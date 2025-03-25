¿Qué es el Ethereum?

El Ethereum (ETH/USD) es una plataforma de programación, un lenguaje de programación, un protocolo y una moneda (Ether) creada para financiar el proyecto. Su creador, Vitalik Buterin utiliza esta tecnología con el fin de descentralizar programas y aplicaciones informáticas, para ser accesibles a todo el mundo.



La idea es que cualquier persona pueda subir o programar en Ethereum, pero todo ello bajo estrictas reglas.



Características del Ethereum



A diferencia del Bitcoin, no existe un número fijo de monedas (Ether).

Actualmente existen cinco compañías que controlan el 85% de la producción de esta criptomoneda.

En 2026 se estima que las monedas en circulación ascienden al menos a 79 millones.

¿Cómo invertir en Ethereum (ETH/USD)?

Para poder invertir en Ethereum (ETH/USD) sólo necesitas tener una cuenta de cliente con XTB. Con tu plataforma xStation podrás operar en las 5 principales criptomonedas frente al dólar estadounidense (Bitcoin, Dashcoin, Ripple, Litecoin, Ethereum).

La inversión es similar a la del mercado Forex o de divisas. Es decir, en una posición de compra (buy) de Ethereum ETH/USD (posición larga) estás comprando Ethereum frente a dólares estadounidenses (vendiendo dólares). En este caso se espera que el Ethereum se fortalezca frente al dólar. Si en cambio realizas una venta (sell) de Ethereum ETH/USD (posición corta) estarás vendiendo Ethereum frente a dólares estadounidenses, esperando que el Ethereum pierda valor frente al dólar.