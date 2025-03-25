Retiros desde la cuenta

Como retirar tu dinero desde la cuenta de XTB

* Retiros de fondos desde su cuenta XTB por medio de nuestro sistema online es simple, rápido y seguro.

* Para retirar fondos, simplemente ingrese a su Client Office y haga click en la pestaña "Retiros".

* Por medio de su Client Office, usted podrá gestionar sus retiros de forma eficiente, especialmente, si opera múltiples cuentas con diferentes tamaños de fondos.

Cómo realizar un retiro desde mi cuenta de trading XTB

Si usted desea procesar un retiro de fondo desde su cuenta, lo primero que debe hacer es ingresar a su Client Office.

Una vez dentro, se debe hacer click en la pestaña "Retiros" y seleccionar la cuenta de operaciones que desea retirar fondos.



Después de escoger la cuenta desde donde desea retirar fondos, usted debe elegir la cantidad que desea retirar y haga clic en el botón " Retirar" para procesar el retiro.

Luego de haber seleccionado la cuenta y escoger el monto a retirar, el sistema le entregará una confirmación del proceso a gestionar.



