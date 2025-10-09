Akcie Amazonu se snaží o odraz 📈 Ukáže Amazonův Prime Big Deal Day možnosti umělé inteligence?

Klíčové body
-
E‑commerce a reklama tvoří většinu příjmů Amazonu, což činí firmu citlivou na kondici spotřebitelů a ekonomické cykly.
-
Akcie Amazonu v poslední době zaostávají za ostatními členy „Magnificent Seven“, protože investoři vnímají jeho „klasické“ podniky jako relativně slabší v porovnání s boomem umělé inteligence.
-
Divize Amazon Web Services (AWS) s vysokou marží roste přibližně o 20 % meziročně a firma si udržuje vedoucí postavení v AI infrastruktuře.
-
Růst AWS však zaostává za konkurencí jako Google Cloud a Azure. Marže klesají kvůli vysokým investicím do AI datacenter a logistiky.
-
Ve 2. čtvrtletí rostla Severní Amerika pomaleji než ostatní regiony a nedávná data z USA naznačují ochlazení trhu práce.
-
Cena akcií Amazonu může být citlivější na slabší makrodata, nicméně očekávané snižování sazeb Fedem by tento vliv mohlo více než vyvážit.
-
Od dubnového výprodeje 2025 vzrostly akcie Amazonu o 35 % oproti 26,5 % u indexu S&P 500, ale od začátku roku je výkonnost slabší (3 % vs. téměř 15 % u S&P 500).
-
Za posledních pět let vzrostly akcie Amazonu o 41 %, zatímco S&P 500 posílil o 95 %.
-
Společnost oznámí výsledky za 3. čtvrtletí ve čtvrtek 30. října 2025.
-
Snižování sazeb Fedu by mohlo podpořit spotřebitelské výdaje v USA a tím i posílit podnikání Amazonu.
Klíčové body
-
E‑commerce a reklama tvoří většinu příjmů Amazonu, což činí firmu citlivou na kondici spotřebitelů a ekonomické cykly.
-
Akcie Amazonu v poslední době zaostávají za ostatními členy „Magnificent Seven“, protože investoři vnímají jeho „klasické“ podniky jako relativně slabší v porovnání s boomem umělé inteligence.
-
Divize Amazon Web Services (AWS) s vysokou marží roste přibližně o 20 % meziročně a firma si udržuje vedoucí postavení v AI infrastruktuře.
-
Růst AWS však zaostává za konkurencí jako Google Cloud a Azure. Marže klesají kvůli vysokým investicím do AI datacenter a logistiky.
-
Ve 2. čtvrtletí rostla Severní Amerika pomaleji než ostatní regiony a nedávná data z USA naznačují ochlazení trhu práce.
-
Cena akcií Amazonu může být citlivější na slabší makrodata, nicméně očekávané snižování sazeb Fedem by tento vliv mohlo více než vyvážit.
-
Od dubnového výprodeje 2025 vzrostly akcie Amazonu o 35 % oproti 26,5 % u indexu S&P 500, ale od začátku roku je výkonnost slabší (3 % vs. téměř 15 % u S&P 500).
-
Za posledních pět let vzrostly akcie Amazonu o 41 %, zatímco S&P 500 posílil o 95 %.
-
Společnost oznámí výsledky za 3. čtvrtletí ve čtvrtek 30. října 2025.
-
Snižování sazeb Fedu by mohlo podpořit spotřebitelské výdaje v USA a tím i posílit podnikání Amazonu.
Akcie Amazonu vzrostly o více než 1,5 % v první den akce Prime Big Deal Day, zatímco Nasdaq 100 přidal 1,1 % a S&P 500 vzrostl o 0,5 %. To může odrážet rostoucí optimismus ohledně možného zlepšení e‑commerce před klíčovým svátečním čtvrtletím.
V posledních měsících se akcie obchodují v relativně úzkém pásmu, téměř ignorujíce nejlepší druhé čtvrtletí indexu S&P 500 za desítky let.
Od začátku roku akcie Amazonu vzrostly jen o necelá 3 %, zatímco S&P 500 přidal 15 % a Nasdaq 100 téměř 20 %.
Stojí Amazon před obratem, který by mohl znovu přitáhnout pozornost investorů?
Začnou se masivní investice do AI promítat do objemů a růstu reklamních tržeb?
Čas na růst – a test
Amazon intenzivně investuje do umělé inteligence a navázal strategické partnerství s firmou Anthropic.
Investoři nyní chtějí vidět hmatatelné výsledky těchto investic.
Akce jako Prime Big Deal Day, Black Friday a celé sváteční období poslouží jako reálný test, zda AI skutečně zvyšuje výkon firmy – podobně jako u Meta Platforms – a zda dokáže podpořit marže v tradičně nízkomaržovém retailovém segmentu.
Skutečné hodnocení přijde až počátkem roku 2026.
Nicméně „Santa rally“ a sezónně silné čtvrté čtvrtletí by již nyní mohly zvýšit zájem o e‑commerce i reklamní výnosy.
Toto momentum by mohlo vyvážit obavy o marže AWS a podpořit cenu akcie – zejména pokud Fed přistoupí k měnovému uvolňování.
Amazon by navíc mohl těžit z možného jednorázového daňového bonusu pro spotřebitele – Donald Trump nedávno zopakoval možnost jednorázové výplaty kolem 2 000 USD na osobu.
Co ukázala poslední výsledková zpráva Amazonu (Q2)?
-
Zisk na akcii: 1,68 USD vs. oček. 1,33 USD
-
Tržby: 167,7 mld. USD vs. oček. 162,09 mld. USD
-
Meziroční růst tržeb: 13 % (zrychlení oproti 10 % v předchozím roce)
Podle segmentů:
-
AWS: 30,87 mld. USD (+18 % YoY) – v souladu s očekáváním
-
Reklama: 15,69 mld. USD (+23 % YoY) – nad očekáváním (14,99 mld.)
