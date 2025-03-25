Aprende a hacer trading desde el gráfico de Xstation

La negociación desde un gráfico le permite tomar y editar órdenes directamente en el gráfico.

El operar desde los gráficos es una forma flexible e inmediata de realizar trading en los mercados e instrumentos elegidos.

La plataforma de operaciones Xstation le permite establecer directamente las órdenes pendientes desde el gráfico o en la ventana de orden.

Luego de establecer una orden pendiente desde el gráfico, se abrirá una venta de orden con todos los parámetros establecidos previamente.



La plataforma de operaciones Xstation ha sido diseñada para hacer más fácil la negociación, lo que le permite establecer órdenes pendientes directamente desde el gráfico sin la necesidad de abrir una nueva ventana de orden y de ajustar todos los parámetros de forma manual.

Con el fin de comenzar a operar en el gráfico, primero debe presionar el botón que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla (resaltado en el ejemplo anterior por una caja blanca ). Después de hacerlo, debe mover el cursor del mouse sobre el gráfico para que pueda seleccionar un nivel en el que se abrirá la orden pendiente .



Una vez que haya elegido el nivel de precios de su orden pendiente, puede seleccionar Stop Loss o Take Profit por encima o por debajo de su nivel.

En el ejemplo anterior, se ha optado por establecer un orden pendiente en el nivel de 41.96. El nivel de stop loss se ha seleccionado en 45.50 y el nivel de Take Profit se ha seleccionado a 32.28. Debido a que el stop loss fue elegido por encima del nivel en el que se abrió la posición, el sistema determina automáticamente que se trata de una Sell Stop.

Después de establecer la orden pendiente desde el gráfico, se abrirá una ventana con los parámetros elegidos. Si usted quisiera hacer algunas modificaciones, puede hacerlo en la ventana abierta.



Si desea establecer la orden pendiente, entonces debe hacer click en el botón " Sell Stop ", ya que es el tipo de transacción que se estableció .





