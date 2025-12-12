Sabadell vyloučil Cerberus z obchodů s problémovými úvěry kvůli právním sporům

-
Španělská banka Banco Sabadell SA učinila zásadní krok ve svém přístupu k prodeji nesplácených úvěrů (NPL), když zakázala americké investiční skupině Cerberus Capital Management LP účast na těchto transakcích. Rozhodnutí přichází na pozadí probíhajícího právního sporu mezi oběma stranami, který se týká společného realitního podniku Promontoria Challenger I.
Podle informací obeznámených se situací instruoval Sabadell své poradce, aby Cerberus zcela vynechali z několika nedávných NPL prodejů, jejichž celková hodnota dosahuje 435 milionů EUR. Zákaz nadále platí a není jasné, kdy a zda bude v budoucnu zrušen.
Jádrem sporu je put opce, kterou se Sabadell v roce 2021 pokusil využít k vynucenému odkupu svého 20% podílu v Promontoria JV ze strany Cerberusu. Hodnota podílu byla tehdy odhadována na 200 milionů EUR. Navíc už v loňském roce Sabadell vyhrál soudní spor s Cerberem ve Velké Británii, kde mu bylo přiznáno odškodnění ve výši 358 milionů EUR, rovněž v souvislosti s touto realitní spoluprací.
Tento krok znamená vážné narušení vztahů mezi dvěma významnými hráči evropského trhu s problémovými úvěry. Cerberus patří mezi největší specializované investory v oblasti NPL, zatímco Sabadell je jedním z nejaktivnějších prodávajících v Evropě, zejména v důsledku dopadů španělské realitní krize z předchozí dekády.
Vztah obou firem sahá až do roku 2018, kdy Sabadell prodal Cerberu realitní portfolio s čistou hodnotou 3,9 miliardy EUR, což tehdy pomohlo bance výrazně snížit objem problémových aktiv v bilanci. Současný spor však tuto spolupráci fakticky ukončuje a může mít vliv i na širší dynamiku španělského NPL trhu, kde se i přes zpomalující trend stále uskutečňuje velká část evropských transakcí.
Graf SAB.ES (D1)
Akcie Banco Sabadell se aktuálně obchodují na ceně 3,337 EUR, čímž se dostávají nad úroveň obou klouzavých průměrů – EMA 50 (3,225 EUR) i SMA 100 (3,252 EUR). Tento průraz potvrzuje pozitivní technické nastavení a býčí vývoj v posledních týdnech. RSI se nachází na hodnotě 57,1, což značí zdravé růstové momentum, aniž by trh vstoupil do překoupené zóny.
Z technického hlediska by mohlo dojít k testování předchozích rezistencí v oblasti 3,36–3,42 EUR, kde se nachází předchozí lokální maxima z října. Pokud bude tento interval překonán, může dojít k otevření prostoru k dalšímu růstu. Naopak podpora se aktuálně nachází v zóně kolem 3,22–3,25 EUR, kterou tvoří sbíhající se klouzavé průměry.
Zdroj: xStation5
