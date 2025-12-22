Netflix refinancuje část úvěru na akvizici Warner Bros Discovery

-
Netflix refinancoval 25 miliard USD z úvěru určeného na akvizici Warner Bros Discovery.
-
Získal 5 mld. USD v revolvingovém úvěru a 2×10 mld. USD v termínovaných půjčkách.
-
Zbývá 34 miliard USD k syndikaci v rámci financování.
-
Netflix porazil konkurenci včetně hotovostní nabídky od Paramount Skydance ve výši 108,4 mld. USD.
-
Společnost Netflix učinila další krok směrem k potenciální akvizici Warner Bros Discovery (WBD), když refinancovala část z původního překlenovacího úvěru ve výši 59 miliard USD, který byl sjednán na podporu transakce. Podle regulatorního hlášení Netflix nově získal 5 miliard USD ve formě revolvingového úvěru a dvě zpožděné termínované půjčky po 10 miliardách USD, čímž zbývá přibližně 34 miliard USD k syndikaci z původního úvěrového rámce.
Mostní/Překlenovací úvěry (bridge loans) se běžně využívají jako krátkodobé financování velkých akvizic, které je později nahrazeno výhodnějším a dlouhodobým dluhem. Netflix tak tímto krokem začíná restrukturalizovat své financování ještě před samotným uzavřením obchodu.
Streamingový gigant vítězně vyšel z konkurenční aukce, kde překonal například nevyžádanou hotovostní nabídku od Paramount Skydance (PSKY) ve výši 108,4 miliardy USD, která oceňovala Warner Bros Discovery na 30 USD za akcii. Tato nabídka byla výrazně vyšší než očekávané tržní ocenění a potvrzuje rostoucí zájem o konsolidaci mediálního a zábavního průmyslu.
Přestože samotná akvizice ještě není definitivně uzavřena, krok Netflixu naznačuje, že společnost aktivně pracuje na zajištění potřebných finančních zdrojů a připravuje se na další fáze transakce.
Graf NFLX.US (D1)
Zdroj: xStation5
