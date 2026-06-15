AI potřebuje data. Je to důvod, proč Western Digital prudce roste?

Při pohledu na dnešní rally akcií Western Digital by bylo snadné předpokládat, že investoři pouze nadšeně reagují na vyšší cílovou cenu od investiční banky. Ve skutečnosti se však může dít něco mnohem zajímavějšího. Trh si začíná uvědomovat, že společnost dlouho spojovaná především s pevnými disky by se mohla stát jedním z největších a nejvíce přehlížených vítězů AI revoluce.
Ještě před několika měsíci by bylo těžké si představit, že se výrobce pevných disků stane jedním z nejzajímavějších AI příběhů na trhu. Přesně to však investoři začínají vidět.
Silný růst akcií Western Digital není pouze výsledkem dalšího optimistického komentáře analytiků. Za tímto pohybem stojí mnohem širší změna v uvažování investorů. Po dvou letech, kdy se pozornost soustředila téměř výhradně na výrobce čipů a výpočetní infrastrukturu, se zájem postupně rozšiřuje na další klíčovou vrstvu AI ekosystému: ukládání dat.
Dlouhou dobu převládal názor, že hlavními vítězi AI boomu budou společnosti dodávající procesory a pokročilé čipy. Dnes je stále jasnější, že výpočetní výkon je pouze částí celé rovnice. Každý AI model generuje obrovské množství dat, která je nutné ukládat, zabezpečit a uchovávat po celé roky. S pokračující expanzí datových center tak roste poptávka nejen po polovodičích, ale také po úložné kapacitě.
Právě proto začínají investoři vnímat Western Digital zcela jinak než ještě před několika lety. Společnost už není považována za výrobce hardwaru působícího ve vyspělém technologickém odvětví. Stále častěji je naopak vnímána jako klíčová součást infrastruktury potřebné pro další růst umělé inteligence.
Ještě důležitější je, že rostoucí počet odvětvových analýz naznačuje, že poptávka po ukládání dat by v příštích letech mohla překonat schopnost odvětví navyšovat nabídku. To vytváří přesně takové prostředí, které investoři obvykle preferují: rostoucí poptávku v kombinaci s omezenou nabídkou.
Pokud se tento scénář naplní, výrobci pevných disků by mohli získat něco, co velmi dlouho neměli: významnou cenovou sílu. V praxi by jim to umožnilo zvyšovat ceny rychleji než náklady, což by mohlo vést k výraznému růstu marží, zisků a cash flow.
Není náhodou, že spolu s Western Digital rostly také další společnosti spojené s ukládáním dat a paměťovými technologiemi. Trh zřejmě signalizuje, že další fáze AI boomu nemusí patřit pouze firmám poskytujícím výpočetní výkon, ale také těm, které zajišťují ukládání obrovského množství informací generovaných umělou inteligencí.
Možná nejzajímavějším vývojem je však změna samotného příběhu. Donedávna byly pevné disky často vnímány jako zastaralá technologie, kterou postupně vytlačují novější řešení. Dnes však éra AI ukazuje jinou realitu. Schopnost ukládat data se může ukázat jako stejně hodnotná jako schopnost je zpracovávat.
Proto může současná rally akcií Western Digital představovat více než jen krátkodobý výbuch nadšení investorů. Může jít o jeden z prvních signálů, že trh začíná rozpoznávat dalšího, dosud z velké části přehlíženého vítěze AI revoluce. Ne společnost, která data počítá, ale tu, která je ukládá.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
NVIDIA hledá novou cestu do Číny. Procesory Vera by mohly otevřít alternativní růstový kanál
US Open: Wall Street v euforii po oznámení dohody mezi USA a Íránem
Akcie AT&S dnes rostou o 29 % a od začátku roku už přidávají přes 500 % 🚀
Morgan Stanley čeká širší růst amerických akcií 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.