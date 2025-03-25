si un inversor espera que el precio de un instrumento seleccionado baje, podría tomar una posición corta o, en otras palabras, vender el instrumento.

La inversión generalmente se asocia con la compra de acciones y otros valores. Parece intuitivo, por lo que la mayoría de nosotros preferiríamos experimentar un mercado alcista que un entorno de mercado bajista. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que también pueden beneficiarse de la caída de los precios. Los mercados tienden a flutuar: los precios de los activos pueden estar aumentando un día y presentar una caída al día siguiente. Por lo tanto, siempre se debe recordar que los traders pueden ir a corto o largo plazo, ganando así cuando los precios suben o bajan.

Comprar vs Vender

Sería razonable ir en compra si se espera que el precio de un instrumento seleccionado suba. En este escenario, un inversor toma una posición larga o, en otras palabras, compra el instrumento. Si el precio de este instrumento avanza (de acuerdo con el plan inicial), el inversor obtendrá los beneficios de la operación, ya que la posición se volverá rentable.

Por otro lado, si un inversor espera que el precio de un instrumento seleccionado baje, podría tomar una posición corta o, en otras palabras, vender el instrumento. Si el precio de este instrumento cae (según el plan inicial), la operación será rentable.

En lo que respecta a los mercados de valores, la compra de valores es fácil de entender: los inversores apuestan a que ciertas empresas o mercados completos avanzarán. En la mayoría de los casos, esta ha sido una estrategia sólida desde una perspectiva a largo plazo a medida que la economía mundial se expande. No obstante, también se producen inestabilidades del mercado y la disponibilidad de ventas en corto permite a los inversores aplicar estrategias diferentes y más adecuadas. Como ya se mencionó anteriormente, los mercados también tienden a bajar. Si anticipa una corrección o simplemente cree que los precios de algunos activos caerán, la venta es una estrategia que le permite obtener ganancias en tales circunstancias; es tan simple como eso.

Aquí se debe enfatizar que un inversionista no necesita necesariamente poseer un activo para realizar ventas en corto - la palabra “vender” puede ser engañosa para algunos traders principiantes. Hoy en día, los inversores pueden vender algo incluso si no son propietarios del activo. Los contratos por diferencia (CFD) son un instrumento financiero que permite dicha negociación. Del mismo modo, si compra un CFDs sobre una acción, en realidad no es propietario del instrumento subyacente (una acción); simplemente apuesta a que su precio aumentará en el futuro.

El propósito de las operaciones de venta

Poner en corto ciertos valores sirve principalmente para fines especulativos, ya que los operadores creen que el precio bajaría por alguna razón. Si los participantes del mercado sospechan que el precio de un determinado activo (una acción, un índice bursátil, un producto básico, etc.) bajaría, abren posiciones cortas para beneficiarse de la caída de los precios. Como se explicó anteriormente, no es necesario poseer el instrumento subyacente mientras se negocian CFDs. Además, a veces los inversores pueden querer vender para mitigar su riesgo, ya que abrir una posición de venta protege contra pérdidas potenciales en una inversión propia; luego presentaremos un ejemplo apropiado.

Mercados donde puede negociar posiciones de venta

En el caso de los CFD (contratos por diferencias), los operadores nunca poseen un activo subyacente. Por lo tanto, cualquier contrato que esté disponible en la oferta XTB puede estar sujeto a una posición corta. Esto incluye materias primas como el oro o el petróleo, índices como DE30 o US100, pero también pares de divisas y acciones individuales.

¿Cuándo considerar una transacción de venta?

Los traders suelen basar sus decisiones en un análisis técnico o fundamental. Si bien existen varias estrategias bajo esos nombres amplios, analicemos algunos ejemplos simples.

Análisis fundamental: los operadores suelen considerar posiciones de ventas cuando ven que el mercado es demasiado caro. Los ejemplos pueden incluir una relación precio / ganancias por encima del promedio para índices como US500 o un mercado alcista en OIL que ha sido más largo que el promedio en el pasado. Al abrir una posición de venta, los operadores expresan su opinión de que el mercado recalentado se normalizará en el futuro.

Análisis técnico: la mayoría de las herramientas de análisis técnico son igualmente buenas para detectar oportunidades de compra y venta. Consideremos un canal descendente. Una prueba de límite superior en este canal puede verse como una señal de continuación de la tendencia bajista. Los operadores que abren una posición de venta expresan su opinión de que la tendencia continúa.

En este ejemplo, una prueba de límite superior en un canal descendente anunció una continuación de las caídas de precios de PLATA.

Ejemplos de cómo abrir una transacción de venta

Ejemplo 1 - DE30

Para empezar, debe tenerse en cuenta que la plataforma de negociación de XTB proporciona acceso a una amplia gama de instrumentos financieros. Analicemos algunos de los principales mercados que permiten varias estrategias de venta en corto.

A partir de los índices, los traders pueden querer apostar a que ciertos índices subirán o bajarán. Si espera que un índice bursátil disminuya, puede vender un CFD sobre índices. Para abrir una posición de venta, un operador debe elegir un volumen apropiado y hacer clic en el botón "vender"; una ejecución instantánea es la forma más rápida de realizar cualquier operación. El botón rojo siempre muestra un precio al que puede ingresar una posición de venta.

