Nvidia: Potenciální dodávky čipů H200 do Číny v centru pozornosti

Společnost NVIDIA se aktuálně nachází v bodě, který by mohl být jedním z nejvýznamnějších momentů pro její ocenění v následujících čtvrtletích, zejména v kontextu vztahů s čínským trhem umělé inteligence. Podle nově se objevujících zpráv firma informovala vybrané klienty v Číně o plánech zahájit dodávky grafických procesorů H200 v polovině února 2026, těsně před obdobím oslav čínského nového roku. Počáteční objemy by měly pocházet ze stávajících zásob a pohybovat se mezi 5 000 až 10 000 moduly, což odpovídá přibližně 40 000 až 80 000 samostatným GPU jednotkám. Ačkoli H200 nepředstavuje nejnovější generaci řešení od NVIDIA, zůstává klíčovým nástrojem pro trénování velkých jazykových modelů a zpracování pokročilých úloh, zejména v prostředích podléhajících exportním omezením.
Tyto plány jsou přímým důsledkem změny v přístupu Spojených států k vývozu pokročilých technologií po nástupu nové administrativy na začátku roku 2025. Uvolnění omezení u vybraných produktů NVIDIA otevírá společnosti přístup na jeden z největších trhů s umělou inteligencí na světě. V Číně výrazně převyšuje poptávka po výkonných GPU možnosti místních dodavatelů, jejichž řešení jsou stále zřetelně méně konkurenceschopná ve srovnání s hardwarem od NVIDIA. Pro mnoho místních technologických firem tak jednotky H200 představují jedinou reálnou cestu pro další rozvoj pokročilých AI systémů.
Finanční trhy na tuto informaci zareagovaly okamžitě. V předobchodní fázi akcie NVIDIA vzrostly o více než 1,5 %, což odpovídá vzorci pozorovanému při předchozích zprávách o možném schválení exportu do Číny.
Dlouhodobý růstový výhled NVIDIA zůstává s čínským trhem úzce spojený. Podle predikcí by v roce 2026 mohla Čína představovat přibližně 20 až 25 % globální poptávky po AI procesorech, což by mohlo znamenat tržby ve výši 15 až 20 miliard USD. Hlavní hráči jako ByteDance, Alibaba Cloud a Tencent aktivně usilují o rychlé regulatorní schválení, protože další rozvoj jejich AI platforem závisí na přístupu k vysoce výkonné výpočetní infrastruktuře. V mnoha aplikacích jsou místní čipy výrazně méně výkonné než řešení od NVIDIA.
V základním scénáři představuje postupné otevírání čínského trhu klíčový faktor ovlivňující valuaci NVIDIA v první polovině roku 2026. Vedle dodávek ze stávajících zásob bude důležitá také expanze výroby od druhého čtvrtletí a získávání nových zakázek v hodnotě stovek milionů USD. Potenciální dlouhodobé kontrakty s velkými čínskými klienty by pravděpodobně vedly k revizi výhledu tržeb pro následující fiskální rok.
Zároveň však investiční prostředí nese významná rizika. Rozhodování čínských regulátorů stále probíhá a úřady usilují o vyvážení dovozu pokročilých technologií s podporou domácích dodavatelů. Dodatečnou nejistotu přinášejí geopolitické napětí a obavy některých amerických politiků ohledně možného vojenského využití pokročilých procesorů.
Z pohledu trhu je informace o možných dodávkách H200 do Číny vnímána jako zásadní obchodní faktor a signál změn v regulačním rámci kolem sektoru AI. Skutečnost, že NVIDIA komunikovala s čínskými klienty a došlo k uvolnění exportních omezení, přitáhla pozornost investorů k významu Číny v provozní struktuře firmy. Čínské téma se tak znovu stává klíčovým prvkem v tržním příběhu kolem NVIDIA, zejména v kontextu regulatorních rozhodnutí a nadcházejících finančních výsledků.
