley y su parte crucial es el 88.6% del nivel de Fibonacci.

XA: Esto podría ser cualquier movimiento en la tabla y no hay requisitos específicos para este movimiento para ser un comienzo del patrón Bat

AB: Este movimiento es opuesto al movimiento XA y debería ser aproximadamente 38.2% o 50.0% de XA.

BC: Este movimiento debe ser opuesto al movimiento AB y debe ser 38.2% o 88.6% del movimiento AB.

CD: El último movimiento de precio es opuesto a BC y debe ser 161.8% (extensión) de movimiento de BC si BC es 38.2% de BC. Si BC es 88.6% de BC, entonces CD debería 261.8% (extensión) de BC.

AD: El movimiento general del precio entre A y D debe ser 88.6 %% de XA

Hay dos tipos de patrón de murciélago: alcista y bajista. Como también se puede ver, el patrón es similar al de Gartley, solo que con diferentes niveles de retroceso. Ambos también se consideran patrones internos, porque la último impulso (CD) se encuentra dentro del movimiento inicial (XA).

Mariposa:

Butterfly es otra modificación de Gartley, pero a diferencia de Bat, no es un patrón interno. La idea de mariposa es similar a las anteriores, ya que también consta de cuatro movimientos de precios. Sin embargo, los niveles de retroceso son ligeramente diferentes, y el último impulso termina fuera de la onda inicial.

XA: Esto podría ser cualquier movimiento en la tabla y no hay requisitos específicos para este movimiento para ser un comienzo del patrón de mariposa

AB: Este movimiento es opuesto al movimiento XA y debería ser aproximadamente 78.6% de XA.

BC: Este movimiento debe ser opuesto al movimiento AB y debe ser 38.2% o 88.6% del movimiento AB.

CD: El último movimiento del precio es opuesto a BC y debe ser 161.80% (extensión) del movimiento BC si BC es 38.2% de BC. Si BC es 88.6% de AB, entonces CD debería 261.80% (extensión) de BC.

AD: El movimiento general del precio entre A y D debe ser del 127% o 161.80% de XA

Como puede ver, el punto D se encuentra por encima o por debajo del punto de partida, que difiere de Bat y Gartley. De esta manera, la mariposa se considera una formación externa. Pero no es la única diferencia. A diferencia de Gartley, Butterfly se centra en encontrar cambios de tendencia en nuevos mínimos o nuevos máximos.

Paciencia, práctica y una vez más paciencia

La inversión mediante patrones armónicos es una forma avanzada, precisa y matemática de invertir, pero requiere paciencia, práctica y mucho estudio para dominar los patrones.

Sin embargo, recuerde que los movimientos que no se alinean con las medidas adecuadas no se pueden ver como el patrón armónico de precios. Pero si este último pudiera ser reconocido, se deberían seguir algunas reglas importantes. Las stops de pérdidas (stop loss) deben colocarse justo más allá del punto D después de que el precio confirma el patrón y un movimiento de vuelta.

En segundo lugar, también hay cuatro posibles objetivos del siguiente movimiento: punto A, B, C y la extensión del 161.8% de la onda del CD. Como puede ver, la inversión mediante patrones armónicos requiere de muchas reglas que deben seguirse, por lo que es un método solo para inversores disciplinados y consecuentes.