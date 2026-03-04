Apple představuje 599$ MacBook Neo a míří na levný segment notebooků

Apple odhalil MacBook Neo, nový základní Mac s cenou od 599$. Jde o výraznější krok do cenově citlivého PC segmentu, kde dominují Chromebooky a levnější Windows notebooky. Předobjednávky začaly 4. března a dostupnost v obchodech je plánována na 11. března.
Cena a dostupnost MacBooku Neo
Apple MacBook Neo staví jako nejdostupnější notebook v nabídce a míří zejména na studenty a první kupující. Načasování přichází v době, kdy výrobce hardwaru dál trápí náklady na komponenty – hlavně paměti.
-
Startovní cena: 599$
-
Předobjednávky: 4. března 2026
-
Dostupnost: 11. března 2026
Specifikace: A18 Pro „z iPhonu“ a 13" displej
Co je uvnitř
Neo používá čip Apple A18 Pro (třída iPhone Pro), nikoli typické M-čipy z ostatních MacBooků. Cílí tak spíš na běžnou produktivitu než na profesionální práci.
V prvních zprávách se objevují tyto parametry:
-
13" displej (2408 × 1506)
-
8 GB unifikované paměti
-
256 GB nebo 512 GB úložiště
-
Dva USB-C porty a 3,5mm jack
-
1080p kamera a vylepšené reproduktory (Spatial Audio / Dolby Atmos)
-
Více barevných variant včetně stříbrné a výraznějších odstínů
Kompromisy oproti MacBook Air
Kvůli nižší ceně má Neo několik viditelných omezení oproti MacBook Air. Zmiňuje se absence Thunderboltu a MagSafe, nemožnost navýšit RAM nad 8 GB a základní 20W nabíječka bez zmínky o rychlém nabíjení.
Další rozdíl: Touch ID má být dostupné jen u vyšší konfigurace s větším úložištěm.
Proč Apple zlevňuje právě teď
Reuters popsal Neo jako přímý útok na uživatele Chromebooků a levných Windows notebooků – v době, kdy se Microsoftu nepodařilo výrazně nastartovat boom Arm-Windows zařízení zaměřených na výdrž baterie. Načasování zároveň zapadá do globálního „crunche“ paměťových čipů, což může vysvětlovat standardních 8 GB RAM.
Reuters také připomněl historický kontext: poslední „non-Pro, non-Air“ MacBook (květen 2006) stál 1 099 USD, což je přibližně 1 750 USD v dnešních cenách.
Reakce trhu: akcie Apple bez výraznějšího pohybu
Akcie Apple se po oznámení obchodovaly poblíž 264 USD, což naznačuje, že trh vnímá novinku spíše jako rozšíření portfolia než jako okamžitý zásah do ziskovosti.
