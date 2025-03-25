¿Qué son los CFDs o Contratos por Diferencias?

Los CFDs son un grupo de instrumentos dirigidos a inversores de corto plazo interesados en movimientos rápidos del mercado con altos beneficios potenciales pero también con alto riesgo. ¿Qué es lo que realmente diferencia a los CFDs de la inversión tradicional?

La volatilidad en los mercados ha atraído a inversores durante cientos de años, proporcionando oportunidades de inversión con todos los riesgos que éstas conllevan. Hoy, sin embargo, el mercado es mucho más dinámico, volátil y rápido de lo que solía ser gracias al desarrollo de la tecnología, la rápida circulación de la información y el acceso a internet. Esto ha hecho que la inversión en CFDs (los contratos por diferencias) sea cada vez más popular.

Con la operativa en CFDs el inversor no posee el instrumento, y por tanto no es responsable de todas las obligaciones y problemas relacionados con el mismo. Por ejemplo, se puede especular con el precio del petróleo, cobre o el oro sin ser dueño físicamente de la materia prima y sin tener que esperar su entrega. Gracias al desarrollo de la tecnología, la gente puede empezar a invertir en CFDs desde cualquier lugar del mundo. Además, la inversión en contratos por diferencias se reconoce por la permitida “venta en corto” lo que ofrece la oportunidad de obtener beneficios cuando los precios caen. La inversión en CFDs ha evolucionado y hoy puede utilizarse en divisas, índices de acciones, materias primas, metales preciosos, acciones e incluso criptomonedas. Conlleva el uso de apalancamiento para incrementar el ratio de riesgo/beneficio.

Este método de inversión trae grandes oportunidades y riesgos que no podemos desestimar. En este artículo detallaremos e intentaremos contestar a las preguntas: ¿cuáles son las ventajas/desventajas de los CFDS? Y más importante ¿cómo empezar a invertir con ellos?

¿Qué son y cómo funcionan los CFDs?

CFD viene de “Contrato por Diferencias”. Quiere decir que no posees el instrumento en el que inviertes (acciones de empresas, índices o materias primas) si no un contrato por diferencias. Cuando inviertes a través de CFDs tan sólo estás especulando sobre el movimiento del precio, que puede subir o bajar. Tu tarea como inversor es predecir el movimiento del futuro precio del instrumento en el que especulas.

En el caso de CFDs sobre acciones, el apalancamiento te ayudará a comprar más contratos de acciones de los que podrías comprar en acciones al contado. En este caso tus beneficios o pérdidas pueden verse multiplicados.

Por ejemplo, elegiremos la acción de Tesla, que en este ejemplo se invierte a 1000$. Con 1000$ en tu cuenta de inversión podrías comprar únicamente 1 acción de la empresa. Cuando inviertes con CFDs en esta acción, tendrás la ventaja del apalancamiento 1:5 asignado. O lo que es lo mismo, para abrir una posición en la acción de Tesla tan solo necesitarás el 20% del valor de margen de la posición. La apertura de una posición de 1000$ te costará tan solo 200$. Por otro lado, si abres una posición de 1000$, el valor del contrato será de 5000$, por lo que comprarás 5 contratos de CFDs sobre esta acción. Si el precio de la acción sube, te beneficiarás mucho más que si tuvieras la acción real y viceversa, si el precio de la acción cae, la pérdida será sustancialmente mayor.

Debido a que únicamente inviertes en contratos por diferencias, también puedes apostar a que el precio de la acción caerá si crees que está sobrevalorada o esperas un descenso súbito en su precio. El mercado se caracteriza por una alta volatilidad y los precios de los instrumentos suben y bajan constantemente. Puedes introducir una orden de venta con el botón de VENDER. Es el contrario a COMPRAR, donde apuestas a que los precios van a subir.

Este caso ilustra apropiadamente las oportunidades y riesgos que conlleva la inversión en CFDs. Gracias al apalancamiento es posible obtener grandes beneficios con un capital mucho menor del comprometido, pero hay que tener en cuenta que los riesgos de pérdidas también son mucho mayores.

Para invertir hábilmente en CFDs y mirar al mercado con ventaja, necesitarás un plataforma de inversión fiable, rápida e intuitiva, que te permita utilizar tus conocimientos. En la xStation 5 encontrarás muchos indicadores técnicos y análisis de mercado para facilitar tu proceso de toma de decisiones.

