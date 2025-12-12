Akcie Bayeru prudce rostou díky naději na vyřešení sporu kolem Roundupu

-
Akcie Bayeru vzrostly o 40 % za 5 týdnů díky naději na řešení sporu kvůli Roundupu.
Nejvyšší soud USA zvažuje odvolání firmy, podporované generálním prokurátorem.
Pozitivní zprávy přicházejí i z farmaceutické divize, včetně úspěšné klinické studie.
Analytici zvyšují doporučení, ale varují před dlouhodobými výzvami včetně vysokého dluhu a patentových expirací.
Akcie německé skupiny Bayer AG zažívají nejlepší růst za poslední roky, když investoři reagují na rostoucí pravděpodobnost, že vleklé soudní spory kvůli herbicidu Roundup by mohly být zásadně vyřešeny do roku 2026. Od poloviny října posílily akcie o více než 40 %, čímž se Bayer stal nejvýkonnější akcií v evropském indexu Stoxx 600 za dané období.
Klíčovým impulzem byl příslib Nejvyššího soudu USA, že by mohl přijmout odvolání Bayeru proti rozsudku z roku 2023. Šance na přijetí žádosti se výrazně zvýšily poté, co se k podpoře odvolání přidal americký generální prokurátor, jehož doporučení bývají zpravidla respektována. Pokud soud skutečně rozhodne ve prospěch Bayeru nebo dojde na výhodnější vyrovnání, mohla by firma konečně uzavřít právní kapitolu, která jí od roku 2018 výrazně zatěžuje valuaci.
Bayer převzal Roundup jako součást akvizice společnosti Monsanto, za kterou zaplatil přes 60 miliard dolarů. Následně čelil tisícům žalob kvůli údajnému spojení aktivní látky glyfosátu s rakovinou. Na právní výdaje už firma vynaložila téměř 18 miliard dolarů.
Podle analytiků z HSBC byl Bayer v očích investorů v posledních letech „neinvestovatelný“ právě kvůli této právní nejistotě. Nyní se však situace rychle mění. JPMorgan i Morgan Stanley již zvýšily doporučení na akcie na "overweight", přičemž věří, že konečné vyrovnání by mohlo být levnější než současné účetní rezervy a přinést firmě „větší jistotu“ ve výhledu na rok 2026.
Pozitivní zprávy však přicházejí i z dalších částí skupiny. Bayer oznámil úspěšné výsledky klinických studií svého experimentálního léku na prevenci mrtvice, což je vítaná injekce pro farmaceutickou divizi, která čelí nástupu levnějších generik u dřívějších hitů jako Xarelto či Eylea. Dobrou výkonnost vykazují i novější léky, například Kerendia (na léčbu ledvin) a Nubeqa (onkologie).
I přes letošní prudký růst zůstává cena akcií více než 60 % pod úrovní z roku 2018, kdy došlo k akvizici Monsanta. Analytici proto hodnotí zlepšení jako důležité, ale stále upozorňují na rizika spojená s expirací patentů, vysokým zadlužením a omezeným prostorem pro investice.
CEO Bill Anderson však opakovaně slibuje, že do konce roku 2026 se firmě podaří právní hrozbu „výrazně omezit“, a tím otevřít prostor pro snižování dluhu a nové investice do růstu.
Graf BAYN.DE (D1)
Akcie společnosti Bayer AG zažívají výraznou rally a aktuálně se obchodují na úrovni 36,38 EUR, což je nejvyšší cena za více než dva roky. Z technického pohledu akcie prorazily všechny klíčové rezistence a drží se vysoko nad EMA 50 (30,27 EUR) i SMA 100 (28,44 EUR). Tento vývoj potvrzuje silný býčí trend. RSI dosahuje hodnoty 73,8, což značí překoupený stav trhu, a může naznačovat možnost krátkodobé konsolidace nebo mírné korekce.
Pokud by růst pokračoval, další odpor může být psychologicky vnímaný až kolem 38–40 EUR. Naopak případná korekce by mohla najít podporu na úrovních 32,7 EUR a 30,4 EUR, kde se nacházejí předchozí konsolidační zóny a EMA 50.
Zdroj: xStation5