Para acortar un índice bursátil, puede hacer clic en el botón "vender", y así realizar una orden. Obviamente, no necesita poseer ningún instrumento subyacente mientras opera con CFD.

Cualquier persona interesada en las ventas en corto no necesita poseer grandes cantidades de dinero, ya que los CFDs permiten el comercio de apalancamiento. Por lo tanto, los traders pueden elegir fácilmente el volumen que pueden permitirse. También se debe recordar que el apalancamiento podría potencialmente amplificar las ganancias o las pérdidas.

Ejemplo 2: Oro

La inversión en oro a menudo se asocia con barras y monedas, pero en XTB los operadores pueden negociar CFDs de ORO también cuando esperan que los precios del oro bajen.

Si esto es lo que sospecha porque, por ejemplo, en su opinión, las ganancias de precios anteriores fueron demasiado dinámicas, puede vender el mercado del oro. Una vez que abra una posición de venta, se beneficiará de la caída de los precios del oro, pero perderá si los precios aumentan.

Los traders pueden abrir posiciones de ventas directamente a través de la pestaña "Market Watch" en la plataforma xStation5. Para hacer eso, simplemente debe hacer clic en el botón "vender".

Ejemplo 3 - EURUSD

Los pares de divisas a veces son engañosos para los traders novatos, pero en realidad son excelentes ejemplos de cómo las posiciones de ventas no son diferentes de las posiciones de compras. Imagine que ve datos sólidos sobre la producción industrial de Alemania y cree que esto ayudará al euro frente al dólar. Si este es el caso, espera que el EURUSD suba (más dólares por un euro) y puede abrir una posición de compra en EURUSD CFD. Pero, ¿qué pasa si el próximo mes el informe industrial es muy débil y espera que el euro caiga frente al dólar? Luego, espera que el EURUSD baje (menos dólares por un euro) y puede abrir una posición de venta en EURUSD CFD. ¡Estas posiciones funcionan exactamente de la misma manera!

La venta en corto también es posible gracias al botón Click & Trade que se puede encontrar en la esquina superior izquierda de la plataforma xStation5.

Cobertura mediante venta en corto

La negociación de posiciones de ventas es una herramienta muy poderosa, ya que permite a los inversores cubrir sus carteras. Esto hace que las ventas en corto sean extremadamente útiles durante los períodos de incertidumbre que a menudo van acompañados de rápidos cambios en el mercado. Consideremos dos ejemplos rápidos:

Ejemplo 1: venta de un índice CFD como cobertura

Imaginemos que un inversor posee varias acciones de primera clase de Alemania. La cartera tiene un valor aproximado de 30.000 EUR. Un inversor sospecha que se avecina una corrección del mercado, pero no quiere vender esas acciones. Para cubrir la cartera, el inversor puede utilizar un contrato de CFD para el índice que refleje las 30 acciones alemanas más grandes. Abrir una posición de venta neutralizará efectivamente la posición larga del inversor. En este caso, un inversor podría querer utilizar una calculadora de índices para evaluar el tamaño de una posición necesaria para cubrir la cartera: 0,08 lote corresponde a alrededor de 30.000 EUR. Ahora, en caso de que las acciones de la cartera bajen, el inversor debería beneficiarse de la posición corta de CFD. Como regla general, la cartera de acciones estará cubierta.

Ejemplo 2: vender un CFD sobre una acción como cobertura

Imaginemos que un inversor posee 10 acciones de Volkswagen que cotizan en la bolsa de valores alemana. El fabricante de automóviles publicará su informe trimestral y el inversor sospecha que los resultados de la compañía podrían perder significativamente las expectativas de los analistas debido a la escasez global de chips; en tal escenario, se espera que el precio de las acciones de Volkswagen caiga. Para mitigar el riesgo, un inversor podría liquidar sus acciones o venderlas en corto, cubriendo así el riesgo a la baja (por ejemplo, mediante el uso de CFDs sobre acciones). Si Volkswagen no cumpliera con las expectativas de ganancias y ventas, el valor de las acciones propiedad del inversionista probablemente caería, pero al mismo tiempo la posición corta del inversionista se volvería rentable.

En resumen, las posiciones de ventas en CFDs son un reflejo de las posiciones de compras. Si espera que el precio de un índice, una acción o un producto básico baje, puede abrir una posición de venta; ¡no necesita poseer el activo para negociar con las bajas de precios!

Conclusión

La venta en corto es una estrategia popular entre muchos inversores, ya que les permite beneficiarse de la caída de los precios, y los mercados caen con bastante frecuencia. Hoy en día, existe una amplia gama de oportunidades en términos de venta en corto, ya que los inversores minoristas han obtenido acceso a una variedad de instrumentos financieros, incluidos los CFDs. Por lo tanto, uno debe estar al tanto de esta solución: siempre que sospeche que el precio caerá, puede colocar fácilmente una operación de venta.