¿Qué es la venta en corto?

La venta en corto es entrar a mercado en posiciones sobre los precios descendentes. Con esta posición puedes obtener dinero cuando los precios de los instrumentos caen. Normalmente los inversores pierden dinero cuando los precios caen. Sin embargo, la inversión en CFDs te permite invertir bajo todo tipo de condiciones, incluso de cara a los precios bajistas; pero debes recordar que el riesgo siempre es alto y los precios suelen fluctuar.

La palabra 'entrada en corto" o "venta en corto' tiene su origen en el comportamiento del precio. Las recesiones suelen ser más dinámicas y duran mucho menos que el "movimiento alcista", también conocido como mercado alcista. Puede ver cómo se comportaron los precios e índices de las empresas estadounidenses en 2008 ante la quiebra de Lehman Brothers o en marzo de 2020 durante el colapso del COVID-19.

Gracias a la posibilidad de "entrar en corto', Michael Burry, el actual propietario del fondo de cobertura Scion, que criticaba el sistema crediticio estadounidense, hizo una fortuna en el pánico de Wall Street de 2008. Esta historia se muestra en la película 'The Big Short'.

Si desea intentar ganar dinero con caídas repentinas y drásticas de los precios, puede utilizar no solo las ventas en corto, sino también el índice VIX, denominado "índice del miedo". Este índice rastrea la volatilidad del índice S&P 500 y la volatilidad aumenta cuando la confianza de los inversores disminuye y se produce el pánico que conduce a la venta de activos. Cuando la volatilidad proyectada del índice S&P 500 aumenta, el índice VIX también aumenta. Entonces, en el caso del índice VIX, es al revés, si espera pánico: toma una posición de COMPRA que lo expone a un índice en alza. Alternativamente, puede tomar una posición en un índice VIX a la baja cuando crea que el pánico ha terminado y los precios pueden comenzar a subir de nuevo lentamente.

Puede leer más sobre el índice VIX en este artículo ¿Cómo empezar a invertir con VIX?

Venta en corto en la plataforma xStation5

Abra una posición corta en la plataforma de la misma manera que una posición larga. En lugar de hacer clic en el botón verde COMPRAR, seleccione el botón rojo VENDER.

Incluye una posición larga o posición de COMPRA si crees que el precio del instrumento se apreciará.

Incluye una posición corta o posicion de VENTA si crees que el precio del instrumento se depreciará.

Órdenes de protección: SL y TP

Al negociar con instrumentos CFD, debe tener en cuenta una alta volatilidad del precio y el resultado de la posición. Al analizar el gráfico y la situación cambiante, algunos inversores deciden utilizar órdenes defensivas automáticas para no tener que seguir el gráfico todo el tiempo.

Stop Loss

Como sugiere el nombre, una orden Stop Loss puede proteger contra pérdidas cada vez mayores, la posición se cerrará automáticamente cuando el precio caiga por debajo de su nivel especificado. Otro tipo de orden stop loss es un stop loss dinámico, que sigue el precio de un instrumento a una distancia establecida por usted. El uso de un stop loss dinámico o “trailing stop” puede permitirle mantener una posición durante un período de tiempo más largo, maximizando sus beneficios y limitando el riesgo que surge de un movimiento repentino de precios.

Take profit

Una orden Take Profit, por otro lado, le permitirá cerrar automáticamente una posición rentable al nivel de precio que considere apropiado. El nivel de cierre puede basarse, por ejemplo, en el análisis técnico que haya realizado en xStation5 o en su propio análisis de la situación del mercado.

Puede encontrar más información sobre las órdenes defensivas junto con las instrucciones para configurarlas aquí y en la plataforma xStation5, en la pestaña 'Educación', donde presentamos videos instructivos.

Apalancamiento financiero

El uso del apalancamiento conlleva tanto la oportunidad de abrir una gran posición con una pequeña cantidad de capital empleado como una mayor responsabilidad y riesgo.

Al invertir con instrumentos CFD, la cantidad que invierte para abrir una posición se denomina margen. La cantidad necesaria para abrir una posición depende del instrumento que esté negociando y del apalancamiento que se le asigne. Usemos un ejemplo.

