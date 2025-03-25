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¿Qué es el Ethereum?

¿Qué es el Ethereum?
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¿Qué es el Ethereum?

El Ethereum (ETH/USD) es una plataforma de programación, un lenguaje de programación, un protocolo y una moneda (Ether) creada para financiar el proyecto. Su creador, Vitalik Buterin  utiliza esta tecnología con el fin de descentralizar programas y aplicaciones informáticas, para ser accesibles a todo el mundo. 
 
La idea es que cualquier persona pueda subir o programar en  Ethereum, pero todo ello bajo estrictas reglas.
 

Características del Ethereum
 

  • A diferencia del Bitcoin, no existe un número fijo de monedas (Ether). 

  • Actualmente existen cinco compañías que controlan el 85% de la producción de esta criptomoneda.

  • En 2026 se estima que las monedas en circulación ascienden al menos a 79 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo invertir en Ethereum (ETH/USD)?

Para poder invertir en Ethereum (ETH/USD) sólo necesitas tener una cuenta de cliente con XTB. Con tu plataforma xStation podrás operar en las 5 principales criptomonedas frente al dólar estadounidense (Bitcoin, Dashcoin, Ripple, Litecoin, Ethereum).

La inversión es similar a la del mercado Forex o de divisas. Es decir, en una posición de compra (buy) de Ethereum ETH/USD (posición larga) estás comprando Ethereum frente a dólares estadounidenses (vendiendo dólares). En este caso se espera que el Ethereum se fortalezca frente al dólar. Si en cambio realizas una venta (sell) de Ethereum ETH/USD (posición corta) estarás vendiendo Ethereum frente a dólares estadounidenses, esperando que el Ethereum pierda valor frente al dólar.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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