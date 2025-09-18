Akcie Baidu prudce rostou díky vlastní výrobě čipů a důvěře v AI strategii

Akcie čínského technologického giganta Baidu (BIDU) vyskočily až o 15 % na hongkongské burze – jde o největší jednodenní nárůst od března 2022. Tržní hodnota společnosti se během jediného dne zvýšila o přibližně 6 až 7 miliard dolarů. Investoři reagují na zprávy o pokroku Baidu ve vývoji vlastních AI čipů a rostoucím zájmu o jeho cloudové a uměle inteligentní služby.
Co stojí za růstem
Optimismus investorů podpořily především následující faktory:
Pokročilá výroba čipů řady Kunlun, které Baidu vyvíjí ve spolupráci s China Mobile. Firma tak snižuje závislost na zahraničních dodavatelích, zejména na Nvidii.
Zlepšený výkon AI modelu Ernie X1.1, který podle testů překonává konkurenci a ukazuje sílu výzkumu a vývoje v rámci společnosti.
Zvýšený zájem institucionálních investorů. Výzkumná firma Arete Research například zvýšila hodnocení akcií z „prodat“ na „koupit“. Fondy jako Nomura navýšily své podíly.
Rizika a nejistoty
Navzdory silnému růstu přetrvávají některá rizika:
Baidu stále čelí poklesu příjmů ze své hlavní reklamní činnosti. Přechod na AI a cloud může trvat, než se stane hlavním zdrojem příjmů.
Vývoj čipů je kapitálově náročný a konkurenční prostředí je tvrdé. Vysoké počáteční náklady a složité dodavatelské řetězce představují výzvu.
Geopolitické napětí a regulační omezení nadále představují riziko, zejména v kontextu exportních omezení na pokročilé čipy a technologické suroviny.
Co to znamená pro čínský technologický sektor
Růst akcií Baidu je součástí širšího trendu – čínské technologické firmy čím dál více investují do vývoje vlastního AI hardwaru. To není jen odpovědí na mezinárodní exportní omezení, ale také strategií k posílení ziskovosti a kontroly nad celým technologickým řetězcem.
Očekávání investorů rostou – Baidu teď musí potvrdit důvěru trhu prostřednictvím výkonu svých čipů, jejich komerčního nasazení a růstu příjmů mimo reklamní segment, především v oblasti cloudu a umělé inteligence.