Si tuviera que abrir una posición de 1 lote (1 lote equivale a 100.000 unidades de la divisa base) en el par de divisas EURUSD, necesitará aproximadamente 500 EUR, porque el apalancamiento disponible en el par EURUSD es de 1:200, lo que significa que para abrir una posición necesitaría el 0.5% del valor nominal del margen. Por lo tanto, abriría una posición de 1.000 EUR (0,01 x 100.000) con un margen de 5 EUR.

También es importante que se familiarice con los términos Saldo, Equity (valor de la cuenta), Margen libre y, lo que es más importante, Nivel de margen.

- El saldo de la cuenta cambia solo cuando deposita, retira, cierra o abre una posición.

- Equity o Patrimonio es la cantidad en su saldo más el resultado actual de sus posiciones abiertas.

- El margen es la suma de sus márgenes: la cantidad total tomada para abrir posiciones en CFD.

- El margen libre es la cantidad que aún puede usar para abrir nuevas operaciones.

- El nivel de margen es un indicador que cuenta el % de su margen. La fórmula es:

Por lo tanto, si su capital es de 3.300 EUR y el margen en una posición de CFD es de 33 EUR, su nivel de margen será del 1.000 %.

Sin embargo, si el valor de su cuenta es de 35 EUR y el margen es de 33 EUR, su nivel de margen será de casi el 106%. (35 / 33 x 100 % = 106)

Si en una posición abierta de CFD ha registrado una pérdida de 18 EUR, el valor de su cuenta es de sólo 17 EUR. En este caso, su nivel de margen solo rondará el 51,5 %, lo que significa que se activa un mecanismo de defensa automático llamado Stop Out, que cerrará su posición para evitar más pérdidas si su nivel de margen cae por debajo del 50 %.

La existencia del mecanismo es un requisito legal y es resultado de las regulaciones a las que estamos sujetos regulados por instituciones financieras como ESMA, CNMV o la FCA, entre otros.

Si el nivel de margen cae por debajo del 80%, le enviaremos una advertencia de Margin Call, lo que significa que su nivel de margen ha caído a niveles peligrosos y puede resultar en el cierre de su posición.

Si desea mantener abiertas sus posiciones de CFD mientras el nivel de margen está cayendo, simplemente puede depositar fondos en su cuenta, lo que hará que su patrimonio o “Equity” (valor de la cuenta) aumente y el nivel de margen suba. La información sobre el nivel actual de margen (%) se muestra en la plataforma, por lo que no tiene que hacer cálculos por su cuenta.

Puede leer más sobre el mecanismo Stop Out aquí

Mejor plataforma de inversión en CFDs

Las plataformas de negociación de CFD son lugares donde se pueden realizar transacciones que implican la compra o venta de múltiples activos como índices, criptomonedas, acciones o materias primas. En XTB entendemos realmente el dinamismo del mercado, por eso ofrecemos una plataforma xStation moderna y confiable en 3 versiones diferentes:

Versiones disponibles de la plataforma xStation5:

- Aplicación de escritorio instalada en su ordenador,

- Acceso Web desde la página de XTB.

- XTB App para dispositivos móviles

En nuestra plataforma encontrará la posibilidad de negociar CFD en miles de instrumentos diferentes, encontrando exposición a, entre otros: todos los principales índices, metales preciosos, materias primas, criptomonedas y acciones de miles de empresas que cotizan en los mercados financieros globales.

¿Crees que el precio de Bitcoin caerá a 100$? Puede apostar al negociar con una posición de CFD de venta en corto sobre el precio de Bitcoin. ¿O tal vez crees que Bitcoin valdrá 100.000$ en un futuro cercano? Podrá comprobarlo negociando el CFD de Bitcoin y tomando una posición de compra.

Cuenta FORMACIÓN gratuita

Entendemos que, como trader novato o alguien que aún no está familiarizado con nuestra plataforma, puede querer probarla primero. Es por eso que proporcionamos una cuenta DEMO gratuita.