-
Online obchody: 61,5 mld. USD (+11 % YoY) – nad očekáváním
-
Služby pro prodejce: 40,3 mld. USD (+11 % YoY) – silný marketplace
➡️ Růst táhnou segmenty s vyšší marží (reklama, cloud), což zlepšuje kvalitu maržového výhledu do budoucna.
Opatrný výhled zchladil trh
Navzdory silným číslům akcie po výsledcích oslabily, hlavně kvůli konzervativnímu odhadu provozního zisku:
-
Guidance pro Q3: 15,5–20,5 mld. USD vs. očekávání 19,48 mld. USD
-
Tržby: 174–179,5 mld. USD (+10–13 % YoY) vs. konsensus 173,1 mld. USD
Amazon zároveň odhalil rekordní kapitálové výdaje – až 100 miliard USD v roce 2025, převážně na datová centra a AI infrastrukturu.
Trh chápe strategickou důležitost, ale krátkodobě se obává tlaků na marže a návratnosti.
CEO Andy Jassy na výsledkovém hovoru ujišťoval investory, že AWS má „významný náskok“, a že AI zvyšuje zákaznickou spokojenost, rychlost inovací i provozní efektivitu.
Mezi hlavní rizika společnost nadále řadí recesi a obchodní/politická rizika.
Konkurenční boj sílí
AWS si udržuje pozici lídra, ale konkurence sílí:
-
AWS: +18 % YoY
-
Microsoft Azure: +39 %
-
Google Cloud: +32 %
➡️ Rozdíl neznamená ztrátu pozice, ale rostoucí tlak v rámci AI cyklu.
Všichni hráči zvyšují capex a soutěží o výpočetní kapacity a AI talenty.
Klíčem pro Amazon bude rychlá monetizace infrastruktury, včetně spolupráce s Anthropic.
Reklama: Silná stránka Amazonu
-
Tržby +23 % YoY na 15,69 mld. USD
-
Amazon se stal třetí největší digitální reklamní platformou (po Meta a Googlu)
-
Reklama čerpá z cílení na základě nákupních dat a využívá formáty jako Prime Video a CTV
-
Segment má vysokou marži a pomáhá stabilizovat zisky v době vysokých investic
Strategické pilíře růstu
-
Cloud (AWS) – udržet si dominanci a zrychlit monetizaci AI, aby se zlepšila maržová trajektorie
-
Reklama – zvyšovat podíl na tržbách a podporovat skupinovou profitabilitu
➡️ Pokud se ve výhledu objeví stabilizace marží AWS a trvalý dvouciferný růst reklamy, může se tržní sentiment rychle otočit.
Do té doby bude trh citlivý na každý náznak výkonu AWS, reklamních příjmů a návratnosti AI.
Klíčové katalyzátory
Amazon má diverzifikovaný byznys, přičemž e‑commerce a logistika zůstávají nízkomaržovou částí.
V příštích čtvrtletích budou klíčové:
-
Měkké přistání americké ekonomiky
-
Oživení spotřebitele
-
Důkaz, že AI investice přinášejí tržby a zisk
Prime Big Deal Day je ideální příležitost ukázat, jak AI zlepšila monetizaci reklamy a objemy dodávek.
Silná čísla mohou rozptýlit obavy z konkurence – nejen v USA, ale i ze strany čínských hráčů jako Temu a Alibaba.
Navzdory poklesu Cass Freight Indexu k úrovním z roku 2020 se akcie Amazonu drží, což naznačuje odolnost firmy vůči cyklu logistiky.
Zdroj: Cass
Pokud nadcházející výsledky ukážou zlepšení marží v online retailu a reklamě, může se zvýšit investorský optimismus.
V takovém scénáři by akcie Amazonu mohly letos vystoupat až k ~245 USD.
Na druhé straně tradiční valuační ukazatele zůstávají náročné:
P/E činí přibližně 33 a forward P/E přibližně 29.
Tento forwardový násobek je téměř o 20 % výše než průměr indexu S&P 500, přičemž tržní kapitalizace dosahuje 2,4 bilionu USD.
Přesto díky kombinaci faktorů umělé inteligence a makroprostředí může Amazon stále prokázat, že jde o růstový podnik hodný pozornosti – kterou v poslední době nedostává tolik jako ostatní členové „Magnificent 7“.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Graf akcií Amazonu
Na denním grafu se akcie Amazonu snaží prorazit nad 50denní klouzavý průměr EMA (EMA50) (oranžová čára), což naznačuje snahu udržet rostoucí trend.
Od července se cena konsoliduje poblíž lokálních maxim v rozmezí 210–240 USD.
RSI na úrovni 50 naznačuje, že je prostor pro prudší pohyb oběma směry.
Lze opatrně předpokládat, že silné výsledky za 2. čtvrtletí v kombinaci se snižováním sazeb Fedu by mohly posunout akcie směrem k historickým maximům okolo 245 USD během tohoto čtvrtletí.
Naopak, v případě negativního vývoje je první klíčová podpora kolem 215 USD, definovaná 200denním EMA (EMA200) (červená čára).
Potenciálním rizikem zůstává rostoucí napětí v obchodní válce s Čínou.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Bývalý britský premiér Rishi Sunak přijal poradní role u Microsoftu a společnosti Anthropic
Akcie Applied Digital rostou o 26 % po silných výsledcích a nové AI infrastrukturní smlouvě
Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a rozšiřuje výzkum in vivo CAR-T terapií
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.