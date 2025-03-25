Automatizar la operativa en la plataforma de inversión MetaTrader 4 (MT4) , cómo testearla, qué es el lenguaje de programación MQL4 y cómo puede ayudarnos en nuestra operativa.

En esta lección aprenderas:

Cómo automatizar la operativa en la plataforma MT4

Cómo testearla en MT4

Qué es MQL4 y cómo puede ayudarnos en nuestra operativa

No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4

Para ser rentable o consistente en la inversión en mercados financieros es vital desarrollar una estrategia propia, si bien, eso es exactamente una de las cosas más difíciles de conseguir; no sólo por la dificultad de conseguir el tiempo necesario para desarrollar esa estrategia y testearla, sino también por el factor emocional que la operativa en mercados financieros tiene. Automatizar la operativa en muchos casos, puede ayudarnos en estos factores.

La plataforma de inversión MT4 provee al inversor de multitud de herramientas para poder automatizar la operativa, eliminar el factor psicológico y suplir esa la falta de tiempo y recursos. La plataforma MT4 permite crear y testear Asesores Expertos o sistemas automáticos (EA). Estos Asesores Expertos son en realidad simples sistemas de trading que permiten la automatización de actividades de trading, gestión de riesgo y análisis.

Esto significa que un asesor experto o sistema automático, podrá realizar la rutina de realizar trabajo técnico e introducir órdenes a mercado mecánicamente..

Trabajar con sistemas automáticos de Trading

Trabajar con sistemas automáticos o asesores expertos se resume en:

Paso 1: Crear el asesor experto usando la herramienta de MT4, MetaEditor, y programar en lenguaje MQL4. Tiene una explicación más desarrollada de este tema en otra de nuestras lecciones con tutorial incluido.

Para crear el sistema automático, simplemente abra el Metaeditor desde la barra de herramientas, y elija ‘MetaQuotes Language Editor”:

Paso 2: Ajustar el sistema automático o asesor experto definiendo los parámetros del mismo, a través de la pestaña “opciones” dentro del menú:

En la pestaña Asesores Expertos:

‘Permitir Trading Automático” habilitará o desactivará la función del sistema automático. Otras opciones son opcionales. Podrá activar o desactivar el sistema automático de una forma más sencilla , si usa el icono "AutoTrading" que encontrará en la barra de herramientas.

Paso 3: Ponga sus sistema automático a funcionar después de haber fijado los parámetros deseados para el mismo.

Podrá hacerlo escogiendo “Navegador” desde la ventana de menú :

Luego, sólo elija o seleccione el sistema automático que quiera utilizar y elija la opción “Añadir a gráfico”, o simplemente seleccione con el ratón el sistema y láncelo directamente al gráfico donde quiera testearlo.

Aparecerá entonces la ventana de diálogo del sistema automático:

Acuérdese de seleccionar “Permitir Trading en vivo”, ya que, aunque tenga activados los ajustes del sistema automático, puede tener desactivada la opción todavía de permitir la operativa con Asesores Expertos..

Cuando su asesor experto esté bien configurado, lo sabrá ya que el nombre del mismo y el icono de una cara sonriente aparecerá en la esquina superior del gráfico

Eliminar los Asesores Expertos o sistemas automáticos

Para eliminar el asesor experto que desee, puede hacerlo, con el botón derecho del ratón en cualquier parte del gráfico, eligiendo la opción “Asesor experto – Eliminar”.

Mercado de Sistemas y aplicaciones

Como puede ver con los sistemas automáticos y el lenguaje de programación MQL4 puede automatizar su operativa. Pero, ¿qué ocurre si no sabe nada de programación? La plataforma MT4 dispone de acceso a una librería gratuita de Sistemas de pago y libres insertada directamente en la plataforma. Si no sabe programar, sólo escoja uno de los sistemas ya disponibles para usted.

Utilice la pestaña de “Mercado o Market” en el módulo Terminal de la plataforma y obtenga sistemas automáticos ya desarollados, aplicaciones, indicadores y mucho más.

Testeador de Estrategias

Para poder comprobar si lo que ha creado o comprado en el mercado de aplicaciones de MT4 es lo que estaba buscando, utilice el módulo Testeador de estrategias. Podrá comprobar la eficiencia del sistema de trading con datos de histórico. Este testeo de históricos le permitirá empezar con el sistema automático en diferentes condiciones de mercado.

Para abrir la ventana “Testeador de Estrategias” vaya al apartado “ver” en la parte superior de la plataforma.

Ajuste los parámetros del test, tales como instrumento financiero, período, modelo, etc

Y analice los resultados. Tan sencillo como esto.

MQL4

MT4 es una plataforma flexible que le permite utilizar el lenguaje de programación de la misma, MQL4 para extender las funcionalidades a su gusto. MQL4 le permitirá crear asesores expertos, indicadores, scripts o estrategias.

Puede comenzar a programar su herramienta simplemente abriendo el módulo MetaEditor, que tiene disponible en la barra de herramientas.

Este Metaeditor le permitirá crear y editar multitud de herramientas de análisis técnico en la plataforma MT4.

MQL4 es un lenguaje de programación muy similar al conocido lenguaje C++, e incluye multitud de funciones necesarias para analizar las cotizaciones y mercados, como por ejemplo, entre otros, indicadores técnicos

Toda la información sobre la función y construcción del lenguaje MQL4 lo encontrará en el apartado MQL4 documentación .

Con ayuda de estos materiales podrá crear infinidad de herramientas para ayudarle en su estrategia.

*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5