Todos pueden familiarizarse con la interfaz, el funcionamiento y los videos educativos que acelerarán el ritmo de aprendizaje. También podrá ajustar el depósito en su cuenta DEMO usted mismo. Esta plataforma es Demostración, pero en cualquier momento podrá cambiar a la plataforma real. Aquí encontrará acceso a cientos de mercados financieros, cotizaciones en tiempo real y podrá comenzar a invertir y negociar con CFD.

Acceso instantáneo a las noticias de mercado y análisis

Todos los días, en la plataforma xStation, nuestro departamento de analistas de mercados financieros proporciona a nuestros Clientes la información y los análisis de mercado más recientes en la pestaña 'Noticias'. Con acceso a información actualizada y material analítico, es posible que pueda mejorar sus operaciones y realizar un seguimiento de las noticias más recientes del mercado..

Indicadores de Análisis Técnico

Con acceso a cientos de indicadores para ayudarlo a analizar el gráfico de precios, podrá estudiar las reacciones de los precios por su cuenta y encontrar el momento adecuado para comenzar a negociar con CFD comprando o vendiendo.

Asistencia profesional

Nuestros asesores podrán ofrecerle asistencia profesional vía chat, teléfono y correo electrónico los 5 días de la semana con información sobre la situación de su cuenta y operaciones. Además, recibirá contacto con su administrador de cuenta de corretaje personal a quien podrá dirigir cualquier pregunta.

Miles de instrumentos

Para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, ofrecemos la negociación con CFD en tiempo real. Nuestros Departamentos de Trading y TI trabajan para mejorar nuestra plataforma publicando nuevas actualizaciones y garantizando su tiempo de actividad, liquidez y seguridad.

Para obtener más información sobre las características de nuestra plataforma, haga clic aquí:

Instrumentos CFDs

Cada instrumento tiene características individuales y está sujeto a fluctuaciones influenciadas por diversos factores macroeconómicos, políticos o industriales. Por lo tanto, para ayudarlo a comprender mejor los detalles de los instrumentos con los que comenzará a invertir, hemos preparado artículos para usted que puede encontrar en nuestra nueva plataforma educativa. El conocimiento puede darle una ventaja, y 'comprender' las fluctuaciones de precios puede mejorar sus operaciones.

El US100, que rastrea los futuros del índice NASDAQ, está influenciado por el sentimiento de los inversores hacia las empresas de tecnología y el desempeño financiero de las empresas más grandes del índice, como Apple y Microsoft, entre otras.

El mercado del oro, por otro lado, está influenciado por otros factores específicos que hacen que los precios de los metales suban, a menudo cuando los inversores se sienten incómodos con los cambios en la política mundial.

Las empresas mineras de uranio están influenciadas por la demanda de las plantas de energía nuclear y las actitudes cambiantes del gobierno hacia la energía nuclear.

La negociación en CFD hace que todo "suceda más rápido", el resultado de una posición cambia más rápido y puede ver grandes beneficios y pérdidas desarrollándose más rápido. Es por eso que le recomendamos que se familiarice con nuestra oferta y la plataforma xStation 5 para probar las oportunidades bursátiles que ofrecemos.

A cada instrumento se le asigna una cantidad fija de apalancamiento disponible, que no puede cambiar usted mismo. Puede encontrar información básica adicional sobre cada uno de ellos en nuestra plataforma xStation, en la pestaña 'información del instrumento'.

Por supuesto, puede solicitar el estatus de cliente experimentado o profesional, en cuyo caso se cambiará el apalancamiento por el máximo disponible. Para ello también puede ponerse en contacto con nosotros, el departamento comercial le dará información precisa sobre la documentación al respecto.

Antes de comenzar a invertir en nuestra plataforma, la lista de instrumentos disponibles para negociar con CFD, junto con información, se puede encontrar aquí:

Ventajas y desventajas de operar en CFDs

Por supuesto, la negociación de CFD, al igual que cualquier otra forma de inversión de capital, tiene sus ventajas y desventajas específicas. Identificar exactamente qué característica es una desventaja y cuál es una ventaja es un asunto individual porque a algunos operadores les gusta la alta volatilidad y las oportunidades que conlleva, mientras que otros pueden no sentirse cómodos con este tipo de riesgo.

Cómo empezar a invertir en CFDs en 11 pasos

1. Visita nuestra página web www.xtb.com/lat y pinche en Abrir Cuenta

* Invertir implica riesgos. Para volúmenes superiores a 100.000 € al mes, comisión del 0,8% (mín. 10€).

