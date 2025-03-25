Leer más
Tiempo de lectura 1 minute(s)

Retiros desde la cuenta

Como retirar tu dinero desde la cuenta de XTB
Como retirar tu dinero desde la cuenta de XTB

* Retiros de fondos desde su cuenta XTB por medio de nuestro sistema online es simple, rápido y seguro.

* Para retirar fondos, simplemente ingrese a su Client Office y haga click en la pestaña "Retiros".

* Por medio de su Client Office, usted podrá gestionar sus retiros de forma eficiente, especialmente, si opera múltiples cuentas con diferentes tamaños de fondos.

 

Cómo realizar un retiro desde mi cuenta de trading XTB

Si usted desea procesar un retiro de fondo desde su cuenta, lo primero que debe hacer es ingresar a su Client Office.

 

Una vez dentro, se debe hacer click en la pestaña "Retiros" y seleccionar la cuenta de operaciones que desea retirar fondos.

Después de escoger la cuenta desde donde desea retirar fondos, usted debe elegir la cantidad que desea retirar y haga clic en el botón " Retirar" para procesar el retiro.

 

Luego de haber seleccionado la cuenta y escoger el monto a retirar, el sistema le entregará una confirmación del proceso a gestionar.


 

 

 

 

 

 

 

2 minutos

MT4 - Terminal
2 minutos

xStation 5 - Diseño básico
4 minutos

xStation 5 - Terminal

Esto es contenido educativo y no una recomendación. Invertir implica riesgos. Invierte de forma responsable.

Plataforma
Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.