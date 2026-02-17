Airbnb rozšiřuje „Rezervovat nyní, zaplatit později“ globálně – flexibilní platby nabírají na síle

Airbnb spouští funkci „Reserve Now, Pay Later“ (Rezervovat nyní, zaplatit později) celosvětově a umožní tak u vybraných rezervací zajistit ubytování bez platby předem. Společnost uvádí, že adopce dosáhla 70 % u způsobilých rezervací od spuštění. Jde o další krok ve směru flexibilních plateb v cestování, které mohou snížit bariéry při plánování dražších pobytů.
Co funkce „Rezervovat nyní, zaplatit později“ umožňuje
Host může rezervovat pobyt s nulovou platbou v okamžiku rezervace a uhradit jej později, blíže k termínu cesty. Airbnb váže dostupnost na nabídky se středně přísnou nebo flexibilní storno politikou.
Proč hrají roli storno podmínky
Airbnb uvádí, že platba se vyžaduje ještě před koncem období bezplatného storna, aby měl hostitel čas získat náhradní rezervaci v případě zrušení. Některé volitelné doplňky mohou být účtovány už při rezervaci (podle toho, co si host přidá).
Proč Airbnb tlačí globální rozšíření právě teď
Firma v posledních komentářích k výsledkům spojila tuto funkci s delším předstihem rezervací a posunem mixu směrem k větším „celým domům“, včetně nabídky se čtyřmi a více ložnicemi.
Kompromis: mírně vyšší storna
CFO Ellie Mertz uvedla, že celková míra storen vzrostla ve Q4 2025 z 16 % na 17 % a byla vyšší u uživatelů odložené platby. Zároveň dopad popsala jako „ne příliš významný“ v kontextu celkových storen na platformě.