2. Rellena el formulario, introduce tus datos y sube la documentación necesaria para su verificación.

3. En solo 1 o 2 días tendrás activa tu cuenta y podrás empezar a invertir en CFDs si se han cumplido todos los requisitos. Verificaremos tus conocimientos, experiencia y tolerancia al riesgo.

4. Entra en la plataforma xStation5 a través de esta ruta: https://xstation5.xtb.com/?branch=lat#/_/login

5. En la plataforma, en la pestaña de Inversión -> 'Market watch' encontrarás miles de instrumentos disponibles para invertir, colocados en pestañas especiales.

6. Busca instrumentos introduciendo el nombre del instrumento que te interesa, como puede ser el GOLD o el OIL.

7. Una vez buscado el instrumento, lo encontrarás a mano izquierda. Desde esta ventana podrás abrir su gráfico, leer información sobre el instrumento, apalancamiento disponible y cerrar tu primera transacción.

8. En la pestaña de 'Market Watch' proporcionamos una calculadora avanzada gracias a la cual no tendrás que hacer los cálculos necesarios por ti mismo.

9. Al presionar el botón de COMPRAR o VENDER llevarás a cabo una operación de compra si crees que va a subir, o de venta si crees que los precios van a caer.

10. Tus posiciones abiertas las verás en la pestaña de “Posiciones Abiertas”, y dentro de esta pestaña también podrás cerrarlas al pinchar en la X roja a la derecha, o cerrar una posición abierta de manera parcial al pinchar con el botón derecho sobre la opción de “Cierre Parcial”.

11. Cuando cierres la posición, los fondos de la misma volverán inmediatamente a tu balance, desde donde podrás retirarlos, o introducir nuevas transacciones y continuar invirtiendo.

Horario operativo

La inversión en CFDs es posible cuando el instrumento subyacente está disponible para invertir y las cotizaciones están en curso. En el caso de las acciones, la inversión se abre cuando abren los mercados, acaban las cotizaciones en fijo y horario conocido.

En el caso de instrumentos como futuros sobre índices o futuros sobre materias primas, el horario de apertura depende de la liquidez y el horario de negociación del instrumento subyacente tal como cotiza en la CME, por ejemplo.

Los horarios detallados de las sesiones de negociación de instrumentos particulares se especifican en nuestra plataforma xStation 5. Al ir a la pestaña Observación del mercado -> Buscar -> Nombre del instrumento -> Aparecerá el botón 'i' dentro de un círculo 'Información del instrumento'. -> Una vez que haga clic en él, verá la hora exacta en que las cotizaciones están disponibles.

Por ejemplo, para plata y oro, el horario de apertura es de 00:00 a 23:00 de lunes a viernes.

Para la negociación de criptomonedas está abierto los 7 días de la semana con un descanso en la noche de viernes a sábado de 22:00 a 04:00.

Para los índices estadounidenses, por otro lado, la negociación está abierta de lunes a viernes de 00:05 a 22:15 y de 22:30 a 23:00.

Puede encontrar información actualizada sobre los cambios en el horario de negociación debido a días festivos, cierres de la bolsa de valores o suspensión de la negociación del instrumento subyacente con anticipación en la sección "Noticias para Traders" de nuestra página de inicio en www.xtb.com/lat

CFD Trading FAQ

¿Tienen los CFD ventajas sobre otros instrumentos?

Los CFD son instrumentos financieros distintos de acciones, índices o bonos. Sin embargo, la principal diferencia radica en el acceso a ventas en corto, apalancamiento y órdenes específicas como stop loss, take profit o trailing stop, así como en el funcionamiento del mecanismo de stop out.

Los CFD están diseñados para inversores que aceptan un alto riesgo. Gracias al apalancamiento financiero, la volatilidad del mercado puede causar pérdidas rápidas y significativas, así como beneficios. Si la volatilidad del mercado no es un problema para usted y está buscando una ventaja a corto plazo o tendencias, los CFD pueden ser adecuados para usted.

¿Puedo perder todo mi dinero invirtiendo en CFD?

