Qué es la operativa Forex y en qué consiste invertir en este mercado?

Forex – también conocido como FX o mercado de divisas – es el cambio de una divisa por otra a un precio acordado.

Supongamos que usted planea unas vacaciones a Estados Unidos y necesita cambiar el dinero que gastará de libras esterlinas (GBP) a dólares americanos (USD).

El lunes, usted buscará en su cambio de moneda local y verá que la tasa de cambio para GBP/USD es $1.45. Esto quiere decir que por cada libra que cambia, recibirá $1.45. Usted gasta £100 para obtener $145.

Por otro lado, usted pasa por el mismo cambio de divisas unas semanas más tarde y encuentra que la última tasa de cambio para GBP/USD es ahora $1.60. Sus £100 ahora obtendrán $160 – un extra de $15 –

Las tasas de cambio de divisas fluctúan constantemente por una variedad de factores, como la fuerza de la economía de un país. Lo que los traders de forex tienen como objetivo es obtener rentabilidad de esas fluctuaciones por medio de la especulación de cuando subirán o caerán.

Forex es un Mercado que funciona las 24 horas.

Básicamente, el trading en forex es la acción de especular con el movimiento del precio de cambio por medio de la compra de una divisa al mismo tiempo que vendemos la otra. Los valores de las divisas crecen (aprecian) y bajan (deprecian) entre ellas debido a un número de factores económicos, geopolíticos y técnicos.

Forex es un mercado mundial, abierto las 24 horas del día, cinco días a la semana (lunes a viernes). Sigue al sol alrededor de la tierra, abriendo el lunes a la mañana de Wellington, Nueva Zelanda, para después seguir con los mercados asiáticos en Tokio y Singapur. Más tarde, se mueve a Londres antes de cerrar en la noche del viernes en Nueva York.

En contraste con muchos otros mercados, el Mercado de forex es over-the-counter (OTC) esto significa que no hay una locación física o una central y las operaciones se realizan las 24 horas del día a través de una red global de negocios, bancos e individuos.

Liquidez y apalancamiento

Forex es el mercado con el mayor volumen de operaciones en el mundo con un turnover promedio que supera los $5 trillones cada día.

Significa que los pares de divisas están en constante movimiento fluctuante de los valores entre ellas, creando oportunidades de trading para aquellos inversores que lo exploten. Además, forex es un producto apalancado, lo que implica que usted puede acceder a una mayor exposición al movimiento de divisas al que podría obtener cuando compra divisas físicamente.

¿Que hace que la operativa en forex sea tan volátil?

Las tasas de forex son uno de los factores más importantes para determinar el nivel de bienestar económico de un país, por ello es que son constantemente observados y analizados ante una multitud de diferentes indicadores.

Esto es lo que convierte a la operativa en forex tan rápida y excitante – la gran liquidez de mercado se traduce a que los precios pueden cambiar rápidamente en reacción a noticias y eventos en el corto plazo, condiciones políticas, operativa internacional, políticas de bancos centrales y más.

Algunos de los determinantes claves que influencian los precios de forex son:

-Estabilidad política y económica.

-Tasas de inflación.

-Políticas monetarias.

-Deuda de gobierno.

-Desastres naturales.

Para más información en forex, visite nuestra página de forex o aprenda como operar forex.