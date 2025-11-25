ABN Amro propustí 5 200 zaměstnanců do roku 2028

-
Nizozemská banka ABN Amro oznámila rozsáhlý plán reorganizace, který zahrnuje propuštění 5 200 zaměstnanců do roku 2028 – což představuje více než 20 % její celkové pracovní síly. Opatření má naplnit dlouhodobé cíle v oblasti snižování nákladů a posílení zaměření na hlavní obchodní oblasti.
Škrty se dotknou všech částí firmy, včetně nedávno získaných subjektů Hauck Aufhäuser Lampe a NIBC Bank, uvedla nová generální ředitelka Marguerite Bérard. Akcie banky v reakci na oznámení vzrostly o více než 4 %.
Součástí strategie je také:
-
Prodej spotřebitelského úvěrového byznysu Alfam konkurenční bance Rabobank
-
Snížení rizikově vážených aktiv v divizi firemního bankovnictví o 10 miliard EUR během tří let
-
Zaměření na návratnost vlastního kapitálu (ROE) alespoň 12 % do roku 2028
-
Distribuce až 100 % vytvořeného kapitálu akcionářům v období 2026–2028
-
Cílový roční příjem přesahující 10 miliard EUR
-
Udržení kapitálového poměru CET1 nad 13,75 %
Prodej Alfam sice přinese účetní ztrátu kolem 100 milionů EUR, ale zároveň pozitivně ovlivní CET1 poměr o 5 bazických bodů, což značí posílení kapitálové pozice banky.
ABN Amro se dlouhodobě řadí mezi hlavní evropské bankovní tituly, které těžily z prostředí vyšších úrokových sazeb. I přes jejich nedávný pokles si banka udržuje silnou ziskovost a zůstává objektem spekulací o možném převzetí – a to i kvůli postupnému snižování státního podílu, který pochází z doby finanční krize v roce 2008. Generální ředitelka však tyto spekulace odmítla a zdůraznila, že cílem je samostatný růst banky.
Graf ABN.NL (D1)
Akcie nizozemské banky ABN Amro dnes silně posílily a aktuálně se obchodují na úrovni 28,40 EUR. Reakce trhu odráží pozitivní přijetí oznámené restrukturalizace, která zahrnuje masivní snížení počtu zaměstnanců a prodej vedlejších aktivit. Cena akcií se výrazně odrazila od podpory v oblasti klouzavého průměru EMA 50 (26,36 EUR) a současně se drží nad SMA 100 (25,78 EUR), což potvrzuje býčí technické nastavení. RSI je na hodnotě 63,4, tedy v růstovém pásmu, ale stále pod hranicí překoupenosti, což naznačuje, že akcie má ještě prostor k dalšímu růstu bez bezprostředního rizika korekce.
Zdroj: xStation5
