Adobe plánuje akvizici Semrush za 1,9 miliardy USD, naznačuje WSJ

Adobe plánuje akvizici Semrush za 1,9 miliardy USD (12 USD/akcii).
Akcie Semrush v premarketu vyskočily o 71 % na 11,55 USD.
Transakce by rozšířila marketingové portfolio Adobe a přinesla AI-relevantní funkce.
Po neúspěchu s Figmou jde o menší a strategičtější cíl s nižším regulačním rizikem.
Společnost Adobe Inc. je podle informací deníku Wall Street Journal blízko uzavření dohody o převzetí softwarové firmy Semrush Holdings Inc. za přibližně 1,9 miliardy dolarů. Pokud k transakci skutečně dojde, půjde o první velkou akvizici Adobe od neúspěšného pokusu o koupi startupu Figma v roce 2022 za 20 miliard dolarů.
Adobe má údajně zaplatit 12 USD za akcii, přičemž tržní kapitalizace Semrushe činila kolem 1 miliardy USD ještě před zveřejněním zprávy. Reakce trhu byla okamžitá – akcie Semrush vyskočily v premarketu o 71 % na 11,55 USD, zatímco akcie Adobe zůstaly téměř beze změny.
Co Semrush dělá a proč Adobe láká?
Semrush nabízí platformu pro analýzu a optimalizaci online marketingu, včetně toho, jak se firmy zobrazují ve vyhledávání generovaném umělou inteligencí (AI). Tato technologie by mohla dobře doplnit rostoucí marketingovou a analytickou divizi Adobe, která je v posledních letech čím dál důležitější součástí byznysu vedle ikonických produktů jako Photoshop nebo Illustrator.
Akvizice přichází v době, kdy Adobe čelí tlaku investorů kvůli obavám z dopadu AI na jeho hlavní produkty. Od začátku roku ztratily akcie firmy zhruba čtvrtinu své hodnoty, což odráží skepsi trhu ohledně budoucí konkurenceschopnosti tradičních kreativních nástrojů v době generativní AI.
Kontext a důsledky
V roce 2023 Adobe ustoupilo od akvizice společnosti Figma kvůli odporu regulátorů v EU a Spojeném království. Tato zkušenost zřejmě ovlivnila výběr menší a méně kontroverzní cílové společnosti – Semrush je veřejně obchodovaná firma s nižší valuací, což by mohlo transakci ulehčit z pohledu schvalovacích procesů.
Spojení se Semrushem by Adobe mohlo pomoci posílit pozici v oblasti digitálního marketingu, kde soupeří mimo jiné s platformami jako Salesforce nebo HubSpot. Zároveň by nabídlo technologii, která je dobře sladěná s aktuálními změnami ve způsobu, jakým uživatelé a firmy konzumují obsah a hledají informace.
Graf ADBE.US (D1)
Akcie společnosti Adobe se i přes oznámenou akvizici Semrush za 1,9 miliardy USD nadále obchodují v dlouhodobě klesajícím trendu. Cena se aktuálně pohybuje na úrovni 324,56 USD. Akcie zůstávají pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (343,24 USD) i SMA 100 (352,49 USD) – což potvrzuje pokračující medvědí momentum. RSI dosahuje hodnoty 39,5, tedy je v blízkosti přeprodané oblasti, ale zatím bez náznaku obratu.
Zdroj: xStation5
