¿Qué es un swap y qué tipos existen?

Dentro del mercado bursátil, existen multitud de instrumentos en los que los usuarios pueden invertir. Algunos de ellos gozan de gran popularidad entre el público generalista, como pueden ser las acciones, mientras que otros se acercan más a los usuarios que gozan de ciertos conocimientos financieros. Este es el caso de los swaps, un tipo de derivado que ha ido aumentando su popularidad en los últimos tiempos y que comparte nomenclatura con un tipo de comisión que también conviene conocer.
Los swaps, también conocidos como permutas financieras, son un derivado financiero por el que dos entidades se comprometen a intercambiar dos corrientes de pagos durante un tiempo predeterminado y bajo unas condiciones concretas. Estos intercambios pueden ser sobre la misma moneda, en cuyo caso se conocerán como swap de tipo de interés, o sobre una distinta, en cuyo caso se conocerán como swap de tipo de divisa.
A diferencia de lo que ocurre con los futuros, los swap se negocian en el mercado extrabursátil y, por lo general, suelen firmarse entre empresas y organizaciones, que los emplean tanto para generar beneficio como para protegerse de determinados riesgos. Estos contratos vieron la luz en la década de los 80 y, desde entonces, han ido ganando popularidad en los mercados financieros hasta convertirse en uno de los instrumentos más negociados del sector.
¿Cuáles son los tipos de swap financieros?
Dentro del mercado se pueden identificar distintos tipos de swaps, diseñados para abordar distintas necesidades. Entre estos, algunos de los más destacados son:
Swaps de tipos de interés: Son acuerdos en los que las partes intercambian pagos de intereses, generalmente uno a tipo fijo y otro a tipo variable. Se utilizan para gestionar el riesgo asociado a fluctuaciones en los tipos de interés.
Swaps de divisas: En este caso, se intercambian flujos de efectivo en diferentes monedas, lo que permite a las partes cubrirse frente a riesgos cambiarios derivados de operaciones internacionales.
Swaps de commodities: Implican el intercambio de precios o índices vinculados a commodities, como petróleo, gas o metales, para mitigar riesgos derivados de variaciones en sus precios.
Swaps de crédito: Diseñados para transferir el riesgo de crédito de un activo, estos acuerdos suelen emplearse como herramienta para protegerse frente a impagos o reestructuraciones de deuda.
Cada tipo de swap tiene aplicaciones concretas y está orientado a diferentes objetivos financieros, por lo que resultan herramientas versátiles en la gestión de riesgos y estrategias de inversión.
Swaps nocturnos
Más allá de los swap financieros, dentro del mundo de la inversión podemos identificar otro tipo de swap que resulta de gran interés para los usuarios interesados en adentrarse en el mercado bursátil: el swap nocturno u overnight. El swap nocturno es una comisión que los corredores cobran cuando se dejan ciertas posiciones abiertas de un día para otro; es decir, es un coste que los inversores deben abonar cuando no cierran sus posiciones al terminar el día de operaciones.
El swap nocturno actúa como un tipo de interés, el cual se aplica sobre el valor nominal de las posiciones que se tengan abiertas de un día para otro.
Este coste se suele cargar en la cuenta de los inversores a medianoche, aunque el horario exacto en el que se aplicará dependerá del corredor que se haya contratado para operar en Bolsa. De igual manera, el monto exacto de este coste también variará en función del corredor elegido, el instrumento negociado, el tipo de posición (es decir, si la posición es a venta o compra), su valor nominal o el tiempo que se mantenga abierta la posición.
En algunos casos, además, los corredores también aplican este swap si se mantiene una posición abierta el fin de semana. Este coste puede aplicarse los viernes o los lunes, por lo que es recomendable consultar las condiciones del corredor para descubrir cuáles son los costes que aplican a sus clientes.
¿Qué swap tiene XTB?
En XTB, no ofrecemos swap como instrumento financiero, es decir, no ofrecemos swaps de tipos de interés, divisas, commodities o crédito. Por el contrario, sí aplicamos un swap nocturno, es decir, una comisión, en caso de que sea negativo, o abono, en caso de que sea positivo, por las posiciones que permanecen abiertas de un día para otro en instrumentos derivados.
Este swap suele aplicarse a medianoche, siendo su periodo máximo de aplicación entre las 23:50 y las 00:01 horas, y se establece según el cálculo del valor diario.
Esto es contenido educativo y no una recomendación. Invertir implica riesgos. Invierte de forma responsable.
