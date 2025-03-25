Leonardo Pisano fue un matemático italiano, autor de la secuencia de números de Fibonacci. Esta secuencia se conoce desde hace siglos como una secuencia de los números: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y así sucesivamente, hasta el infinito. El número se calcula a partir de la suma de los dos números anteriores.

Esta secuencia numérica también se ha utilizado en los mercados financieros durante más de un siglo. Particularmente es importante el número Phi , o número áureo. La proporción áurea es la razón de dos números consecutivos, donde el número más alto es el numerador, y el número más pequeño coincide con el denominador. El resultado es siempre alrededor de 1.618, como se ve a continuación:

a = 0.618

b = 0.382

0.618/0.382 = 1.618

Ratio de Oro: 0.618 + 0.382 = 1.000

La Proporción Áurea se puede observar en lugares tan dispares como el Partenón, en la Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci, en girasoles, pétalos de rosa, conchas de moluscos, ramas de árboles, caras humanas, jarrones griegos antiguos e incluso espirales en la galaxia lejana.

Hay mucha información y métodos para utilizar Fibonacci en el cálculo, pero sólo nos concentraremos en su uso práctico en los mercados financieros y su aplicación en la negociación

Se trata, principalmente de soportes y resistencias:

Los retrocesos de Fibonacci son un método para determinar potenciales niveles de resistencia o soporte en el precio de un instrumento financiero. Se basa en la idea de que el precio rompe una parte predecible de un movimiento original, para después continuar y moverse en la dirección original.

A menudo, una corrección traspasa un porcentaje de Fibonacci de una onda previa. Históricamente, las áreas de resistencia más comunes suelen ser 38.2%, 50% y 61.8%. Estos niveles concentran la atención de la mayoría de analistas financieros, ya que son tomados como puntos de vuelta del mercado .

Por ejemplo en este gráfico del Oro, vemos el precio en $ 1.190. Después el precio desciende exactamente al punto 38,2% de esta oscilación, anes de que el precio se estabilice y continúen una vez más.

El siguiente gráfico nos muestra el par GBP/USD durante un período de 15 minutos. Como se puede ver, los mercados comenzaron a romper el área del nivel 38.2%, pero no lograron estabilizarse y continuan cayendo al siguiente nivel de recuperación del 50%. Los precios luego se recuperaron para alcanzar un nuevo nivel, continuando con su tendencia alcista.

Para concluir, el análisis de Fibonacci permite al inversor predecir niveles de soporte y resistencia de una corrección en el precio y podría ayudar a identificar objetivos de precio y puntos de inflexión potenciales en el mercado.

Como dibujar o diseñar los retrocesos de Fibonacci en el gráfico

Preferiblemente incluiremos las sombras de las velas en el análisis, de modo que incluyamos el sentimiento de mercado. La mayoría de las veces, esta diferencia es insignificante, pero a veces puede ser crucial. En los siguientes ejemplos, podemos ver que los ejemplos con Fibonacci se han dibujado en las sombras de las velas, en la parte inferior y superior de la tendencia.

El dibujo deberá hacerse en la misma dirección que el movimiento del precio. Después de hacer la medición, las líneas horizontales se dibujarán sobre el gráfico. Estas líneas serán los potenciales niveles de soporte y resistencia.

Los retrocesos de Fibonacci como parte de la estrategia de trading

Los retrocesos de Fibonacci pueden ser muy eficaces para entender el momento en el que podremos entrar en la tendencia del activo. Este método es usado como parte de una estrategia de trading sobre tendencias por parte de muchos traders. En esta estrategia los traders se fijarán en niveles de precio importantes que se dan la vuelta dentro de una tendencia.

Esto significa que conseguirán comprar cuando el mercado vaya en aumento y venderán cuando el mercado caiga. Sucesivamente el trader intentará abrir una posición en la misma dirección o tendencia inicial (considerado como de riesgo menor) Cuando se presenta este escenario, se espera que el precio rebote desde los niveles de Fibonacci en la dirección de la tendencia principal

En nuestro ejemplo, el precio a caído al nivel del 50,0% del retroceso antes de recuperarse. La probabilidad de encontrar un punto de vuelta del mercado aumenta cuando un nivel de retroceso de Fibonacci coincide con el nivel de soporte o resistencia del mercado.

Potente y útil

El retroceso de Fibonacci es un instrumento muy famoso que puede ser muy útil ya que puede enseñar puntos de inflexión con una precisión desconcertante. Es por ello que debería ser utilizado en combinación con otros indicadores para maximizar la oportunidad de trading de un instrumento financiero.