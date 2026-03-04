Broadcom reportuje výsledky: Co očekávat?

- Broadcom dnes reportuje výsledky v after marketu
- Broadcom dnes reportuje výsledky v after marketu
- Broadcom patří mezi 10 největších firem z hlediska tržní kapitalizace
- Za poslední rok akcie připisují přes 65 %
Broadcom je americká technologická společnost, která svou tržní kapitalizací patří mezi TOP 10 největších firem svět. Společnost se řadí mezi nejvýznamnější světové výrobce polovodičů a zároveň významné poskytovatele podnikového softwaru. Firma se zaměřuje především na vývoj a dodávky čipů pro datová centra, telekomunikační infrastrukturu, bezdrátovou komunikaci, průmyslové aplikace a spotřební elektroniku. Její produkty se používají například v síťových prvcích, serverech, cloudových řešeních i ve smartphonech, kde dodává komponenty pro bezdrátové připojení nebo rádiové frekvence.
Vedle polovodičového byznysu je druhým pilířem Broadcomu podnikový software. Společnost v posledních letech výrazně posílila tuto oblast prostřednictvím velkých akvizic a dnes nabízí řešení pro správu IT infrastruktury, kybernetickou bezpečnost, virtualizaci a provoz datových center. Software divize je pro firmu důležitá zejména proto, že generuje stabilnější a předvídatelnější příjmy s vyššími maržemi než tradiční výroba čipů.
Broadcom zveřejňuje své výsledky dnes po uzavření trhu. V tomto čtvrtletí trh očekává, že tržby Broadcomu meziročně vzrostou o 28,8 %, což představuje zrychlení oproti 24,7% růstu zaznamenanému ve stejném čtvrtletí minulého roku. Z hlediska zisků bylo dosaženo v minulém čtvrtletí čistého zisku ve výši 8,52 miliardy dolarů. Pro společnost to bylo velmi silné čtvrtletí, a to díky výraznému zlepšení stavu zásob a výhledu tržeb na další čtvrtletí, který rovněž překonal odhady analytiků. Pro toto čtvrtletí očekávájí analytici tržby ve výši 19,1 miliardy dolarů, což naznačuje meziroční růst o 28%. Konsenzuální odhad zisku je na úrovni $2,03 na akcii, což představuje růst o 27%.
Graf AVGO.US (D1)
Zdroj: xStation05
