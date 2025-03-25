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¿Qué es el Dashcoin DHS?

¿Qué es el Dashcoin DHS?
¿Qué es el Dashcoin DHS?

El Dashcoin (DHS/USD) es una criptodivisa que pese a tener al igual que el Litecoin el código abierto para que todo el mundo pueda programar, presenta una mayor privacidad para los usuarios.
 
No ha de confundirse con otras divisas como el Darkcoin, que emplea un código menos común y requiere equipos y conocimientos informáticos más potentes.
 

Características:
 
- Mayor anonimato en las transacciones
- El algoritmo de seguridad es más potente que el de otras criptodivisas
- Se la conoce como la criptomoneda “anónima”.

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo invertir en Dashcoin (DHS/USD)?

Para poder invertir en Dashcoin (DHS/USD) sólo necesitas tener una cuenta de cliente con XTB 


Con tu plataforma xStation podrás operar en las 5 principales criptomonedas frente al dólar estadounidense (Bitcoin, Dashcoin, Ripple, Litecoin, Ethereum).

La inversión es similar a la del mercado Forex o de divisas. Es decir, en una posición de compra (buy) de Dashcoin (DHS/USD) (posición larga) estás comprando Dashcoin frente a dólares estadounidenses (vendiendo dólares). En este caso se espera que el Dashcoin se fortalezca frente al dólar. Si en cambio realizas una venta (sell) de Dashcoin (DHS/USD) (posición corta) estarás vendiendo Dashcoin frente a dólares estadounidenses, esperando que el Dashcoin pierda valor frente al dólar.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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