Akcie Accenture klesají po tržbách 📉

Akcie Accenture v premarketu klesají přibližně o 15 % po zveřejnění výsledků za 2. čtvrtletí 2026. Přestože společnost překonala očekávání trhu u zisku na akcii a představila celoroční výhled lepší než konsenzus, akcie klesají.
Negativní reakci investorů vyvolala především série velkých akvizic v sektoru kybernetické bezpečnosti. Trh je vůči kybernetické bezpečnosti aktuálně medvědí, protože předpokládá, že další rozvoj AI sníží význam tohoto odvětví.
Tržby
- Tržby dosáhly 18,7 miliardy USD, což bylo pod konsenzem kolem 18,8 miliardy USD, ale stále o 6 % více meziročně.
- EPS dosáhl 3,80 USD oproti očekávání 3,72 USD.
- Nové objednávky činily 19,3 miliardy USD oproti 19,7 miliardy USD před rokem.
- Provozní marže vzrostla o 20 bazických bodů na 17,0 %.
Výhled
- Společnost nyní očekává celoroční EPS v pásmu 13,78–13,90 USD, zatímco trh čekal 13,80 USD.
- Accenture také očekává růst tržeb ve fiskálním roce 2026 o 3–4 %.
- Výhled volného cash flow byl ponechán na 10,8–11,5 miliardy USD.
Kontroverzní nákupy
Největší pozornost trhu přitáhly transakce oznámené společně s výsledky. Accenture oznámila plány na získání většinového podílu ve společnosti Dragos a na úplnou akvizici společností runZero a NetRise.
Kombinovaná podniková hodnota těchto transakcí činí přibližně 4,17 miliardy USD. Dokončení se očekává v srpnu nebo září 2026, a to za předpokladu získání regulatorních schválení.
Vedení Accenture prezentuje tyto dohody jako strategické posílení pozice v oblasti bezpečnosti provozních technologií (OT Security). Generální ředitelka Julie Sweet uvedla, že akvizice mají zvýšit tržní podíl společnosti a vytvořit novou růstovou platformu.
Trh však tyto nákupy vnímá hlavně jako krátkodobý tlak na výsledky a velké výdaje v sektoru, který podle investorů nemá silné vyhlídky. Otazníky se objevují také kolem integrace nových firem do provozu společnosti.
Graf akcií Accenture (ACN.US, D1)
Z valuačního pohledu za sebou společnost nemá dobré období. Nyní se obchoduje blízko valuačních úrovní, které byly vidět na dně výprodeje během reakce trhu na pandemii COVID-19. Od svého vrcholu společnost ztratila na valuaci více než 70 % a jen letos její valuace klesla o 40 %.
Důležité je, že zisky a ziskovost nenaznačují pokles ani výraznou ztrátu růstového tempa. Společnost se dostala na P/E 13 a poměr ceny k tržbám na úroveň 1,4. Zdroj: xStation5.
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