La pérdida de la negociación de CFD está limitada por el mecanismo de protección automática. El saldo de su cuenta no puede ser negativo debido a la protección de saldo negativo, por lo que no puede perder más dinero del que depositó en su cuenta.

Si desea mantener abierta una posición con pérdidas, deberá depositar fondos adicionales en su cuenta para aumentar su 'Nivel de margen'. Esta solución puede ser adecuada si el precio comienza a moverse en su dirección y la posición eventualmente le generará un beneficio. Si, por el contrario, el precio sigue moviéndose en la dirección equivocada, es posible que se pierda todo el dinero depositado para cubrir la posición perdedora.

Antes de comenzar a invertir, familiaricese con cómo se realiza la negociación de CFD mediante el uso de una cuenta DEMO aquí : https://www.xtb.com/cl/cuenta-demo-trading

3. ¿Obtendré dividendos cuando comience a invertir con CFD sobre acciones?

Si negocia con CFD sobre acciones, tiene derecho al dividendo equivalente. Familiarízate con lo que es la fecha ex-dividendo y la fecha de pago. El equivalente de dividendo se paga en la 'fecha ex dividendo', también conocida como 'fecha de corte de dividendos'. El día de 'ex-date' es la decisión de cada empresa cotizada.

Para las posiciones de COMPRA, cuando apueste a aumentos de precios (largos), recibirá un dividendo positivo equivalente. Al mismo tiempo, en el ExDate, el monto del dividendo se extrae del precio de la acción, lo que significa que esto resultará en una pérdida en la posición. Esta pérdida se compensará con el dividendo positivo equivalente que reciba.

Para una posición de VENTA, si apuesta a la caída de los precios (en corto), recibirá un dividendo negativo equivalente. Al mismo tiempo, en ExDate, el monto del dividendo se reduce del precio de la acción, lo que genera un beneficio en su posición. Este beneficio se compensará con el equivalente de dividendo negativo que se le otorgue.

Ambas situaciones son estrictamente técnicas y no afectan directamente el resultado de la posición.

4. ¿Puedo cambiar el apalancamiento por mi cuenta?

No. El apalancamiento se asigna a un instrumento y no puede cambiarlo usted mismo. Por lo tanto, para los principales pares de divisas, como EURUSD, tendrá acceso a un apalancamiento de 1:200, mientras que al operar con acciones puede encontrar un apalancamiento inferior de 1:5.

5.¿Los precios de los instrumentos CFD son precisos y están actualizados?

Los precios de los CFD se basan en los precios de los instrumentos subyacentes. Para instrumentos como los CFD sobre acciones, el activo subyacente es siempre el precio actual de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa. Los precios de los índices son reales y están actualizados, sin embargo, son los precios de los instrumentos subyacentes, que los CFD 'rastrean', los que juegan un papel importante.

En otros instrumentos como el US500, OIL o NATGAS el subyacente es el futuro del activo subyacente. De esta forma, el US500 se basa en los precios de futuros, que pueden ser diferentes de la valoración "al contado" real del índice S&P500. Esto se debe a las distintas fechas de vencimiento de los contratos, ya que los inversores esperan valoraciones diferentes según el mes de la cotización, por lo que puede haber pequeñas diferencias. Una situación similar ocurre en el caso del petróleo y el gas natural, cuyos instrumentos subyacentes son también los precios de los contratos de futuros negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago.

Siempre proporcionamos precios en tiempo real con el mejor interés de nuestros clientes en mente.









Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. Cualquier investigación ha sido preparada de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y se considera una comunicación de marketing. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona actuando sobre esta información lo hace por completo y bajo su propio riesgo. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. La negociación de productos apalancados puede comportar un alto nivel de riesgo. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos y se le puede requerir hacer otros pagos. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por favor, comprenda los riesgos y busque asesoramiento independiente. Cuando XTB proporciona análisis de comercio y / o investigación, el autor de este artículo puede tener interés en los instrumentos antes mencionados. XTB tiene políticas establecidas para identificar y manejar cualquier conflicto de interés que pueda surgir en la producción de investigación y la provisión de análisis de operaciones. XTB International Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Belice con la licencia FSC 000302/316. Su oficina de registro es 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belice C.A. Para obtener más información, visite el sitio web www.xtb.com/lat