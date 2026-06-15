Akcie AT&S dnes rostou o 29 % a od začátku roku už přidávají přes 500 % 🚀

Akcie rakouské společnosti Austria Technologie & Systemtechnik AG, známé jako AT&S, prudce posílily poté, co firma zvýšila svůj výhled a oznámila dohodu o dodávkách pro AMD a další nejmenovanou technologickou společnost. Trh na zprávu reagoval mimořádně silně – akcie AT&S v dnes vzrostly o 29 %, což byl jejich největší denní růst za posledních šest let.
AT&S vyrábí důležité čipové komponenty, zejména plošné spoje a IC substráty, které propojují čipy se systémy používanými v datových centrech, mobilních telefonech a automobilech. Právě vysoce výkonné substráty jsou stále důležitější pro systémy spojené s umělou inteligencí, kde roste poptávka po pokročilé infrastruktuře.
Dohoda s AMD má pomoci navýšit produkci špičkových IC substrátů v nové továrně AT&S v Malajsii. Společnost zároveň uvedla, že kvůli rozšíření závodu bude potřeba investovat přibližně 1,5 až 2 miliardy EUR. Tyto výdaje mají být financovány prostřednictvím dlouhodobých závazků zákazníků, což je pro investory důležité, protože to snižuje obavy z nadměrného zatížení vlastního cash flow.
Akcie AT&S letos vzrostly už o více než 500 %, čímž se firma zařadila mezi nejvýraznější burzovní příběhy v Evropě. Tržní kapitalizace společnosti se po posledním růstu dostala nad 7,7 miliardy EUR. Za tímto růstem stojí především silná poptávka investorů po firmách, které mohou těžit z rozvoje umělé inteligence.
Pozitivní zprávy zároveň změnily pohled části analytiků. Oddo BHF zvýšila doporučení pro akcie AT&S z prodat na neutral, protože výrazné zvýšení výhledu podle analytiků narušilo původní negativní investiční tezi. Jinými slovy, firma nyní nabízí silnější růstový příběh, než trh ještě nedávno očekával.
Přesto zůstává situace z investičního pohledu citlivá. Prudký růst akcií už do ceny započítal velmi optimistická očekávání. Průměrná cílová cena analytiků se podle dostupných údajů pohybuje kolem 115 EUR, což naznačuje potenciální pokles o více než 40 % oproti aktuálním úrovním. To ukazuje, že i přes silný růstový příběh může být ocenění akcií napjaté.
AT&S tak stojí na hranici mezi atraktivním AI příběhem a vysokým valuačním rizikem. Pokud se firmě podaří úspěšně rozšířit výrobu v Malajsii a dlouhodobě dodávat klíčové komponenty pro AMD a další zákazníky, může si udržet silnou pozici v dodavatelském řetězci umělé inteligence. Pokud by však došlo ke zpoždění výroby, poklesu poptávky nebo slabším maržím, akcie po tak prudkém růstu mohou být náchylné k výrazné korekci.
Pro investory je proto klíčové sledovat nejen samotnou dohodu s AMD, ale hlavně to, zda se vyšší výhled promítne do skutečných tržeb, ziskovosti a volného cash flow. AI boom sice vytváří pro AT&S velkou příležitost, ale po růstu o více než 500 % už trh očekává téměř bezchybnou realizaci.
Graf AT&S (ATS.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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